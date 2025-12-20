¡Ú¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç¡ÛÇò¤¤¿©ºà¡ßÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤Ç³ð¤¨¤ë¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤´¤Á¤½¤¦10Áª
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢¿©Âî¤ò¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥á¥¤¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤«¤é¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¤Þ¤Ç¡¢¥«¥Ö¤ä¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó
¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Çºî¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£·ÜÆù¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤«¤é¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»Ý¤ß¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤âÇò¤¤¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¡¢Åý°ì´¶¤¬½Ð¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥¤¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡ª ¿¿¤ÃÇò¤Ê¥µ¥é¥À¤È¼ç¿©4Áª
Åß¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥Ö¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ë¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Û¥¿¥Æ¤È¸ò¸ß¤Ë½Å¤Í¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ê¡¼¥¹¥µ¥é¥À¤Ë¡£¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
Âçº¬¡¢¥¨¥Î¥¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Çò¤¤ÌîºÚ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥µ¥é¥À¡£¥Û¥¿¥Æ¥Õ¥ì¡¼¥¯´Ì¤¬»Ý¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Îý¤êÇò¥´¥Þ¤ä¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Çºî¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿·Á¯¤Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»õ¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÊÑ¿§¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¥â¥ó¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¹á¤ê¹â¤¯¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¥é¥¶¥Ë¥¢¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Âç»®¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Àã¤¬¹ß¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤¤Ìë¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£À»Ìë¤ò¾þ¤ë¡ª ²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥5Áª
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ïº½Åü¤äÍñ¡¢ÇöÎÏÊ´¤Ê¤É¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºï¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀã¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥à¡¼¥¹¡£¥³¥³¥¢¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¸¥§¥Î¥ï¡¼¥º¤Ë¡¢´Å¤¯Ç»¸ü¤Ê¥à¡¼¥¹¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ëËÜ³Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥°¥é¥ó¥Þ¥Ë¥¨¤¬Âç¿Í¸þ¤±¡£¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥±¡¼¥¡£¼êºî¤ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤ò¥í¡¼¥ë¾õ¤Ë´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ð¥í¥¢¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ð¥Ð¥í¥¢¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¡¢¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤ò»È¤¦¤È¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤¥±¡¼¥¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥É¡¼¥à¾õ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¤¥Á¥´¥±¡¼¥¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ç¥³¥¯¤ò¡¢¥¤¥Á¥´¥¸¥ã¥à¤Ç»ÀÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤è¤ê¤â¤À¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡£
Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿©¹È¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂ¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ä¿Íµ¤¥±¡¼¥¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¢£À»Ìë¤òºÌ¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥ì¥·¥Ô¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò
¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤ä¥é¥¶¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥óÎÁÍý¤«¤é¡¢¥«¥Ö¤äÂçº¬¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥é¥À¡¢¤½¤·¤ÆÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢Çò¤Î¿©ºà¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤ÈÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)
¥á¥¤¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤«¤é¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥¤Þ¤Ç¡¢¥«¥Ö¤ä¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿ÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó
¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Çºî¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£·ÜÆù¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤«¤é¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê»Ý¤ß¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤âÇò¤¤¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¡¢Åý°ì´¶¤¬½Ð¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù(¹üÉÕ¤) 2ËÜ
±ö Æù¤Î½ÅÎÌ0.8%
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼ Å¬ÎÌ
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸ 2
<ÉÕ¤±¹ç¤»>
