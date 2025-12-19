¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ª¤¹¤¹¤á¡ÛÆý»À¶Ý¤ò¾å¼ê¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¿©¤ÙÊý¡¦°û¤ßÊý¤ÇÁ±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹!
Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æý»À¶Ý¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤ä¡¢Á±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¥ª¥ê¥´Åü¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤È¡¢´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥àー¥¸ー¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î±ÊÌî¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¥¹¥àー¥¸ー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÄí¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
±ÊÌî ¤æ¤¦»Ò¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
ÉÂ±¡¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥à¡¢ÊÝ°é±à¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ë¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤¿©»ö¡¦·ò¹¯Ë¡¤ò¼¹É®¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë
ÊÔ½¸Éô
Ä²Æâ¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤éÁý¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
±ÊÌî¤µ¤ó
Ä²Æâ¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º°ì¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤òÄ¾ÀÜÀÝ¼è¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¥èー¥°¥ë¥È¤äÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡¢Ç¼Æ¦¡¢ÄÒÊª¤Ê¤É¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤äÆý»À¶Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶Ý¤ÏÄ²Æâ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤â¡¢½»¤ßÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ÆÀÝ¼è¤·¡¢Ä²¤ËÊä½¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
±ÊÌî¤µ¤ó
Æó¤Ä¤á¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Ë¤â¤È¤â¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ëÁ±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤òÀÝ¼è¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿©ÉÊÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥ª¥ê¥´Åü¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤ÏÌîºÚÎà¤ä²ÌÊªÎà¡¢Æ¦Îà¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Æý»À¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÊÌî¤µ¤ó
º£²ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î¥ª¥ê¥´Åü¥èー¥°¥ë¥È¥¹¥àー¥¸ー¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥èー¥°¥ë¥È¤ÎÆý»À¶Ý¤È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥´Åü¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¡¢¤µ¤é¤ËÄ¾ÀÜ¥ª¥ê¥´Åü¤Ç´ÅÌ£¤òÄ´À°¤·¤¿¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÎ¾ÊýÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î¥ª¥ê¥´Åü¥èー¥°¥ë¥È¥¹¥àー¥¸ー¡Û
¢£ºàÎÁ¡Ê1～2¿ÍÊ¬¡Ë
¥èー¥°¥ë¥È¡§50g
¥Ð¥Ê¥Ê¡§1ËÜ
¥ª¥ê¥´Åü¡§¾®¤µ¤¸2
µíÆý¡§50ml
¥Ö¥ëー¥Ù¥êー50g¡ÊÎäÅà¤Ç¤â²Ä¡Ë
¢¨¥Ö¥ë―¥Ù¥êー¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂåÍÑ¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó
¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡§¾þ¤ê¤Ä¤±ÍÑÅ¬ÎÌ¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë
¥ß¥ó¥È¡§¾þ¤ê¤Ä¤±ÍÑÅ¬ÎÌ¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë
¡Úºî¤êÊý¡Û
① ¾þ¤êÉÕ¤±ÍÑ¤Î¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤È¥ß¥ó¥È°Ê³°¤ÎºàÎÁ¤òÁ´¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤ËÆþ¤ì¤Æ³ÉÙÂ¤¹¤ë¡£
② Ì£¸«¤ò¤·¤Æ¥ª¥ê¥´Åü¤Ç´Å¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë
③ ¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤Ç¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤È¥ß¥ó¥È¤Ç¾þ¤ê¤Ä¤±¤Æ´°À®
ÊÔ½¸Éô
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁáÂ®ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
±ÊÌî¤µ¤ó
¤³¤Î¥¹¥àー¥¸ー¤Ï¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÇ¥¿±Ãæ¤ÎÊý¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤ë¥¹¥àー¥¸ー¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼«Âð¤Çºî¤Ã¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
