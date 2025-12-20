£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£·£°¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£µ£·£°±ß
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö15:01¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:01¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48221.86¡Ê+270.01¡¡+0.56%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23285.23¡Ê+278.87¡¡+1.21%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50570¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+1010¡¡+2.00%¡Ë
²¤½£³ô¼°19Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9897.42¡Ê+59.65¡¡+0.61%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24288.40¡Ê+88.90¡¡+0.37%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8151.38¡Ê+0.74¡¡+0.01%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.483¡Ê+0.023¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.149¡Ê+0.027¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.827¡Ê+0.024¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.235¡Ê-0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.895¡Ê+0.045¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.524¡Ê+0.043¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.472¡Ê+0.067¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.748¡Ê+0.006¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.016¡Ê+0.051¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á56.66¡Ê+0.51¡¡+0.91%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4377.50¡Ê+13.00¡¡+0.30%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
87881.25¡Ê+2298.37¡¡+2.69%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1383Ëü9539±ß¡Ê+361947¡¡+2.69%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
