Æ¬¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡ÖAI»þÂå¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§
¡Ö¹½ÁÛÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡×¡Ê±¿±ÄAoba-BBT¡Ë¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈºäÅÄ¹¬¼ù»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©°Æ¤ä¼«¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆþÌç½ñ¡£´ë¶È¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤¢¤ëÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºäÅÄ»á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
³ØÎò¤äÃÏÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦Àï¤¨¤Ê¤¤
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ´¹ñÌÏ»î¤Ç²¿°Ì¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤ÎÂç³Ø¤ò½Ð¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤ò¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢AI¤¬¹âÅÙ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿º£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¡×¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¿ÎÎ°è¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð
¡¡¡¦ÃÎ¼±ÎÌ¤ä°ÅµÎÏ
¡¡¡¦ÏÀÅÀÀ°Íý¤ä¥í¥¸¥Ã¥¯¹½ÃÛ
¡¡¡¦¾ðÊó¼ý½¸¤ÈÍ×Ìó
¡¡¡¦¤¤ì¤¤¤Ê»ñÎÁºîÀ®
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡Öº¸Ç¾·¿¥¹¥¥ë¡×¤Ï¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÀ¸À®AI¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÉ¾²Á¤ËÇû¤é¤ì¡¢¿·¤·¤¤ÎÏ¤ÎËá¤Êý¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢AI»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ï¡Öº¸Ç¾¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¹½Â¤¡×
¤òÊø¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¢¤È¤¯¤Ë¼ã¼êÁØ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯Á°½Ò¤Î¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¡Öº¸Ç¾·¿¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ä¡¢Á´²ÊÌÜ¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯µÚÂèÅÀ¤ò¤È¤ì¤ë¡ÖËüÇ½·¿¿Íºà¡×¤ËÊÐ¤Ã¤¿É¾²Á¼´¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ðÊó¤òÂ®¤¯½¸¤á¡¢ÏÀÅÀ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ°Íý¤·¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÇËÃ¾¤Ê¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤¤»ñÎÁ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡£¤³¤¦¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¾º¿Ê¤ä½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²¾Àâ¹½ÃÛÎÏ¤ä¸½¾ì¤Ç¤ÎÄ¾´¶ÅªÈ½ÃÇ¡¢¸ÜµÒ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦´¶ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê±¦Ç¾Åª¤ÇÊ¸Ì®¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢¡ÖÏÀÍý¤Î¸«¤»Êý¡×¤ä¡Ö»ñÎÁ¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¾¡Éé¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£¡¢À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÊÐ¤Ã¤¿¹½Â¤¤ÏÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ñÎÁºîÀ®¤äÏÀÅÀÀ°Íý¡¢Í×Ìó¤È¤¤¤Ã¤¿Äê·¿Åª¤Ê»×¹Íºî¶È¤Ï¡¢AI¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬¥¼¥í¤«¤é¤³¤Ê¤¹É¬Í×¤¬µÞÂ®¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃ¯¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÁÈ¿¥Àß·×¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÁ°Äó¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI»þÂå¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢
ÆÍ½Ð¤·¤¿¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¼åÅÀ¤òAI¤ÇÊä¤¨¤ë¿Í
¡¡AI¤¬º¸Ç¾·¿¤Î»Å»ö¤ÎÂ¿¤¯¤òÊä´°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¿ÍºàÁü¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ç¤âÊ¿¶ÑÅª¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¡¡¦È´¤¤ó½Ð¤¿¹½ÁÛÎÏ
¡¡¡¦¿Í¤äÁÈ¿¥¤ÎÊ¸Ì®¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ
¡¡¡¦ÉÔ³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤Ç°Õ»×·èÄê¤òÆ³¤¯ÎÏ
¡¡¡¦Â¾¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¾ì¡×¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«Ã´¤¨¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¡ÖÆÍ½Ð¤·¤¿¶¯¤ß¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÉÔÆÀ°Õ¤ÊÉôÊ¬¤ÏAI¤ËÇ¤¤»¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤ë²ÁÃÍ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤äÍ×Ìó¤Ï¡¢AI¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÇ¤¤»¡¢¼«Ê¬¤Ï¡ÖÌä¤¤¤Î¼Á¡×¤òËá¤¯¡£
¡¡»öÌ³½èÍý¤äÄê·¿Êó¹ð¤ÏAI¤ËÃ´¤ï¤»¡¢¿Í¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ä°Õ»×·èÄê¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖAI¤ËÇ¤¤»¤ëÉôÊ¬¡×¤È¡Ö¿Í¤¬Ã´¤¦ÉôÊ¬¡×¤ÎÀþ°ú¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿¶¯¤ß¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âÁýÉý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿AI»þÂå¤ÎÁ°Äó¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤ÎÎÎ°è¤òAI¤Ë°Ñ¤Í¡¢¤É¤ÎÎÎ°è¤Ë¿Í´Ö¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IGPI¥°¥ë¡¼¥×¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡¢IGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼èÄùÌòCEO¡¢JBIC IG Partners¼èÄùÌò¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢IE¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¡£IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê¸½¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥¨¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¥ê¥ô¥¡¥ó¥×Æþ¼Ò¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¡Ê»ö¶È·×²èÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¡¢M¡õA¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¡Ë¤Ë½¾»ö¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ù±çÀè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ë¥ê¥ô¥¡¥ó¥×¤«¤éÅ¾ÀÒ¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
ÂàÇ¤¸å¡¢·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¡ÊIGPI¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2013Ç¯¤ËIGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡£¸½ºß¤Ï3µòÅÀ¡¢8¹ñÀÒ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£
Ã±Ãø¤Ë¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡ØÄ¶Â®¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ ¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¹½ÁÛÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È»×¹Í¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£