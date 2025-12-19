¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿ÕÂ¡¡¦¹â·ì°µÆâ²Ê¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯Ãæ±ûÎÓ´Ö¤µ¤¯¤éÆâ²Ê³«¶È¡£ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡¢»º¶È°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñÆ©ÀÏÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÅìÍÎ°å³Ø²ñ´ÁÊýÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£
¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
¹õ¤¤²¼Î¡¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¶Ã¤¯¤¿¤á¡¢¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÃ¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢²¼Î¡¤È¤¤¤¦¤È¾Ã²½ÉÔÎÉ¤ä¿©ÃæÆÇ¤Ê¤É¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¹õ¤¤²¼Î¡¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¿§¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¾Ã²½´ÉÆâ¤Î½Ð·ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
¥É¥í¥É¥í¡¦¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¹õ¤¤ÊØ¤Ï¡Ö¥¿ー¥ëÊØ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©Æ»¤ä°ß¡¦½½Æó»ØÄ²¤Ê¤É¤Î¾åÉô¾Ã²½´É¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ì±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬¡¢°ß»À¤Ê¤É¤Î¾Ã²½±Õ¤Ëº®¤¶¤ê»À²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¹õ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢Ä²´É±¿Æ°¤¬Ð¶¿Ê¤·²¼Î¡¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹õ¤¤²¼Î¡¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½Ð·ì¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÄø¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¸¶°ø¤Ï°ßÄÙáç¡¦½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´É½Ð·ì¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿©Æ»¤ä°ß¤Î¤¬¤ó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ç½Ð·ì¤Î¸¶°ø¤ò¿ÇÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹õ¤¤ÊØ¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤á¤Þ¤¤¡¦Æ°Ø©¡¦Â©ÀÚ¤ì¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤°¤Ë¼õ¿Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÃÇ¿©¤·¤Æ¿åÊ¬¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤òÀÝ¼è¤·¤Æ°ßÄ²¤òµÙ¤Þ¤»¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊØ¤Î¿§¤Ï¹õ¿§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÐ¿§¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢ÃÀ½Á¤ÎÎ®¤ì¤Î°Û¾ï¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´É±¿Æ°¤Î°Û¾ï¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£ÎÐ¤ÎÊØ¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¼«Á³¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹°ú¤¯»þ¤Ë¤Ï¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÎÐ¿§¤ÎÊØ¤¬Â³¤¯¤È¤¤Ï²¿¤«¼À´µ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¹õ¿§¤ÎÊØ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹õ¤¤¥«¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê²¼Î¡¤òºÅ¤¹¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
¹õ¤¤¥«¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê²¼Î¡¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÎ³¾õ¤Î¹õ¤¤Êª¼Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾Ã²½¤µ¤ì¤¿¿©Êª¤¬ÉôÊ¬Åª¤Ë¾Ã²½´É¤Ç½Ð·ì¤·¤Æ¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÃ¦¿å¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿åÊ¬¤òÀÝ¼è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¿©ÉÊ¤òÁª¤Ó¡¢»É·ãÀ¤Î¤¢¤ë¿©ÉÊ¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÀÝ¼è¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¾Ã²½´É¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë½Ð·ì¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ßÄÙáç¤ä½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ã²½´É¤Î±ê¾É¤ä¤¬¤ó¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹õ¤¤¥«¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê²¼Î¡¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ä°ìÈÌÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¾É¾õ¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤Î¿©»öÆâÍÆ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ°å»Õ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¡¢Î³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¡¢¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¼Á¤¬º®¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©Êª¤Î»Ä¤ê¤ä¡¢¾®¤µ¤Ê·ì¤Î²ô¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤ÁôÎà¡¦¥¤¥«¥¹¥ß¡¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥³¥³¥¢¤Ê¤É¹õ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤Î¿©ÉÊ¤òÂ¿¤¯ÀÝ¼è¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾Ã²½¤µ¤ì¤º¤ËÊØ¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤è¤ëÊÑ¿§¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÇÊØ¤¬¥¿ー¥ë¾õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ð·ì¤ò¤ª¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤Î±ê¾É¡¦´¶À÷¾É¡¦¥Ý¥êー¥×¤äÄÙáç¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤½À¤é¤«¤¤¿©»ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¿©»ö¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ÎÀìÌç°å¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿ºÝ¤Î¿©»öÆâÍÆ¤ä¡¢ÄË¤ß¤äÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤Ê¤ÉÂ¾¤Ë´¶¤¸¤ë¾É¾õ¤ò¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸¶°ø¤òÆÃÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¡¢Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¦¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢°ß¤ä¾®Ä²¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´É¤Ç·ã¤·¤¤½Ð·ì¤ò¤ª¤³¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ßÄÙáç¤ä½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤ÎµÞÀ½Ð·ì¡¢¥¯¥íー¥óÉÂ¤äÄÙáçÀÂçÄ²±ê¤Ê¤É¤Î±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â°ß¤¬¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½é´ü¤Ç¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È½Ð·ì¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤Ê¢ÄË¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤ºÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¡¢Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¦¾É¾õ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÇ¤µ¤¡¦ÓÒÅÇ¡¦¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¾É¾õ¤ÎÈ¯À¸»þ¹ï¡¦»ýÂ³»þ´Ö¡¦¿©»öÆâÍÆ¡¦²áµî¤ÎÄÌ±¡Îò¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¾ÜºÙ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Æ½¤¤¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤ÆÆÃ¤Ë½¤¤¾ì¹ç¤Ï¾Ã²½´É½Ð·ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ß¤äÄ²¤Î´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ë¡¢´¶À÷ÀÄ²±ê¤ä±ê¾ÉÀÄ²¼À´µ¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¹õ¤¤²¼Î¡¤Ï¾Ã²½¤µ¤ì¤¿·ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢°Û½¤¬¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏºÙ¶Ý´¶À÷¤ä¾Ã²½ÉÔÎÉ¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¢Éô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»éËÃÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤¤¡¢¾Ã²½¤·¤ä¤¹¤¤¿©»ö¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Æ½¤¤¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤Î°åÎÅÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ä´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¹õ¤¤²¼Î¡¤ÎÈ¯À¸»þ¹ï¡¦»ýÂ³»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¯Ç®¡¦ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°å»Õ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤È²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡
¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤È²¼Î¡¤ò¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤Î»É·ãÀ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ®Ê¬¤¬¾Ã²½´ï·Ï¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Òー¤Ë¤Ï¡¢°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¤Æ¡¢¾Ã²½´É¤Î±¿Æ°¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä¥¿¥ó¥Ë¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤Ç¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤È²¼Î¡¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤«¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¤Î¤â¤Î¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾Ã²½´É½Ð·ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢°ß¤¬¼å¤¤Êý¤ä¥³ー¥Òー¤ò°û¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢°ß±ê¤ä°ßÄÙáç¡¢½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ß¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊØ¤¬¹õ¤¯Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¦¾É¾õ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Ø
ÀèÄø¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ï¡¢¿©Æ»¤ä°ß¡¦½½Æó»ØÄ²¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´É¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¼µ¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î©¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥Õ¥é¤Ä¤¯
ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë
¶¯¤¤Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¦
ÉÏ·ì¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë
ÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¤¬È¼¤¦
ÊØ¤Î½¤¤¤¬°Û¾ï¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ßÄÙáç¡¦½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¡¦°ß¤¬¤ó¡¦ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¤Ë°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢²¼Î¡¤¬1½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¤ä¡¢·ìÊØ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼õ¿Ç¡¦Í½ËÉ¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯Ë¡
¹õ¤¤²¼Î¡¤¬Ê£¿ô²ó½Ð¤ë¾ì¹ç
Ê¢ÄË¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç
¤Õ¤é¤Ä¤¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÈèÏ«´¶¡¢Â©ÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¾Ã²½´ï·Ï¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢²¼Î¡¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Î°ßÄÙáç¡¢½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬½Å¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²¼Î¡¤¬¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¸¶°ø¤Ï¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Áá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
¹õ¤¤²¼Î¡¤Ï¾åÉô¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Î¡¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ê¢ÄË¤äÈ¯Ç®¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁá¤á¤ËÉÂ±¡¼õ¿Ç¤ò¡ª
¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ï¡¢¿©Æ»¤ä°ß¡¦½½Æó»ØÄ²¤Ê¤É¤Î¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã±¤Ê¤ë¾Ã²½ÉÔÎÉ¤è¤ê¤â¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½Ð·ì¤òÈ¼¤Ã¤¿¹õ¤¤²¼Î¡¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç»ÔÈÎÌô¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Â®¤ä¤«¤ËÀìÌç°å¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤
¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤«¤é°å»Õ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï10¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ã²½´ïÆâ²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤¿©Æ»ÀÅÌ®áî
°ß¤¬¤óÂçÄ²¤¬¤ó¥¯¥íー¥óÉÂÄÙáçÀÂçÄ²±ê¿©Æ»¤¬¤óµÞÀ°ß±ê°ßÄÙáç½½Æó»ØÄ²ÄÙáç
·ì±ÕÆâ²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤
ÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¡ÊDIC¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¼À´µ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤¿¾É¾õ¤È¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¾ì¹ç¤Ï¾Ã²½´É¤«¤é¤Î½Ð·ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÆâ»ë¶À¸¡ºº¤Ê¤É¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¡¦´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï6¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ¶»ÄË
°ßÄË
ÅÇ¤µ¤¤ÈÓÒÅÇ
Á´¿È¤Î·ñÂÕ´¶
ÂÎ½Å¸º¾¯¤á¤Þ¤¤
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¡Ö²¼Î¡¤¬¹õ¤¤¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ç²¿¤é¤«¤Î½ÅÂç¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë½Ð·ì¤òÈ¼¤¦¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