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à(¥Û¥ï¥¤¥È) 6¸Ä
¥Ú¥³¥í¥¹ 2¸Ä
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 2
±ö Å¬ÎÌ
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼ Å¬ÎÌ
<Çò¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹>
Çò¥ï¥¤¥ó 300ml
À¸¥¯¥ê¡¼¥à 200ml
¥í¡¼¥ê¥¨ 1Ëç
¥Ð¥¿¡¼ 15g
±ö Å¬ÎÌ
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼ Å¬ÎÌ
¥Ú¥³¥ê¡¼¥Î¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î(Ê´¥Á¡¼¥º¤Ç¤â²Ä) Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢·ÜÆù¤Ï¼¼²¹¤ËÌá¤¹¡£¹ü¤Ë±è¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢ÈéÌÜ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·ê¤ò³«¤±¤ë¡£¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Þ¤Ö¤·¤ÆÙæ¤ß¹þ¤ß30Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¹üÉÕ¤Æù¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î·Ü¤â¤âÆù¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
2¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò200ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ú¥³¥í¥¹¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢º¬¤ÎÉôÊ¬¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£Êü¼ÍÀþ¾õ¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢¿Ä¤ò»Ä¤·¤Æ³°Â¦¤Ë³«¤¯¡£
¥Ú¥³¥í¥¹¤Ï6¤ÄÄøÅÙ¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¯¤È²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡£
2¡¢(1)¤ò¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÈÏÂ¤¨¤ë¡£
3¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤òÈéÌÜ¤«¤é¾Æ¤¯¡£Î¾ÌÌ¾Æ¤±¤¿¤é¡¢200ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÈéÌÜ¤ò¾å¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ15Ê¬¾Æ¤¯¡£
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤ËÉ½ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£»ÝÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
4¡¢·ÜÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¡£(3)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÀö¤ï¤º¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤È¥í¡¼¥ê¥¨¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼ÑÎ©¤¿¤»¤ë¡£
5¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤Ö¤Þ¤Ç¼å²Ð¤Ç¼ÑµÍ¤á¤ë¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤Æ¾¯¤·¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¡£±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤ë¡£
6¡¢°ìÅÙ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò³«¤±¡¢(2)¤òÅ·ÈÄ¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤ë¡£(2)¤ÇÄÒ¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¥¤¥ë¤ò·ÜÆù¤ÎÈéÌÜ¤ËÅÉ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë10Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
7¡¢´ï¤Ë¥½¡¼¥¹¤ò¾è¤»¤Æ¤½¤Î¾å¤Ë·ÜÆù¡¢ÉÕ¤±¹ç¤»¤òÀ¹¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤òºï¤ê»¶¤é¤·¤Æ´°À®¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Á¡¼¥º¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
Í¥¤·¤¤Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌý¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥±¥Ã¥É¤Ê¤É¤È¿©¤Ù¤Æ¤â¡ý¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù(¹üÉÕ¤) 2ËÜ
±ö Æù¤Î½ÅÎÌ0.8%
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼ Å¬ÎÌ
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý ¾®¤µ¤¸ 2
<ÉÕ¤±¹ç¤»>
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à(¥Û¥ï¥¤¥È) 6¸Ä
¥Ú¥³¥í¥¹ 2¸Ä
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸ 2
±ö Å¬ÎÌ
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼ Å¬ÎÌ
<Çò¥ï¥¤¥ó¥½¡¼¥¹>
Çò¥ï¥¤¥ó 300ml
À¸¥¯¥ê¡¼¥à 200ml
¥í¡¼¥ê¥¨ 1Ëç
¥Ð¥¿¡¼ 15g
±ö Å¬ÎÌ
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼ Å¬ÎÌ
¥Ú¥³¥ê¡¼¥Î¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î(Ê´¥Á¡¼¥º¤Ç¤â²Ä) Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢·ÜÆù¤Ï¼¼²¹¤ËÌá¤¹¡£¹ü¤Ë±è¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢ÈéÌÜ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·ê¤ò³«¤±¤ë¡£¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Þ¤Ö¤·¤ÆÙæ¤ß¹þ¤ß30Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¹üÉÕ¤Æù¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î·Ü¤â¤âÆù¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
2¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò200ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ú¥³¥í¥¹¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢º¬¤ÎÉôÊ¬¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£Êü¼ÍÀþ¾õ¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢¿Ä¤ò»Ä¤·¤Æ³°Â¦¤Ë³«¤¯¡£
¥Ú¥³¥í¥¹¤Ï6¤ÄÄøÅÙ¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¯¤È²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤¯¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡£
2¡¢(1)¤ò¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÈÏÂ¤¨¤ë¡£
3¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤òÈéÌÜ¤«¤é¾Æ¤¯¡£Î¾ÌÌ¾Æ¤±¤¿¤é¡¢200ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÈéÌÜ¤ò¾å¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ15Ê¬¾Æ¤¯¡£
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤ËÉ½ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£»ÝÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
