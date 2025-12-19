´Ó¤Â³¤±¤ë¡ÈÁ´ÎÏ¡É¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¶ÛµÞ»öÂÖ¡½¡½¡ÈDIALOGUE¡ÜWITH vol.5 ¡ÝÂç¶¶ºÌ¹á¡Ý¡É¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
11·î29Æü¤Ë¡¢·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÈDIALOGUE¡ÜWITH vol.5 ¡ÝÂç¶¶ºÌ¹á¡Ý¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦DIALOGUE¡Ü¤¬¼çºÅ¤¹¤ë2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤È¤·¤ÆDIALOGUE¡Ü¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÄÊ¥ÃÒÌé¡ÊUNISON SQUARE GARDEN¡Ë¤¬ºòÇ¯¡ÖFlash Summit!!¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÂç¶¶ºÌ¹á¤ò¾·æÛ¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤ÁÆâ»³ÍªÎ¤ºÚ¤ÈÂëÂ¼ºÌ²Ö¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë·çÀÊ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢µÞî±5¿Í¤Ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤Ê¤·¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿DIALOGUE¡Ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½àÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ½Ð¤»¤ë¸Â¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Âç¶¶¤ÈÆ²¡¹ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
PHOTOGRAPHY BY ¶â»Ò ¹°
TEXT BY ¿Ü±Ê·ó¼¡
ÀÀ¤Ã¤¿¡Èº£¤Ç¤¤ëÁ´ÎÏ¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä
³«±é¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ°Àâ¤È¤·¤ÆÅÄÊ¥¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¡ØFlash Summit!!¡Ù¤ÎÅÄÊ¥ÃÒÌé¤Ç¤¹¡×¤È¤Î°§»¢¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢DIALOGUE¡Ü¤¬5¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ðÃÎ¤·¤Ä¤Ä¡¢Èà¤Î³«²ñÀë¸À¤È¶¦¤Ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±éÁÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËDIALOGUE¡Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÅÐ¤Ã¤¿¼é²°µü¹á¤¬ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡Ènot to be¡©¡É¤È¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤¹¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢1¥µ¥Ó¤Ç½ïÊýÍ¤Æà¤¬Á°Êý¤Ø¤Î¥¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¾ìÆâ¤ËÇ®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ2¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¤Ë¤ÏÆÍÇ¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂç¶¶¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¤µ¤é¤Ë¥Û¡¼¥ë¤òÍ¯¤«¤»¤ë¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤òÀú¤ê¤Ä¤Ä¡¢²Î¾§Ãæ¤ÏÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÎÏ¶¯¤¯²ÎÀ¼¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë6¿Í¡£Âç¥µ¥Ó¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏÂç¶¶¤¬Ãæ±û¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤«¤Ä¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢¥í¥°¤Ã»Ò¡Ê¢¨DIALOGUE¡Ü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¿´¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤«¤²ó¤·Ãæ¤ËÈÓÄÍËã·ë¤¬²þ¤á¤ÆÂç¶¶¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ÎÂç¶¶¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢Â³¤±¤ÆÈÓÄÍ¤¬´ÑµÒ¤Ø°§»¢¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Öeverything!¡×¤«¤é²þ¤á¤ÆDIALOGUE¡ÜÃ±ÆÈ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤òÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤³¤Î¶Ê¤é¤·¤¤Â¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿¶õµ¤¤ò¾úÀ®¡£1¥µ¥Ó¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏÉ£ÅÄÇ«¡¹¤¬¥½¥í¤Î²ÎÀ¼¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¶Á¤«¤»¤ì¤Ð¡¢Ä¾¸å¤Î´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿½ïÊý¤¬ÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¡£Íî¤Á¥µ¥Ó¤Î¥½¥í¤Î¥é¥¹¥È¤ò¼è¤Ã¤¿Â¼¾å¤Þ¤Ê¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤µ°î¤ì¤ë¾Ð´é¤È²ÎÀ¼¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ü¤ê¡¼de¥â¥Ã¥Õ¥£¡¼!!