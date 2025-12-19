¥«¥é¥Î¥¢¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÈÖ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¼«¼ç´ë²èLIVE½é¤ÎÂçºå³«ºÅ¡ª
2025Ç¯9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖÈÖ¡×¤Î¸ø³«¤«¤é1¥ö·î¤ÇMusic Video¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥«¥é¥Î¥¢¤¬¡¢¡ÖÈÖ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖÈÖ¡×¤Ï¡¢¥«¥é¥Î¥¢½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡£ÍºÂç(Vo.Gt)¤¬ÉÁ¤¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê²»Áü¤ÎÃæ¤ò°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡£¥«¥é¥Î¥¢¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤²»³ÚÅ¸³«¤¬¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«»ö²»³ÚºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ª¥¹¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤¹½Å¤Ê¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¹þ¤ß¥È¥é¥Ã¥¯¤È¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀ¸³Ú´ï¤È¤¬ÀäÌ¯¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¥¬¥é¥¯¥¿¤Ç²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢´Ì¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃ¡¤¯²»¡¢»æ¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤¹²»¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
²Î»ì¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤ä¶¶ø¤Ê¤É¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ÇÁêÂÐ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æó¼Ô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢ºîÃæ¤ËÊë¤é¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊú¤¨¤ë³ëÆ£¡¢³éË¾¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿°ì¶Ê¤À¡£
º£ºî¤Ï¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤ÎÁ´2·ÁÂÖ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¤Î¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡ä
◾️ÍºÂç(Vo, Gt)
¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡ª¡ª¡ª¡ª
¡ÈÈÖ¡É¤ÎCD¤¬È¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¤â¡¢¤Á¤ç¡¼¥¤¥±¤Æ¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¡¢²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈÖ¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¼ÂÂÎ¤ò¤â¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤´¼«Í³¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
◾️¼ù(Ba)
¡ÈÈÖ¡É¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥é¥Î¥¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ä°¤¤¤Æ¤âÎÉ¤·¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤·¤Ê¼«¿®ºî¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª
◾️¤«¤º¤(Dr)
¤Ä¤¤¤Ë¡ÉÈÖ¡É¤ÎCD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ËÜÅö¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤âCDÈÇ¤Ë¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÉáÃÊÄ°¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²»¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡ª¡ª¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖÈÖ¡×
È¯ÇäÃæ
¡ÖÈÖ¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é
https://asab.lnk.to/karanoah_ban_sg
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊÆÃ¼ì¾¦ÉÊ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï7,920¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZZB-87194
»ÅÍÍ¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ¡ÊÉõÆþ¡Ë¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Æ±º¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,320(ÀÇ¹þ)
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87195
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
M1. ÈÖ
M2. ÈÖ - anime edit -
M3. ÈÖ - instrumental -
Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
mu-mo shop¡§¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¥Þ¡¼¥«¡¼¢¨½é²ó¡¦ÄÌ¾ï¶¦ÄÌ
Amazon¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û / ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥·¥å¡¼¥ì¡¼¥¹¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û/ ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
CD¥·¥ç¥Ã¥×ÀèÃåÆÃÅµ¡§¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¤¯¤ó¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù
2025Ç¯7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¡ª
CBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¡ÊÆüÍËÌë11»þ30Ê¬¡Á¡Ë
Prime VideoÀè¹ÔÇÛ¿®¡Ê·îÍË0»þ00Ê¬¡Á¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê²ÐÍË0»þ00Ê¬¡Á½ç¼¡¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¸¶ºî¡Û
¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
¸¶ºî¡§Î¢Æá·½
graffiti design¡§ÚçÆ¸½¨µÈ
¡ãIntroduction¡ä
¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù¤ÏÈÈºá¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥¹¥é¥à³¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¥ë¥É¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥¹¥é¥à³¹¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢¶³¦Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¡¹¤«¤é¡ÈÂ²Ì±¡É¤È¤µ¤²¤¹¤Þ¤ìº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¥ë¥É¤Ï¡¢°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥°¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¥´¥ß¾ì¹Ó¤é¤·¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¾ï¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÉð´ï¤ËÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ºá¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¶²¤ì¤ë¡ÖÆàÍî¡×¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ãProfile¡ä
ÍºÂç(Vo, Gt)¡¢¼ù(Ba)¡¢¤«¤º¤(Dr)¤Ë¤è¤ê³èÆ°Ãæ¤Î¡¢3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡£
Í¥¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¯Æ©¤ÄÌ¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢ROCK¡¢POPS¡¢Alternative¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ÇÄ°¤¯¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
2023Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥«¥é¥Î¥¢½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö´ñÀ×ÂÎ¸³!¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¡×¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¤Í¤à¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢2025Ç¯7·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Digital EP ¡Ö¥Í¥ª¥ó¥Æ¥È¥é¡×¼ýÏ¿¤Î¡Öaquarium¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ7·î´ü¥É¥é¥ÞNEXT¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤ÎËÍ¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±Ç¯9·î17Æü¤Ë¤ÏA.S.A.B¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·èÄê¡£¥á¥¸¥ã¡¼1st Single¡Ö¥ì¥¤¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×Âè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¿·¶Ê¡ÖÈÖ¡×¤¬È´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿²»³ÚÀ¤¬Áá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëÀ®»þ¤«¤éÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê²»³ÚÀ¤òºÌË¤«¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´Ñ¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖMONSTER baSH 2023 ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖROAD TO ROCK IN JAPAN FES. CHIBA 2024¡×¤ÎÍ¥¾¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024¡×¤Ø¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤«¤éÌÜ¤¬¤Ï¤Ê¤»¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
©Î¢Æá·½¡¦ÚçÆ¸½¨µÈ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
