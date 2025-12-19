Myuk¡¢¿·¶Ê¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤ò12·î17Æü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡õÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ¿Í½Ð±éMV¤¬¸ø³«¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCeleste¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤Î26Ç¯2·î4Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
´ûÈ¯¶Ê¡ÖArcana¡×¤¬Instagram¥ê¡¼¥ëÁíºÆÀ¸²ó¿ô1000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö°¦¤Î±´¡×¡ÊProd by Guiano¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÖEIGHT-JAM¡×¤Ë¤Æ¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¤Î2024Ç¯¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¶Ê¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ½¸¤á¤ë¥·¥ó¥¬¡¼Myuk¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ß¥å¡¼¥¯¡Ë¡£
Myuk¤Î¿·¶Ê¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×¤¬¡¢12·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿Myuk¤Î¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼«ºî¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥Ç¥â²»¸»¤¬Myuk¸ø¼°SNS¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë³ÆSNS¤ÇÎß·×3,000ËüºÆÀ¸¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÏÃÂêºî¡£ÆüËÜÆ¸ÏÃ¡ÖÄá¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¡ÉÊÌ¤ì¡É¤ò±´¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸Å¸ì¤òÍÑ¤¤¤¿²Î»ìÉ½¸½¤ä¡¢Myuk¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÌ±ÍØ¤ò»×¤ï¤»¤ëÀá²ó¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¾ð½ï°î¤ì¤ë£±¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Itai Naoki¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¡ÖSnow¡×°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜ¿Í½Ð±éºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤Î26Ç¯2·î4Æü¤Ë2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCeleste¡ÊÆÉ¤ß¡§¥»¥ì¥¹¥Æ¡Ë¡Ù¤¬È¯Çä·èÄê¡£¡ÖÀÄ¶õ/¶õ¤Ã¤Ý¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥é¥Æ¥ó¸ì¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢5Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ËÜºî¡£ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤ÉÈ¯É½Í½Äê¤Î¤¿¤á¡¢À§Èó¾ðÊó¤òÄÉ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£
´°Á´È×¤Ë¤Ï25Ç¯¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖMyuk Live Tour 2025 Message from ¡ÈMarie¡É¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¡£CD¡õ¥µ¥Ö¥¹¥¯Í½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖMyuk Anniversary Concert Tour 2026¡×¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤Ï3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢3·î22Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch¡¢¥é¥¹¥È¤Ï3·î29Æü¡ÊÆü¡ËZepp DiverCity (TOKYO)¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
Myuk
¡ÖÀã±´ - yukiuta¡×
ºî»ì¡§Myuk, ÃÝÆì¹ÒÂÀ
ºî¶Ê¡§Myuk
ÊÔ¶Ê¡§Naoki Itai
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://myuk.lnk.to/yukiuta
¥µ¥Ö¥¹¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://myuk.jp/947/
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØCeleste¡Ù
2026Ç¯2·î4ÆüCD¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥µ¥Ö¥¹¥¯Í½Ìó¥ê¥ó¥¯
https://myuk.lnk.to/EMibEA
CDÍ½Ìó¥ê¥ó¥¯
https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.myuk-celeste.com/
¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤É¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï3,500 (ÀÇ¹þ)
¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯½é²ó»ÅÍÍ
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+BD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï7,000 (ÀÇ¹þ)
»°ÊýÇØ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡ãBD¡ä
¡ÖMyuk Live Tour 2025 Message from ¡ÈMarie¡É¡×
2025.6.7¡ÊSat¡Ë@Åìµþ Shibuya WWW X ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü ¤ò¼ýÏ¿
¡ã2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCeleste¡× MyukËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¿´¤Ë¶õ¤Ã¤Ý¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¼ê¤Ë¤Ï²¿¤Ë¤âÌµ¤¤¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÌµÎÏ¤µ¡£
¤³¤Î5Ç¯¡¢²Î¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð°©¤¨¤¿¿§¤¬¤½¤ó¤Ê¶õ¤Ã¤Ý¤Ë°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°«¡¢·²ÀÄ¡¢²«¶â¿§¡¢¼¿¹õ¡¢
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¡£
¼«Ê¬¤Î¶õ¤Ã¤Ý¤òÃÎ¤ì¤¿¤«¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶õ¿§¤òÉÁ¤±¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï0¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµ¸Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¶õ¤Ã¤Ý¤â¡¢¤¤Ã¤È¤½¤¦°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
Èá¤·¤ß¤â´î¤Ó¤â¡¢²»¤ÎÃæ¤Çð÷¤¹ç¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÈËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Myuk¤Î£µÇ¯´Ö¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µõ¤Ã¤Ý¤Ê¶õ¿§¡¡¡ÖCeleste¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Myuk Anniversary Concert Tour 2026
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
https://l-tike.com/myuk/
e+
https://eplus.jp/myuk/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/myuk/
°¦ÃÎ
2026Ç¯3·î21Æü(Sat)
DIAMOND HALL
OPEN 17:30¡ÃSTART 18:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
INFO¡§JAILHOUSE ¡¡TEL 052-936-6041
Âçºå
2026Ç¯3·î22Æü(Sun)
¤Ê¤ó¤ÐHatch
OPEN 17:00¡ÃSTART 17:30
1F»ØÄêÀÊ¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
2FÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
INFO¡§SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326
Åìµþ
2026Ç¯3·î29Æü(Sun)
Zepp DiverCity (TOKYO)
OPEN 16:45¡ÃSTART 17:30
1F»ØÄêÀÊ¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
2FÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡¡\5,500-¡ÊÀÇ¹þ/¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
INFO¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL 050-5211-6077
Myuk¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC ¡ÉSecret Hz¡É
Myuk¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±
https://yodel-app.com/myuk/
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://bit.ly/43XGTxG
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Myuk¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://myuk.jp/