¡×¤Ø¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¼é²°¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¤¬Èó¾ï¤ËÀ¸¤¤ë¡£½øÈ×¤«¤éÃ´Åö¤¹¤ë¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Î²Î¾§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1¥µ¥Ó¸åÈ¾¤Ë·è¤á¤¿¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ä¡¢2-A¥á¥í¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃåÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Í¥³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÈÓÄÍ¤â¥»¥ê¥ÕÉôÊ¬¤Ç¤«¤ï¤¤¤²¤ò¤ß¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ê¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢1¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾ìÆâ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤òÇú¾å¤²¤·¤¿¡Ö¤¸¤ç¤¤¤Õ¤ë¤·¤¢¤ó¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢½ïÊý¤Î²ÎÀ¼¤Ë½øÈ×°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤¬¡£¤Þ¤¿1¥µ¥ÓÄ¾Á°¤Ë¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¾å¤Ç¥»¥ê¥Õ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´¿À¼¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤ê¤È¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½Ö´Ö¤ò¼¡¡¹¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥½¥í¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤È¶î¤±²ó¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½ªÈ×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÈÓÄÍ¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤Ë¤Þ¤º¤Ï4¶ÊÏ¢Â³ÈäÏª¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆüºÇ½é¤ÎMC¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¿Ê¹Ô¤ò½ïÊý¤¬Ã´Åö¡£DIALOGUE¡Ü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îº£Ç¯¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬5¿ÍÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤óÎ¾¼ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¤À¤«¤é¡¢Ìµ¸ÂÂç¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤òÊú¤¤·¤á¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ø¡£2¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¤Ç¤Ï½ïÊý¤ÈÈÓÄÍ¤¬¼ê¤ò¹ç¤ï¤»·Ç¤²¤Æ´¿À¼¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢D¥á¥í¤Ç¤Î¡È»Ø´ø¡É¤ò¤³¤ÎÆü¤ÏÉ£ÅÄ¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÏ¢Æ°À¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÈäÏª¡£¸µ¡¹¤Î¿¶ÉÕ¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ä¤Ä³Ú¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¡Ö¸áÁ°6»þ¤ÎÍ§Ã£¤Ø¡×¤ÎËÁÆ¬¤òºÌ¤ë¼é²°¤ÈÉ£ÅÄ¤ÎÎÃ¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡£²ÎÀ¼¤Ë¤Ï¤Û¤Î¤«¤ÊÀÚ¤Ê¤µ¤âÅ»¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Ï¥â¤â¸ò¤¨¤ÆÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¯5¿Í¡£¤â¤Á¤í¤óÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¶Á¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê5¿Í¤Î²ÎÀ¼¤«¤é¤â¡¢½ïÊý¤¬MC¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á´°÷¤ÎÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅà¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÉÃÂ®¡×¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¹¶·âÅª¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤ëDIALOGUE¡Ü¡£¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éÌÔ¡¹¤·¤¯¥À¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢Á´ÎÏ¤Î¤«¤Ã¤³ÎÉ¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¡¢´ÖÁÕÉôÊ¬¤Ç¤Ï±ß¤òºî¤êËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ·ý¤ò·Ç¤²¡¢Íê¤â¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£²Î¤¦¤À¤±¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Î¤½¤ó¤Ê»Ñ¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤Î¤Û¤É¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤È¤ê¤ï¤±ÎÏ¶¯¤¯±Ç¤Ã¤¿¤Î¤¬½ïÊý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥À¥ó¥¹¤äÎÏ¤Î¤°¤Ã¤È¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¼«¤éÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î»Ñ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÂ³¤¤¤¿¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥¹!!¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¤ÎÉ£ÅÄ¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤Àú¤ê¤¬²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò°ú¤¾å¤²¡¢Âç¤¤Ê¥³¡¼¥ë¤È¥¯¥é¥Ã¥×¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞºÇ½é¤Ë¥½¥í¤ò¼è¤Ã¤¿É£ÅÄ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢1¥µ¥Ó¥½¥í¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤Æ¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¼é²°¤Ï¡¢¤½¤Î¸å´ÖÁÕ¤Ç¤â¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÀþ¤ò°ì¼ê¤Ë½¸¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡Ö¥Ç¥Í¥Ö¤È¥¹¥Ô¥«¡×¤Ç¤Ï¤½¤Î¼é²°¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ¬¥µ¥Ó¥é¥¹¥È¤Î¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯ÆÍ¤È´¤±¤µ¤»¡¢¾Î»¿¤Î´¿À¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤³¤Î¶Ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¿ð¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£2-A¥á¥í¤Ç¤ÏÃ´Åö¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÉ£ÅÄ¤¬ÉáÃÊ°Ê¾å¤ËË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¸µ¡¹Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿A¥á¥í¸åÈ¾¤Î¥½¥í¤Ç¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ÁÖ²÷´¶¤òÈ¼¤ï¤»¤¿¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿Âç¥µ¥ÓËÁÆ¬¤Ç¤ÎÂ¼¾å¤Î¥½¥í¤Î²ÎÀ¼¤Ï¶»¤¬¤¤å¤Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ËÍß¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉ½¸½¡£¸åÁÕ¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥¢¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¼«Á³¤Ë°ìÂÎ´¶¤ò¾úÀ®¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂç¶¶¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¶Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡2¥Þ¥ó¤Ç¤âÆ²¡¹¼¨¤·¤¿¡ÈÂç¶¶ºÌ¹á¡É¤ÎÌ¥ÎÏ
¤½¤ó¤ÊÂç¶¶¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖYES!!¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¶î¤±¹þ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£µ±¤¯¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¿¤Ó¤ä¤«¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤È»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢²Î¤ä¸«¤»Êý°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¤â´ÑµÒ¤Î¿´¤ò´¬¤¹þ¤à¡£´ÖÁÕ¤Ç¤â¾Ð´é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë·Ú¡¹¤È¥À¥ó¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÁ´¤¯Â©ÀÚ¤ì¤Ê¤·¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¤Þ¤º¤ÏÈà½÷¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ç¥í¥°¤Ã»Ò¤Ø²þ¤á¤Æ¤´°§»¢¤À¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤±¤¿2¶ÊÌÜ¤Ï¡Ö¥æ¡¼¡õ¥¢¥¤¡×¡£°ú¤Â³¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤¬¤é¤â¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥ê¥º¥à¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡ÈÌ£ÊÑ¡É¤·¡¢Áá¤¯¤âÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥µ¥Ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÂç¤¤¯ÉÁ¤¤¤Æ»ë³Ð¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤òÂª¤¨¤Ä¤Ä¤°¤ï¤Ã¤È¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¤æ¤¯²ÎÀ¼¤ÇÄ°³Ð¤«¤é¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¾ìÆâ¤òÂç¶¶¤Î¶õµ¤¤Ø¤È¤É¤ó¤É¤óÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤¿¹â¤Ö¤ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÂç¶¶¡£Â³¤¤¤ÆDIALOGUE¡Ü¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ÎËÜµ¤¤µ¤ò¾Î¤¨¡¢¡ÖÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï»ä¤â²»³Ú¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Âç¶¶¤ÏÈÓÄÍ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£¤½¤·¤ÆÈÓÄÍ¤ÏËÜ¸ø±é¤Î¾¯¤·Á°¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤Î¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¼¾å¤¬Áª¤ó¤ÀÂç¶¶¤Î¶Ê¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£¤¹¤ë¤È±Æ¥Ê¥ì¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤â¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¶¶¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤¬²ù¤·¤½¤¦¤ËÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç¶¶¤ä¥³¥é¥Ü¤ËÁª¤ó¤À¶Ê¤Ø¤Î°¦¤òÇ®ÊÛ¡£¤½¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¶Ê¤ò¡Ö¡ØÌ´¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤¿Âç¶¶¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Þ¤Ê¤Æ¤£¡ª¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¸Æ¤Ó¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¡È¤´Ë«Èþ¡É¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖDoing Now!