4¡¢·ÜÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¡£(3)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÀö¤ï¤º¤ËÇò¥ï¥¤¥ó¤È¥í¡¼¥ê¥¨¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ç¼ÑÎ©¤¿¤»¤ë¡£
5¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Èô¤Ö¤Þ¤Ç¼å²Ð¤Ç¼ÑµÍ¤á¤ë¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤Æ¾¯¤·¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¡£±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤ë¡£
6¡¢°ìÅÙ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò³«¤±¡¢(2)¤òÅ·ÈÄ¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤ë¡£(2)¤ÇÄÒ¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¥¤¥ë¤ò·ÜÆù¤ÎÈéÌÜ¤ËÅÉ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë10Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
7¡¢´ï¤Ë¥½¡¼¥¹¤ò¾è¤»¤Æ¤½¤Î¾å¤Ë·ÜÆù¡¢ÉÕ¤±¹ç¤»¤òÀ¹¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤òºï¤ê»¶¤é¤·¤Æ´°À®¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Á¡¼¥º¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
Í¥¤·¤¤Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌý¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥±¥Ã¥É¤Ê¤É¤È¿©¤Ù¤Æ¤â¡ý¡£
¢£¥á¥¤¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡ª ¿¿¤ÃÇò¤Ê¥µ¥é¥À¤È¼ç¿©4Áª
¥«¥Ö¤È¥Û¥¿¥Æ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¡¼¥¹¥µ¥é¥À
Åß¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥Ö¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ë¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Û¥¿¥Æ¤È¸ò¸ß¤Ë½Å¤Í¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ê¡¼¥¹¥µ¥é¥À¤Ë¡£¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤Î¥á¥¤¥ó¤ÎÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
Âçº¬¤È¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥é¥À
Âçº¬¡¢¥¨¥Î¥¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Çò¤¤ÌîºÚ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥µ¥é¥À¡£¥Û¥¿¥Æ¥Õ¥ì¡¼¥¯´Ì¤¬»Ý¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£Îý¤êÇò¥´¥Þ¤ä¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Çºî¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡ª ¥Û¥¿¥Æ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥é¥À
¿·Á¯¤Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»õ¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÏÊÑ¿§¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¥â¥ó¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¹á¤ê¹â¤¯¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥é¥¶¥Ë¥¢
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¥é¥¶¥Ë¥¢¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Âç»®¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Àã¤¬¹ß¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤¤Ìë¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£À»Ìë¤ò¾þ¤ë¡ª ²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥5Áª
¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Á¤´¥±¡¼¥
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ïº½Åü¤äÍñ¡¢ÇöÎÏÊ´¤Ê¤É¿È¶á¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥¹
ºï¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀã¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥à¡¼¥¹¡£¥³¥³¥¢¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¸¥§¥Î¥ï¡¼¥º¤Ë¡¢´Å¤¯Ç»¸ü¤Ê¥à¡¼¥¹¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ëËÜ³Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥°¥é¥ó¥Þ¥Ë¥¨¤¬Âç¿Í¸þ¤±¡£¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥à¡¼¥¹¤È¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥í¡¼¥ë¡¦¥Î¥¨¥ë
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥±¡¼¥¡£¼êºî¤ê¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤ò¥í¡¼¥ë¾õ¤Ë´¬¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ð¥í¥¢¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ð¥Ð¥í¥¢¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ï¡¢¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¤Î¥É¡¼¥à¥±¡¼¥
»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤ò»È¤¦¤È¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸«±É¤¨¤ÎÎÉ¤¤¥±¡¼¥¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¥É¡¼¥à¾õ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¤¥Á¥´¥±¡¼¥¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ç¥³¥¯¤ò¡¢¥¤¥Á¥´¥¸¥ã¥à¤Ç»ÀÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤è¤ê¤â¤À¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¥ª¥ó¥Ö¥ë¥±¡¼¥(¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥)
Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡¢»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿©¹È¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂ¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ä¿Íµ¤¥±¡¼¥¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¢£À»Ìë¤òºÌ¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥ì¥·¥Ô¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò
¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¤ä¥é¥¶¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¤¥óÎÁÍý¤«¤é¡¢¥«¥Ö¤äÂçº¬¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥é¥À¡¢¤½¤·¤ÆÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢Çò¤Î¿©ºà¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤ÈÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)