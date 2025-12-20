¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡¡£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë°ú¤Â³¤Çã¤¤Ìá¤·¡¡¥Ê¥¤¥¤¬·è»»¼õ¤±ÂçÉý°Â¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°19Æü¡ÊNY»þ´Ö16:20¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:20¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡48134.89¡Ê+183.04¡¡+0.38%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6834.50¡Ê+59.74¡¡+0.88%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23307.62¡Ê+301.26¡¡+1.31%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡50505¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+945¡¡+1.88%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë°ú¤Â³¤Çã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÁ°Æü¤Ë°ú¤Â³¤ÂçÉý¹â¡££Á£É´ØÏ¢³ô¤¬¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ò·Ð¤Æ»ý¤ÁÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ëÃæ¡¢Á°Æü¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡ãMU¡ä¤Î·è»»¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÆü¤âÍè½µ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤òÁ°¤Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥ª¥é¥¯¥ë¡ãORCL¡ä¤¬¾å¾º¤·¡¢£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¡££Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ë»²²Ã¤¹¤ë·ÀÌó¤òÃæ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÅê»ñ²ñ¼Ò¥·¥ë¥Ðー¡¦¥ì¥¤¥¯¤ä¥¢¥Ö¥À¥ÓµòÅÀ¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò£Í£Ç£Ø¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢·è»»¤Ç¤Ï¥À¥¦ºÎÍÑÌÃÊÁ¤Î¥Ê¥¤¥¡ãNKE¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤È¥³¥ó¥Ðー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢£Ä£Ô£Ã¡ÊÄ¾ÈÎ¡Ë¤ÎÇä¾å¹â¤¬Í½ÁÛ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£ÉÅê»ñ¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ä»þ´ü¤Ë¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤Ï¤Ê¤ªÂ¿¤¤¡£°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶âÍ»´ËÏÂ¡¢ºâÀ¯À¯ºö¡¢ËÇ°×ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Î¸åÂà¤Ë²Ã¤¨¡¢£Á£ÉÅê»ñ¤¬¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢£²£¶Ç¯¤Î¥Þ¥¯¥í´Ä¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¥Å¾¡£³ô¼°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô¤Î£Á£ÉÌÃÊÁ¼çÆ³¤«¤é¡¢£Á£ÉÆ³Æþ¤Ç²¸·Ã¤òÆÀ¤ëÉý¹¤¤ÌÃÊÁ·²¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Ï³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤ä¸ÄÊÌ³ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É£´¼ïÎà¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ¶»»Æü¡Ö¥¯¥¢¥É¥é¥×¥ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¤½¤ì¤ËÍí¤ó¤ÀÃÍÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇÈÍð¤Ï¤Ê¤¯ÄÌ²á¤·¤¿¡£ÊÆÂç¼ê¾Ú·ô¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¾ÌÜ¸µËÜ¥Ùー¥¹¤Ç²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î£·¡¥£±Ãû¥É¥ëÄ¶¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÆü´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢»Ô¾ì¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Ï°ú¤±ÃÍ¤ÇÀ¶»»¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Ë£Â¥Ûー¥à¡ãKBH¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡££±³ôÍø±×¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£²£¶Ç¯ÅÙ¤Î½»ÂðÇä¾å¹â¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Ô¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡ãWYFI¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¨¥Î¥Ð¥à¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥º¤È£Î¥¹¥±ー¥ë¼Ò¤È¤Î´Ö¤Ç£±£°Ç¯´Ö¤Î¥³¥í¥±ー¥·¥ç¥ó·ÀÌó¤òÄù·ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ê¥Õ¥È¡ãLYFT¡ä¤¬²¼Íî¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇä¤ê¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤â½¾Íè¤Î£²£°¥É¥ë¤«¤é£±£¶¥É¥ë¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥êー¡ãBB¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±²¼Íî¡£¹¥·è»»¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¥ó¡ãALT¡ä¤¬ÂçÉý°Â¡£Æ±¼Ò¤¬´Î¼À´µ¸þ¤±¤Î¼£ÎÅÌô¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ´üÎ×¾²»î¸³¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡£ÆâÍÆ¤¬»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤Î¥ê¥Ó¥¢¥ó¡ãRIVN¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£±£¶¥É¥ë¤«¤é£²£µ¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡£Á£É¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥¢¥¦¥£ー¥Ö¡ãCRWV¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾Ê¤Î¡Ö¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬Çã¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ëー¥º¤Î¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¡ãCCL¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡£Çä¾å¹â¤ÏÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±³ôÍø±×¡¢£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤ÏÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉüÇÛ¤âÈ¯É½¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¥¢¥ß¥«¥¹¡¦¥»¥é¥Ô¥åー¥Æ¥£¥¯¥¹¡ãFOLD¡ä¤¬µÞ¿¡£¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¡ãBMRN¡ä¤¬¡¢´õ¾¯¼À´µ¼£ÎÅ¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª³È½¼¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥ß¥«¥¹¤òÌó£´£¸²¯¥É¥ë¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