¡×¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2¿Í¤¬ÀèÆ³¤¹¤ë¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç¾ìÆâ¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤â°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ï¿å¿§¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î2¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÂç¶¶¤ÏÀ¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤ò¤ä¤ä¥é¥Õ¤á¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¡¢ÈÓÄÍ¤ÏÎÃ¤ä¤«¤«¤Ä¥·¥ã¡¼¥×¤Ê²ÎÀ¼¤òßê¤á¤«¤»¤ë¤Ê¤É³Æ¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£Â¼¾å¤Î²òÀâ¤É¤ª¤ê¡¢Ä°¤¯¤â¤Î¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ëµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²Ã¤¨¤Æ¥µ¥Ó¤Ç2¿Í¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤Æ´ÑµÒ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¤ÇÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎËþÂ´¶¤Ï²Î¾§¸å¤ÎÈÓÄÍ¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤é¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤ÆÈÓÄÍ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ë¤ÈÂç¶¶¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò»ý¤Ä¡¢ÂÐ¶ËÅª¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò2¶ÊÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¡£¤Þ¤º¤Ï¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯Í¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Èù¾Ð¤ß¤È¶¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¾ìÆâ¤ò¸«²ó¤·¡¢»þÀÞ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤é¥Õ¥í¥¢¤òÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿²¹¤«¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤½¤Ã¤È»ëÀþ¤ÎÀè¤Î´ÑµÒ¤Ø¤È¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¦Âç¶¶¡£¸µ¡¹¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤µ¤âÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤·¤«¤·¤³¤Î¶Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤Î¶Ê¤ÎÂÐ¶ËÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¼ºÎø¥½¥ó¥°¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡¡×¡£Æþ¤ê¤Ï¤¢¤¨¤ÆÎÏ¤ò¹þ¤á¤º¤Ë¥¹¡¼¥Ã¤È²Î¤¤»Ï¤á¡¢¤½¤³¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÈá¤·¤µ¤ä¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¾è¤»¡¢½ù¡¹¤Ë´¶¾ð¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤â¸ò¤¨¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥ï¡¼¥¯¤â¤Þ¤¿¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤ò¾å¼ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆD¥á¥í°Ê¹ß¤Î²Î¾§¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Î°ì¸À¡£¤½¤ÎD¥á¥í¤Ç½ù¡¹¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤ò°ìµ¤¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Íî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¶ÊÄ´¤Ë±è¤ï¤»¤Æ¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢Èá¤·¤ß¤ò¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤ë¤¤¤¸¤é¤·¤¤»Ñ¤òÉÁ¼Ì¡£Â³¤±¤ÆÂç¥µ¥Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¶»¤Ë¤»¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê²òÊü¤·¡¢Ä°¤¯¼Ô¤ò´¶¾ð¤Î±²¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÁ°¸å¤ÎÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ1¶Ê¥È¡¼¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¶»¤Ë¶Á¤¯²Î¾§¤ò¤ß¤»¤¿Âç¶¶¡£Èà½÷¤¬º£»ý¤ÄÉ½¸½¤Î¹ª¤ß¤µ¤ò¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥í¥°¤Ã»Ò¤Ë¤â¡¢À¸²Î¾§¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
²Î¾§¸å¡¢Çï¼ê¤Î¤Ê¤«Âç¶¶¤«¤é¼¡¤¬¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÍ½¹ð¤¬¡£»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¤Ö¤Á¾å¤²¶Ê¤·¤«Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ë½¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀú¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Î¡ÖNOISY LOVE POWER¡ù¡×¤«¤é¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¤¥ó¥È¥í¤äÆ¬¥µ¥Ó¤«¤é¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¥°¥ó¤È¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾ìÆâ¤òÂç¶¶¤Î²ÎÀ¼¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£2¥µ¥ÓÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡ÖSAY¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤«¤é¡ÈNOISY LOVE POWER¡ù¡É¤Î¥³¡¼¥ë¤òÍá¤Ó¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¡£¶Ï¤«¤Ê·ä´Ö¤Ë¥³¡¼¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢É¬»¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ï¥¬¥Þ¥Þ MIRROR HEART¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¡£¥¤¥ó¥È¥í°ì²»¤À¤±¤ÇÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¡¢¿ð¡¹¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë²ÎÀ¼¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¡£¤½¤ì¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¡¢¥³¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÍ¯¤«¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦Å¸³«¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ê¶Ê¤À¡£´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¡¢Âç¶¶¤â¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÊÒÂ¤ò¤«¤±¤Æ¹â¤Ö¤ê¤òÉ½¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Íî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤ÏÀäÌ¯¤Ê±öÇß¤ÇÀÚ¤Ê¤µ¤ò¹á¤é¤»¤¿¤ê¤È¡¢Àª¤¤Ç¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤1¶Ê¤¬´°À®¡£¤½¤·¤Æ¶ÊÌÀ¤±¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿Âç¶¶¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖFlash Summit!!