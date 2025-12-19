ÆþÌî¼«Í³¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×2026Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2026¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤äÏÃÂê¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÆþÌî¼«Í³¤¬¡¢2026Ç¯4·î8Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹¹¤Ë4·î¤è¤ê3ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖIRINO MIYU LIVE TOUR 2026 ¡ÈHumor is Human¡É¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÆþÌî¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦ÉþÉô¥°¥é¥Õ¥£¥¯¥¹¡Ê±Ñ¸ì¡§Hattori-Graphics¡Ë¤Ë¤è¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¬¼Â¸½¡£¥É¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆþÌî¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö³°ÍÍÂçÌ¾¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ëÂçÌ¾¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Æ¡¼¥Þ¡ÈHumor is Human¡É¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®¿½¤·¹þ¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¤¬Ìã¤¨¤ë¡ÖCDÍ½ÌóÀè¹Ô¡×¡Ê¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Í½ÌóÆÃÅµ¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü12·î19Æü(¶â)Àµ¸á¤è¤êÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡¢ÆÃÅµ¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÆþÌî¼«Í³¤Î2026Ç¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²»³Ú³èÆ°¤ÎÂ³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 ¡ÈHumor is Human¡É
2026Ç¯4·î13Æü¡Ê·î¡Ë17¡§00³«¾ì¡¿18¡§00³«±é
Åìµþ¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£kanadevia¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë17¡§00³«¾ì¡¿18¡§00³«±é
Âçºå¡§Zepp Osaka Bayside
2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë17¡§00³«¾ì¡¿18¡§00³«±é
Ê¡²¬¡§Zepp Fukuoka
¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/live.html#live
CDÍ½ÌóÀè¹Ô¡ÊCMSÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ë
ÆþÌî¼«Í³¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×(4/8È¯Çä)¤òCDÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊCMS¡Ë¤ÎÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖIRINO MIYU LIVE TOUR 2026¡ÉHumor is Human¡É¡×¤Î¡ÖCDÍ½ÌóÀè¹Ô¡×ÃêÁª¿½¹þÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢³Æ¸ø±é¤Î¡ÖCDÍ½ÌóÀè¹Ô¡×¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÇÛÉÛÂÐ¾ÝCD¡§2026Ç¯4·î8ÆüÈ¯Çä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×[¹ë²ÚÈ×][ÄÌ¾ïÈ×]
¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×CDÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î19Æü(¶â)12:00¡Á1·î6Æü(²Ð)23:59
CDÍ½ÌóÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö(ÃêÁª)¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)15:00¡Á1·î25Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë1¼¡Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î)15:00¡Á2·î8Æü(Æü)23:59
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)
ÆþÌî¼«Í³ ¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×
¡Ú¹ë²ÚÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§COZC-2310¡Á1
²Á³Ê¡§¡ï3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCC-18324
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CDÍ½ÌóURL¤Ï¤³¤Á¤é
https://irinomiyu.lnk.to/odorokinoko_ec
¡ãCD¡ä¢¨ÄÌ¾ïÈ×¡¢¹ë²ÚÈ×¶¦ÄÌ
¡¦¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×
¡¦¿·¶Ê
¹ë²ÚÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ë
¡¦DVD (¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê)
¡¦ÆþÌî¼«Í³»£±Æ¡ª·ÈÂÓÍÑ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê²¾¡Ë
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ¡Ë
¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
CD¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó(Á´³ÛÆâ¶â)¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
¡ÔÅìµþ¡Õ
2026Ç¯3·î22Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê
ÆâÍÆ¡§¤ªÅÏ¤·²ñ
¢¨³«ºÅ¾ì½ê¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÅöÁª¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔÂçºå¡Õ
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§Âçºå»ÔÆâË¿½ê
ÆâÍÆ¡§¤ªÅÏ¤·²ñ
¢¨³«ºÅ¾ì½ê¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÅöÁª¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔÅìµþ¡Õ
2026Ç¯5·î23Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¡õ¤ª¸«Á÷¤ê²ñ (¤ªÅÚ»ºÉÕ¤)¡¡¢¨¤ªÅÚ»º¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨³«ºÅ¾ì½ê¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÅöÁª¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÅÚ»º¤Ï¡¢¡Ú3/22(Æü) Åìµþ²ñ¾ì¡Û¤ª¤è¤Ó¡Ú4/18(ÅÚ) Âçºå²ñ¾ì¡Û¤Î¤ªÅÏ¤·²ñÆÃÅµ¤È¡¢Æ±°ì¤Î¤â¤Î¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤ê¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈHP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§
¹ë²ÚÈ×¡ÄLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)
ÄÌ¾ïÈ×¡ÄLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§
¹ë²ÚÈ×¡ÄLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)
ÄÌ¾ïÈ×¡ÄLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)
¡¦Amazon.co.jp¡§
¹ë²ÚÈ×¡Ä¹ë²ÚÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥á¥¬¥¸¥ã¥±(24cm¡ß24cm)
ÄÌ¾ïÈ×¡ÄÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥á¥¬¥¸¥ã¥±(24cm¡ß24cm)
¡¦¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§
¹ë²ÚÈ×¡Ä¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈA
ÄÌ¾ïÈ×¡Ä¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈB
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê) ¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê) ¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê) ¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê) ¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¢¨LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ËÊÌ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×(CMS)Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤«¤éÆþÌî¼«Í³¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×(4/8È¯Çä)¤ò¤´Í½ÌóÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×15Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ÆþÌî¼«Í³ Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!
¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ÈÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢ÆþÌî¼«Í³ËÜ¿Í¤¬Ä¾É®¤Ç¥µ¥¤¥ó¤È¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¡Á2026Ç¯3·î1Æü(Æü) 23:59
¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¥·¥ê¥¢¥ë
ÆþÌî¼«Í³¡¢New¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×(4/8È¯Çä)¤ò¡¢CDÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖIRINO MIYU LIVE TOUR 2026¡ÉHumor is Human¡É¡×¤Î¡ÖCDÍ½ÌóÀè¹Ô¡×ÃêÁª¿½¹þÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢³Æ¸ø±é¤Î¡ÖCDÍ½ÌóÀè¹Ô¡×¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È(Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê) ¢¨¥µ¥¤¥º54mm¡ß86mm
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡ÜÄÌÈÎ
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¹ë²ÚÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ× (¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤âÂÐ¾Ý)
Áá´üÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¡Á2026Ç¯2·î22Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥Ã¥ºÉÕ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤¬È¯Çä¡ª
ÆþÌî¼«Í³¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¡Ú¹ë²ÚÈ×¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È ¢¨¤Ö¤é¤µ¤¬¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(Ìó7cm)ÉÕ
¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¡ï4,500 (ÀÇÈ´¡ï4,091)
¢¨¥µ¥¤¥º¡§Ìó7cm
¢¨³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ú3·î8Æü(Æü)¡Û¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆþÌî¼«Í³¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È ¢¨Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼(4·î»Ï¤Þ¤ê)ÉÕ
¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¡ï3,040 (ÀÇÈ´¡ï2,764)
¢¨4·î»Ï¤Þ¤ê¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹
¢¨¥×¥é¥±¡¼¥¹¡¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º¡¿7Ëç¥»¥Ã¥È¡¿ÊÒÌÌ¥Õ¥ë¥«¥é¡¼
¢¨³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ú2·î23Æü(·î)¡Û¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢¡¼Ï¢Æ°ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª ¡Ö¥é¥¤¥ÖÍè¾ì¼ÔÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃêÁª±þÊç·ô¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ÇCD¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡Ö¥é¥¤¥ÖÍè¾ì¼ÔÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃêÁª±þÊç·ô¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
³Æ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¡¢³Æ¸ø±é¤Î¡Ú³«¾ì¤«¤é³«±é¤Þ¤Ç¡Û¤Î´Ö¤Ë¡¢±þÊç·ô¤Î²¼Éô¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëÀìÍÑBOX¤ËÅêÈ¡¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ä¥¢¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎHP¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ãPROFILE¡ä
ÆþÌî¼«Í³¡ÊIRINO MIYU¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2001Ç¯±Ç²è¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¥Ï¥¯Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Î¿áÂØ¤âÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¼Í¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢¿áÂØ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡ØDUNE¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¸À¤ÎÍÕ¤ÎÄí¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡Ù¡ØONE PIECE¡Ù¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¸µÈà¤Î°ä¸À¾õ¡×¡¢ÉñÂæ¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¡Ø¾Ã¼º¡Ù¡ØÏ²¿Í³¹¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆþÌî¼«Í³¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/