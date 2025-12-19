¡ØHELIOS Rising Heroes¡Ê¥¨¥ê¥ª¥¹R¡Ë¡Ù¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè5Éô¼çÂê²Î¡ÖLIGHT IN YOUR EYES¡×¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÇÛ¿®³«»Ï¡ª
Happy Elements ¥«¥«¥ê¥¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Â£¤ë¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ëRPG¡ØHELIOS Rising Heroes¡Ê¥¨¥ê¥ª¥¹R¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè5Éô¼çÂê²Î¡ÖLIGHT IN YOUR EYES¡×¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ë± ¥¢¥¥é¡ÊCV¡§Ë±Ê Íø¹Ô¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ó¡¼¥à¥¹¡ÊCV¡§±©Â¿Ìî ¾Ä¡ËÆó¿Í¤Î²Î¾§¤Ë¤è¤ë¡¢Êª¸ì¤ÎºÇ¹âÄ¬¤Ø¸þ¤±¤¿¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè5Éô¼çÂê²Î
¡ÖLIGHT IN YOUR EYES¡×
ºî¶Ê¡§¾¾°æ ÍÎÊ¿
ºî¶Ê¡§Q-MHz
ÊÔ¶Ê¡§ËÙ¹¾ ¾½ÂÀ
²Î¾§¡§Ë± ¥¢¥¥é¡ÊCV¡§Ë±Ê Íø¹Ô¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ó¡¼¥à¥¹¡ÊCV¡§±©Â¿Ìî ¾Ä¡Ë
¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Âè5Éô¼çÂê²Î¡ÖLIGHT IN YOUR EYES¡×²Î¤¤Ê¬¤±ÉÕ¤²Î»ì
https://utaten.com/specialArticle/index/9679?utm_source=twitter&utm_medium=web&utm_campaign=helios_stargazing
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.LIGHT IN YOUR EYES
02.LIGHT IN YOUR EYES (Game Size)
03.LIGHT IN YOUR EYES (Instrumental)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://fwinc.lnk.to/tDgBIj
(C)2019 Happy Elements K.K
¡Ø¥¨¥ê¥ª¥¹¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://helios-r.jp/