¡×¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ç¿´¤ò¤°¤Ã¤ÈÄÏ¤à¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¶¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥³¡¼¥ë¤ÈÏÓ¿¶¤ê¤Ç¾ìÆâ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÅþÃ£¡£Âç¶¶¤â½øÈ×¤«¤é¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÂ¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤¿¤â¥Õ¥í¥¢¤òÇÁ¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥é¥Õ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥Õ¥í¥¢¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀèÆ³¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î¡È³Ú¤·¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤ÏÃÇ¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Ã£À®´¶¤È½¼¼Â´¶¤«¤éÍè¤ë¡È³Ú¤·¤½¤¦¡É¤Ê»Ñ¤À¡£¤½¤·¤Æ2¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò³°¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯Âç¶¶¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éD¥á¥í¤ò²Î¤¦¤È¡¢Ä¾¸å¤ÎÍî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¤³¤Î¶õµ¤¤ò¶¦¤Ëºî¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¤¤Ã¤¿Âç¶¶¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¥¨¥ó¥É¤Ç¼«¤é¤Î½ÐÈÖ¤òÄù¤á³ç¤ê¡¢ºÆÅÙDIALOGUE¡Ü¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ç®µ¤±²´¬¤¯¾ìÆâ¤Ë5¿Í¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ì»Ñ¤âÌ£¤ï¤¨¤¿¡¢2ÁÈ¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä½¼¼Â¤Î¥³¥é¥Ü
²þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ·¤Ã¤¿DIALOGUE¡Ü¡£¤Þ¤º¤ÏÈÓÄÍ¤¬¡Ö¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë¤È¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤â´ÑµÒ¤â»×¤¤¤Ã¤¤êÍÙ¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥«¥¯¥Î¥´¥È¥dance¡×¡£¥¤¥ó¥È¥íÃæ¤«¤é¤½¤ÎÈÓÄÍ¤Ë²Ã¤¨É£ÅÄ¤È¼é²°¤¬»×¤¤¤Ã¤¤ê¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¡¢1¥µ¥ÓÌÀ¤±¤Î´ÖÁÕ¤Ç¤Ï½ïÊý¤ÈÂ¼¾å¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥À¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Î¸«¤»¾ì¤ò·ÁÀ®¡£2¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¤Ï¥µ¥ÓÁ°¤Þ¤Ç5¿Í¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2¥µ¥Ó°Ê¹ßÆÃ¤Ë¥À¥ó¥¹¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬½ïÊý¡£¿ÈÂÎ¤Î»Ä¤·Êý¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤âËÁÆ¬¤ÎMC¤Ç¸ì¤Ã¤¿°Õ»×¤Ë·Ò¤¬¤ëµ¤Ç÷¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â´Þ¤á¤ÆÀÚ¤ìÌ£¤ä1¤Ä1¤Ä¤ÎÆ°¤¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂ³¤¯¡ÖDIALOGUE¡ÜTHE MOVIE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é5¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£1¥µ¥Ó¤Ç¤Ï²£°ìÎó¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Æ¡¹¤Î¿¶ÉÕ¤òÁ´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ê¡¢DIALOGUE¡Ü¤Î»ý¤ÁÌ£¤Î1¤Ä¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤µ¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Âç¥µ¥Ó¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²£°ìÎó¤«¤é¥Ñ¥ó¤ÈÃÆ¤±¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÂ·¤¤Êý¤ä¤½¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¡£5¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï·è¤·¤ÆÍ¿¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÂçËÁ¸±¤ò¤è¤í¤·¤¯¡×¤Ø¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ÈÆ±»þ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â³Æ¡¹¤¬ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2¥µ¥Ó¤ÇÉ£ÅÄ¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤¢¤´¾è¤»¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤ÎÍ·¤Ó¿´¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤ÏÀ¸¥Ï¥â¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¸µµ¤¤Ë¸«¤»¤¤ê¡¢5¿Í¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¨¥ó¥É¤Ç¶Ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÈäÏª¸å¤Ë¤Ï²þ¤á¤ÆÂç¶¶¤ò¾·¤¯¤È¡¢Âç¶¶¤«¤é¤Ï¡ÖDIALOGUE¡Ü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤³Ú¤·¤¤³Ú¶ÊËþºÜ¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£µÕ¤ËÈÓÄÍ¤«¤é¤Ï¡ÖFlash Summit!!