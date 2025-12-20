¡ÚÅê»ñÎò70Ç¯ »ñ»º24²¯±ß¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é°Â¿´¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡ª ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¡È°ìÈÖ´í¤Ê¤¤Åê»ñË¡¡É
¡ÖË½Íî¤·¤ÆÉÝ¤¤»þ¤³¤½Çã¤¤¡×¡Ä¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤¬¡¢ËÞ¿Í¤Ë¤Ï»É·ãÅª¤¹¤®¤¿
Åê»ñÎò70Ç¯ »ñ»º24²¯±ß¡½¡½¡Ú¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤ò´ÊÃ±¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Û¿ÍÀ¸¡¢¤â¤¦µÍ¤ó¤À¡Ä¡Ä40ºÐ¡¢¤·¤¬¤Ê¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£·î1Ëü5000±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢ËèÆüÄÌ¶Ð¤¹¤ëÆü¡¹¤À¡£Áý¤¨¤Ê¤¤µëÎÁ¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¶µ°éÈñ¡£Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤Î¾õ¶·¤Ç½¦¤Ã¤¿¡¢1ºý¤Î¸Å¤Ó¤¿¼êÄ¢¡£¤½¤ì¤¬Åê»ñÎò70Ç¯¡¢»ñ»º24²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿89ºÐ¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡¦¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤È¤Î´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¡¢»Å»ö¡¢²ÈÄí¡Ä¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀäË¾¤·¤¿³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÃË¤¬¡ÈÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡É¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¤ª¶â¤È¿ÍÀ¸¤Î¼ø¶È¡×¤È¤Ï¡©¡È¾®Àâ·Á¼°¡É¤À¤«¤é¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤«¤ëÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Åú¤¨¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¾¡µ¡¤Ï¡Ö·²½°¤ÎµÕ¡×¤Ë¤¢¤ê
¡Ö¤»¤ä¤«¤é¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤Û¤ó¤Þ¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¡Ù¡Ø¿Í¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ÌÙ¤±¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ç¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò³Ð¤¨¤È¤¡×
¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡È²Ö¤Î»³¡É¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡¢¸ÉÆÈ¤Ê½ÃÆ»
¡ÖÆñ¤·¤¤¤è¡£¤À¤«¤é¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£³ô¼°Åê»ñ¤Ã¤Æ¤Ê¡¢¡ØÃ¯¤Ç¤âËè²óÌÙ¤«¤ë¡Ù¤â¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡£¡È¿Í¤Î¹Ô¤¯Î¢¤ËÆ»¤¢¤ê²Ö¤Î»³¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸Æ»¤Ð¤Ã¤«Êâ¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢ÌÙ¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ï½Ð¹ç¤¨¤Ø¤ó¡£°Â¿´´¶¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤ä¡×
Áê¾ì¤Ë¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤¿¡¢ËÞÍÇ¤Ê¿ÍÀ¸
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÆü¾ï¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê±Ä¶È¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤Õ¤È»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖËÜÇ½¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¾õ
¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Åê»ñ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡ÖËÜÇ½¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¾õ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ë¤ÏËÜÍè¡¢½¸ÃÄ¤ÈÆ±¤¸¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸½¾Ý¡Ê·²½¸¿´Íý¡Ë¡×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö°Â¿´¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¼êÃÙ¤ì¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
Æü¾ïÀ¸³è¤ä²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÀµ²ò¡×¤È¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Êæ«¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î³ô¤ÏÇã¤¤¤À¡ª¡×¤ÈÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡á¾Íè¤Î¹¥ºàÎÁ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¿ôÇÉ¤Î°Â¿´´¶¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡Ö¹âÃÍÄÏ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ËÂÑ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤¬Íø±×¤òÀ¸¤à
¡Ö¿Í¤Î¹Ô¤¯Î¢¤ËÆ»¤¢¤ê²Ö¤Î»³¡×¡½¡½¤³¤Î³Ê¸À¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤í¤È¤¤¤¦Å·¼Ùµ´¡Ê¤¢¤Þ¤Î¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Î¤¹¤¹¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂç½°¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤³¤½¡¢ÎäÀÅ¤ËµÕ¤ò¹Ô¤¯Í¦µ¤¤ò»ý¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë½Íî¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬¶²ÉÝ¤ÇÅê¤²Çä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡ÖÇã¤¤¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¡£µÕ¤Ë¡¢Ç®¶¸¤ÎÃæ¤ÇÎäÀÅ¤Ë¡ÖÇä¤ê¡×È´¤±¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¿´ÍýÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¸ÉÆÈ¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Öµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¡×¤ËÂÑ¤¨¤¿ÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤³¤½¤¬¡¢Áê¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÍø±×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç°Â¿´¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨È´¤¡¢¿Ì¤¨¤ë¼ê¤Ç·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿»þ¤³¤½¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö²Ö¤Î»³¡×¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£