¡ÚÌ¡²è¡Ûµõ¶õ¤ËÃý¤ê¤«¤±¤ëÍÄÃÕ±à»ù¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë²¿¤¬¤¤¤ë¡©¡¡¥ª¥Á¤ËÍîÎÞ¡Ø½ÕÍë¡¢¤¿¤æ¤¿¤¦Í©Îî¡Ù
¡¡¤½¤³¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¡£ÍÄ¾¯´ü¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø½ÕÍë¡¢¤¿¤æ¤¿¤¦Í©Îî¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸«¤¨¤Ê¤¤Ã¯¤«¤È»Ò¤É¤â¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿ÆÉÀÚÌ¡²è¤À¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø½ÕÍë¡¢¤¿¤æ¤¿¤¦Í©Îî¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡3ºÐ¤ÎÉ´ÍÕ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÄÌ¤¦ÍÄÃÕ±à¤Ç¶õÃæ¤Ë¥×¥«¥×¥«¤ÈÉâ¤«¤ÖÀÄÇ¯¡¢¤â¤È¤¤¡ÈÍ©Îî¡É¤È½Ð²ñ¤¦¡£Í©Îî¤Ë¤Ïµ²±¤¬¤Ê¤¯¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢É´ÍÕ¤ÈÍ·¤ÖÃæ¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Í©Îî¤Ï¼«¿È¤Îµ²±¤Î·çÊÒ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö――¡£
¡¡Ñ³¤¯¤âÍ¥¤·¤¤ËÜºî¤Îºî¼Ô¡¦¹É°æ¥ß¥Á¥¤µ¤ó¡Ê@161_michiki¡Ë¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÜºî¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊË¾·îÍªÌÚ¡Ë
¢£ÊÝ°é»Î¤Î·Ð¸³¤«¤éÃåÁÛ
――¡Ø½ÕÍë¡¢¤¿¤æ¤¿¤¦Í©Îî¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹É°æ¡§Á°¿¦¤¬ÊÝ°é»Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»öÃæ¤Ë²¿¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¶õ´Ö¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢¾Ð¤¦»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤±¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê～¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜºî¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤´¼«¿È¤Î»Å»ö¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¹É°æ¡§¤Ï¤¤¡£ÊÝ°é»Î»þÂå¤ÎÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ä¹õÎò»Ë¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
――¥¹¥Èー¥êー¹½À®¤Î·è¤áÊý¤Ï¡©
¹É°æ¡§¤Þ¤º¡ÖÍÄÃÕ±à¤¬ÉñÂæ¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢ÍÄÃÕ±à¤Ë¤¤¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÍÄÃÕ±à¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Í©Îî¤È¡¢Í©Îî¤¬¸«¤¨¤ë»Ò¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤ÇÍÄÃÕ±à¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¡×¤ÈÆùÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――½øÈ×¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢ÃæÈ×¤«¤é¤Ï½Å¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹É°æ¡§ËÁÆ¬¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤º¤ìÉ´ÍÕ¤âÍ©Îî¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿Æ³Æþ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤Êª¸ì¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3ºÐ¤é¤·¤¤¸ÀÆ°¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È
――É´ÍÕ¤Ï3ºÐ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢3ºÐ¤é¤·¤¤¸ÀÆ°¤òÉÁ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ´ÍÕ¤Î¸ÀÆ°¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹É°æ¡§¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Þ¤¿¡¢ºá°´¶¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢É´ÍÕ¤ÎÉ½¾ð¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¹É°æ¡§É½¾ð¤ÇÉ´ÍÕ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹É°æ¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
¹É°æ¡§ÃË¤Î»Ò¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Í©Îî¤Îºî²è¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Í©Îî¤Î¡Ö¤Ùー¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
――ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹É°æ¡§ºÇ¿·´¬¤¬½Ð¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤¬¥á¥Ç¥£¥¢²½¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø°¦¤À¤È¤«Éü½²¤À¤È¤«¡Ù¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=Ë¾·îÍªÌÚ¡Ë