¡×¤Î°ìÂÎ´¶¤Ø¤Î´¶Æ°¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤È¡¢DIALOGUE¡Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ³Æþ¤Ë¤¹¤ë·Á¤Ç¥³¥é¥Ü¤ÎÈäÏª¤Ø¡£¤½¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¶¶¤Î¡Ö¥À¥¤¥¹¥¡£¡×¤À¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤µ¤ò¤â¤ÄÆ¬¥µ¥Ó¤Ç¤ÎÂç¶¶¤Î¥½¥í¤¬ºÆ¤Ó´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬¾Ð´é¤ò°î¤ì¤µ¤»¤Ä¤ÄÌöÆ°¡£¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ê¥µ¥Ó¤ò¶¦¤Ë¥æ¥Ë¥¾¥ó¤Ç¾þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢1ÂÐ1¤Î¥³¥é¥Ü¤³¤½³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÂç¶¶¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤ÎÂç¶¶¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤È¤¤¤¦Ç°´ê¤ò³ð¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ÓºÇ¸å¤Î¡È¥¦¥£¥ó¥¯Á÷¤ë¤«¤é¡É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¼é²°¤¬¡¢¶¯¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤²¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¼«¿È¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤È¡¢2¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÉ£ÅÄ¤¬Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¤ò·Áºî¤Ã¤ÆËÜ²È¤Î¿¶ÉÕ¤òºÆ¸½¡£¸¶¶Ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¼é²°¤«¤é¤Î¡Ö¤â¤¦1¶Ê¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼!?¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏDIALOGUE¡Ü¤Î¡Ö¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢³Ø³µÏÀ¡×¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤Ø¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤ÏÂç¶¶¤¬É½¾ð¤ò¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥ÓÁ°¤Î¡È¤¤¤Ã¤¤Þ¤¹¤è¡¼¡ª¡É¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÃ´¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤óDIALOGUE¡Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¸µ¡¹¤Î¿¶ÉÕ¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ°¤²ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹½ÃÛ¡£¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤«¤²ó¤·Ãæ¤Ë¤ÏÉ£ÅÄ¤ÈÂç¶¶¤¬¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤ÈÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢1¿Í1²»¤º¤Ä±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ç¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ò¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉð´ï¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢6Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÁ´ÎÏ¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¤³¤ÎÆü¤â´Ó¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¶»¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿DIALOGUE¡Ü¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ë¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò½½ÆóÊ¬¤ËÈ¯´ø¤·Æ²¡¹¤¿¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ß¤»¤¿ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¡¦Âç¶¶ºÌ¹á¡£Î¾¼Ô¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢ÂçËþÂ¤Î»þ´Ö¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·çÀÊ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Æâ»³¤ÈÂëÂ¼¤â´Þ¤á¤Æ¡¢DIALOGUE¡Ü¤Ë¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿2026Ç¯¤ÎDIALOGUE¡Ü¤Ï¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤âÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÇ®¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
DIALOGUE¡ÜWITH vol.5 ¡ÝÂç¶¶ºÌ¹á¡Ý
2025.11.29¡÷·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
DIALOGUE¡Ü
M01.¤³¤ì¤Ï·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÊÂç¶¶ºÌ¹á¡ßDIALOGUE¡Ü¡Ë
M02.everything!
M03.¤Ë¤ã¤ó¤Ü¤ê¡¼de¥â¥Ã¥Õ¥£¡¼!!
M04.¤¸¤ç¤¤¤Õ¤ë¤·¤¢¤ó¤Æ¤Ã¡ª
M05.¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤¤¤¤¤Ê
M06.¸áÁ°6»þ¤ÎÍ§Ã£¤Ø
M07.Åà¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÉÃÂ®
M08.¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ô¡¼¥¹!!
M09.¥Ç¥Í¥Ö¤È¥¹¥Ô¥«
Âç¶¶ºÌ¹á
M10.YES!!
M11.¥æ¡¼¡õ¥¢¥¤
M12.Doing Now!¡ÊÂç¶¶ºÌ¹á¡ßÈÓÄÍËã·ë¡Ë
M13.ÈþÌ£¤·¤¤¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
M14.¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡
M15.NOISY LOVE POWER¡ù
M16.¥ï¥¬¥Þ¥ÞMIRROR HEART
M17.Flash Summit!!
