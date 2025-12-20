¥³¥áºî¤ê¤Ë³×Ì¿⁉ AIŽ¥¥É¥íー¥ó¤ò¶Ã¤³èÍÑ ¸µ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇÀ²È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡È¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¡É Ž¢¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ëŽ£
¥³¥áºî¤ê¤Î°ÂÄê²½¤¬²ÝÂê¤ÎÃæ¡¢ITµ»½Ñ¤äºÇ¿·AI¤ò¶î»È¤·¤Æ¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤ä´ª¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥³¥áºî¤ê¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥³¥áºî¤ê¤Ë³×Ì¿⁉ AIŽ¥¥É¥íー¥ó¤ò¶Ã¤³èÍÑ ¸µ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇÀ²È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡È¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¡É Ž¢¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ëŽ£
»°½Å¸©ÄÅ»ÔÂçÎ¤ËÓ¹çÄ®¡£Ê¿°Â»þÂå¤«¤é¥³¥áºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤Î½¸Íî¤Ç¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È10Ç¯¤ÎÇÀ¶ÈË¡¿Í¡Ö¤Ä¤¸ÇÀ±à¡×¡£
ÈîÎÁ¤äÇÀÌô¤ò»¶ÉÛ¤¹¤ë¥É¥íー¥ó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¤·¡¢10¥¢ー¥ë¤¢¤¿¤ê¤Îºî¶È»þ´Ö¤ò4³ä¶á¤¯ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£·Ð¸³¤ä´ª¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤ÎÇÀ¶È¤ÇËÜÅö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤À¸»ºÀ¡£ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡×
¼ÒÄ¹¤Ï¸µ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òŽ¢¥³¥áºî¤êŽ£¤Ë
1Âæ200Ëü±ßÄøÅÙ¤Ï¤«¤«¤ëÇÀ¶ÈÍÑ¥É¥íー¥ó¤ÎÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÃÏ¸µÇÀ²È¤È¶¦Í¤Ç»È¤¦¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀ¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤â¼ÂÁ©¤·¡¢É½¾´¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤ÎÄÔ󠄀¤µ¤ó¡¢°ÊÁ°¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ä¥ìー¥¹ÍÑ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢Ä¶¹âÀºÅÙ¤Î¹©¶ÈÉôÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥áー¥«ー¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄÔ󠄀¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¡Ë·Ð¸³¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÏ°è¤ä¿©¤Ë»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥áºî¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ·Á¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¡Ø¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç¤âÂ¨´°Çä¡Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¤¿¤é¤Õ¤¯Ž£
¸µ¤Ï¤³¤Î½¸Íî¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Éã¿Æ¤â·ó¶ÈÇÀ²È¤ÎÄÔ󠄀¤µ¤ó¡£¿êÂà¤¹¤ëÇÀ¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥³¥áºî¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤¬10Ç¯Á°¡£¹ÌºîÊü´þÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢¹ÌºîÌÌÀÑ¤òÌó30¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë³ÈÂç¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢»þÂå¼«¤éÈÎÏ©¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÔ󠄀¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÀ¶¨¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤Ä¾ÈÎ¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢´°Á´Íµ¡ºÏÇÝ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¿¤é¤Õ¤¯¡×¤ò³«È¯¡£
º£¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤ËAIÆ³Æþ¡ÄÁí³ç¤«¤é²ÝÂêÄó¼¨¤â
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Î¼ý³Ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²ñµÄ¡£¤¢¤ëµ»½Ñ¤ò½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÔ󠄀¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ê¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ê²ñµÄ¤ò¡ËAI¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤È¤·½é¡×
¡Ê¼Ò°÷¡Ë
¡Ö¼ê´Ö¤Ï¼ê´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÅÄ¤ó¤Ü¤Î¡Ë¹âÄãº¹¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö½üÁðºÞ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