DIALOGUE¡Ü
M18.¥«¥¯¥Î¥´¥È¥dance
M19.DIALOGUE¡ÜTHE MOVIE
M20.ÂçËÁ¸±¤ò¤è¤í¤·¤¯
Âç¶¶ºÌ¹á¡ßDIALOGUE¡Ü
M21.¥À¥¤¥¹¥¡£
M22.¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢³Ø³µÏÀ
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¤¤ã¤Ë¤á&ÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSuper Sonic Loguenizer¡×
2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯Çä
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ÜºÙ¡§https://dialogue-music.jp/discography/29_super-sonic-loguenizer/
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê2CD¡ËBRCG-70031 / 3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼È×¡ÊCD only¡ËÁ´8¼ï¡¡³Æ2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æâ»³ÍªÎ¤ºÚ È×¡ÊSCCG-00183¡Ë
É£ÅÄÇ«¡¹ È×¡ÊSCCG-00184¡Ë
¼é²°µü¹á È×¡ÊSCCG-00185¡Ë
½ïÊýÍ¤Æà È×¡ÊSCCG-00186¡Ë
ÂëÂ¼ºÌ²Ö È×¡ÊSCCG-00187¡Ë
µÜ¸¶ñ¥´õ È×¡ÊSCCG-00188¡Ë
ÈÓÄÍËã·ë È×¡ÊSCCG-00189¡Ë
Â¼¾å¤Þ¤Ê¤Ä È×¡ÊSCCG-00190¡Ë
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÖDIALOGUE¡ÜWITH vol.6 ¡Ý²ÆÀîÄÇºÚ¡Ý¡×¡õ¡ÖDIALOGUE¡Ü WHITE BOX THE LIVE¡ª vol.3¡ª ¿·Ç¯²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
2026Ç¯
01/18Æü(Æü)Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUID ROOM
¥é¥¤¥Ö¾ÜºÙ¡§https://dialogue-music.jp/live/20260118_with_6/
¡ã1Éô¡ä¡ÖDIALOGUE¡ÜWITH vol.6 ¡Ý²ÆÀîÄÇºÚ¡Ý¡×
14:30³«¾ì¡¿15:15³«±é
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡§
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡¡8,800±ß(ÀÇ¹þ)
¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢£½Ð±é¡§DIALOGUE¡Ü¡¢²ÆÀîÄÇºÚ
¡ã2Éô¡ä¡ÖDIALOGUE¡Ü WHITE BOX THE LIVE¡ª vol.3¡ª ¿·Ç¯²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
18:30³«¾ì¡¿19:15
¢£³«±é¥Á¥±¥Ã¥È¡§
Team D¡Ü¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢£½Ð±é¡§ÅÄÊ¥ÃÒÌé¡¢Âô¸ý¤«¤Ê¤ß¡¢DIALOGUE¡Ü¡¢º£°æ È»¡¢¶Ì²°2060¡ó(Wienners)¡¢DJ¡§Kijibato
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§ÅÄÊ¥ÃÒÌé40(ÅÄÊ¥ÃÒÌé¡ÜDIALOGUE¡Ü)
¢£Í½Äê¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡§
18:30¡Á19:15¡¡Kijibato DJ SHOW(¤ªµÒÍÍ¤´Æþ¾ì)
19:15¡Á19:20¡¡Opening Act¡§ÅÄÊ¥ÃÒÌé 40 (ÅÄÊ¥ÃÒÌé with DIALOGUE¡Ü)
19:20¡Á19:45¡¡WHITE BOX part1 (ÅÄÊ¥ÃÒÌé¡¦Âô¸ý¤«¤Ê¤ß¡¦º£°æ È»)
19:45¡Á20:15¡¡WHITE BOX part2 (ÅÄÊ¥¡¦Âô¸ý¡¦º£°æ¡¦¶Ì²° 2060¡ó(Wienners)
20:15¡Á20:45¡¡¥ª¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥× (ÅÄÊ¥¡¦Âô¸ý¡¦º£°æ¡¦¶Ì²°¡¦DIALOGUE¡Ü)
20:45¡¡¡¡¡¡¡¡ Kijibato Ending DJ SHOW (¤ªµÒÍÍ¤´Âà¾ì)
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå(600±ß)¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDIALOGUE¡ÜWITH vol.7 ¡Ý²¬ºéÈþÊÝ¡Ý¡×¡õ¡ÖDIALOGUE¡ÜBOX THE LIVE!!!! vol.4 ¿·Ç¯²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
2026Ç¯
01/25(Æü)Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUID ROOM
¥é¥¤¥Ö¾ÜºÙ¡§https://dialogue-music.jp/live/20260125_with_7/
¡ã1Éô¡ä¡ÖDIALOGUE¡ÜWITH vol.7 ¡Ý²¬ºéÈþÊÝ¡Ý¡×
14:30³«¾ì¡¿15:15³«±é
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡§
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£½Ð±é¡§DIALOGUE¡Ü¡¢²¬ºéÈþÊÝ
DIALOGUE¡Ü¥Ð¥ó¥É¡ÊGuitar¡§º´¡¹ÌÚÐÒÂÀ / Bass¡§¥Ê¥Ä¥á¥æ¥¦¥/ Keyboards¡§º£°æ È» / Drums¡§ÎëÌÚ¹ÀÇ· / Manipulator¡§¼Äºê¶³°ì¡Ë
¡ã2Éô¡ä¡ÖDIALOGUE¡ÜBOX THE LIVE!!!! vol.4 ¿·Ç¯²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
18:30³«¾ì¡¿19:15³«±é
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡§
Team D¡Ü¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£½Ð±é¡§DIALOGUE¡Ü
¢£ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê600±ß¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
DIALOGUE¡Ü LIVE 2026¡ÖDear our Summer¡×
2026Ç¯
08/02Æü(Æü)Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
16:00³«¾ì¡¿17:00³«±é
¥é¥¤¥Ö¾ÜºÙ¡§https://dialogue-music.jp/live/20260802_dear-our-summer/
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡§
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡§18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1³¬2¡Á16ÎóÌÜ³ÎÌó
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ºÂÀÊ¥¨¥ê¥¢³ÎÌó¤Ê¤·
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ºÂÀÊ¥¨¥ê¥¢³ÎÌó¤Ê¤·
¡ã½÷À¥¨¥ê¥¢¡ä
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨2³¬²¼¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦Á°ÊýÍ¥Àè¤Ê¤·
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨2³¬²¼¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢£½Ð±é¡§DIALOGUE¡Ü
DIALOGUE¡Ü¥Ð¥ó¥É¡ÊGuitar¡§º´¡¹ÌÚÐÒÂÀ / Bass¡§¹õ¿Ü¹îÉ§/ Keyboards¡§º£°æ È» / Drums¡§ÎëÌÚ¹ÀÇ· / Manipulator¡§¼Äºê¶³°ì¡Ë
¡ü¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¾ðÊó
DIALOGUE¡Ü ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¡ÖTeam D¡Ü¡×
¡ã²ñ°÷ÆÃÅµ¡ä
¡¦¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ
¡¦²ñ°÷¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î±ÜÍ÷(Movie¡¦Blog¡¦Photo Gallery¤Ê¤É)
¡¦²ñ°÷¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¤Î¼Â»Ü
¡¦²ñ°÷¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä
¡¦²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
¡¦ºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤ªÆÏ¤±
¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¸ø¼°¾ðÊó¤Î±ÜÍ÷
¡ã²ñ°÷¥×¥é¥ó¡ä
¡ú¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Ç¯³Û²ñ°÷¥×¥é¥ó¡¡7,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¿Ç¯¡ÜÁ÷ÎÁ700±ß
¢¨¼¡Ç¯°Ê¹ß¤Ï6,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿Ç¯
¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§¥Ô¥ó¥º¡Ü¶ÒÃå¥»¥Ã¥È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É
¡úÇ¯³Û²ñ°÷¥×¥é¥ó¡¡6,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿Ç¯
¡ú·î³Û²ñ°÷¥×¥é¥ó¡¡550±ß(ÀÇ¹þ)¡¿·î
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
DIALOGUE¡Ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://dialogue-music.jp/
Âç¶¶ºÌ¹á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://ohashiayaka.com/
DIALOGUE¡Ü ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¡ÖTeam D¡Ü¡×
https://subscription.app.c-rayon.com/app/dialogue/home