1»þ´Ö¤Û¤É¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯¡ÖÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×ÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¤¬¤³¤Î²»À¼¤È¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¡£Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ä
¤³¤È¤·¤ÎÁí³ç¤Ï¡ÖÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÁíÀ¸»ºÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸»ºÎÌ¤äÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂê¤Ï¡Ö¿åÉÔÂ¡¦»¨Áð¡¦¥«¥á¥à¥·¤Ê¤É¤Î³²ÃîÂÐºö¡¦ÉÄ¤Î¼Á¡×¤Î4¤Ä¡£
¡ÊÄÔ󠄀¤µ¤ó¡Ë
Q.¡ÊAI¤¬²ÝÂê¤ò¡Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©
¡Ö¤½¤¦¡£½ÅÍ×¤Ê»ö¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤»ö¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
AI¤¬Äó°Æ¤·¤¿²þÁ±Ë¡¤Ï¡©
ÍèÇ¯¤ÎºîÉÕ¤±¤Ç¤Ï¡¢»¨Áð¤ä¿å¤Î´ÉÍý¡¢¤µ¤é¤ËºÏÇÝ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÂ¨ºÂ¤ËÄó°Æ¡£
¡ÊÄÔ󠄀¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼Â»Ü¤·¤¿µÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î´ðËÜ¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡×
Q.¡ÊAI¤òÆ³Æþ¤·¤¿²ñµÄ¤ò¡ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤³¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡×
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤¥³¥áºî¤ê¤Î¤¿¤á¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÀ¶È¤È±ï±ó¤«¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ä¤¸ÇÀ±à¡£
¡Ö¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¥Çー¥¿¼ý½¸¤â¥É¥íー¥ó³èÍÑ
¼ÒÄ¹¤ÎÄÔ󠄀¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç¾®·¿¤Î¥É¥íー¥ó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢´¢¤ê¼è¤ê¤Î½ª¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ÇÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÔ󠄀¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¤Î¡ÊÃÏÌÌ¤Î¡Ë¹â¤µ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò1¤«½ê¤º¤ÄÂ¬ÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£1¤Ä¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ÇÀ¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ê¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ï¡Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×
¤¤¤Þ¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃÏÌÌ¤Î¹â¤µ¡×¡£ÀÄ¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄã¤¤»ö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ç¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤À¤È¿å¤Î¿¼¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ð¤ÎÀ¸°é¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Î·Ð¸³¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¡Ä¡×
»°½ÅÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦¤³¤Î¸¦µæ¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÈÉÊ¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ê»°½ÅÂç³Ø Âç³Ø±¡À¸Êª»ñ¸»³Ø¸¦µæ²ÊŽ¥´ØÃ«¿®¿Í¶µ¼ø¡Ë
¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Î·Ð¸³¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÇÀ¶È¤ò¡Ë¥Çー¥¿²½¤·¤Æ¤Ç¤¤ì¤Ð¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯´ÊÃ±¤ËÈùÀ¸Êª¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿å¤Î¿¼¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È°ð¤ÎÀ¸°é¤òº¸±¦¤¹¤ë¡¢ÃÏÃæ¤ÎÈùÀ¸Êª¤Î³èÆ°¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ý³Ï¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢ÄÔ󠄀¤µ¤ó¤ÏÍè¥·ー¥º¥óÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Î¹â¤µ¤òÂ·¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄÔ󠄀¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¸»º¼Ô¤À¤±¤ÇÇÀ¶È¤¬´°·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼þÊÕ¤Î»º¶È¤äÃÎ¸«¡¦µ»½Ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¿©¤ÙÊª¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÇÀ¶È¤Î°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¡×
²Á³Ê¹âÆ¤ËÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤È¡¢²ÝÂê¤À¤é¤±¤ÎÆüËÜ¤Î¥³¥áºî¤ê¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖnewsX¡×2025Ç¯12·î10ÆüÊüÁ÷¤è¤ê
