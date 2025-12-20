ÀÖ¾ë¹Ì°ì¤Î¡Ö¥¢¥«¥®¥«¥á¥é¡× Âè131²ó¡§¿´ÃÏ¤è¤¤Æ°ºî¤È½½Ê¬¤ÊÀÇ½¡£º£Ç¯¤â¤Ã¤È¤â¥³¥³¥í¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Ï¡Ä¡Ä¡¡
º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í10Æü¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¤ËÞÍÇ¤Ê1Ç¯¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥«¥á¥é¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀèÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âµ¡ºàÀ°Íý¤ò¹Í¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯¡¹¡Ö¥«¥á¥é¤òÇã¤¦ÍýÍ³¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¤È¤«Ä¶Àä¤Î¹â²èÁÇµ¡¤Ê¤É¤ÏÉ®¼Ô¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤Èµº¤ì¤Æ¥³¥³¥í¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÏÄºÅÀÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËºÇ¶á¤Ï»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë¤è¤é¤ººÇ¿·¥«¥á¥é¤Ï1Âæ¤¯¤é¤¤¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤ÏÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Ç¯¤Î¿ô¤¹¤¯¤Ê¤¤¹ØÆþ¥«¥á¥é¤Î¤¦¤Á¡¢¾ï¤ËÉ®¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¢¥µ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î»£±Æ¤Ë¤â³èÌö¤·¡¢¼ä¤·¤¤¥³¥³¥í¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥Ë¥³¥óZ50II¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¡¢¤«¤Ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ç¯´Ö»ÈÍÑÉÑÅÙ1°Ì¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯²¦ºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿OM SYSTEM¤ÎOM¡¢PEN·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¢¥µ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥óµ¡ºà¤Ç¤¢¤ë¥¥ä¥Î¥óR·Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÎºÇ¾å°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Z50II¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀâÌÀÉÔÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢DX¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡ÊAPS-C¡Ë¤Î¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿Z¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤â¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤¬APS-C¤À¤í¤¦¤¬35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤À¤í¤¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²è¼Áº¹¤ÏÌäÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¾¯µ¤¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÈÍÑ¥ì¥ó¥º¤Î¼Â¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÉÁ¼Ì¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤É¤¦ºî²è¤ËÀ¸¤«¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃÝÎÓ¡£¤³¤¦¤·¤¿É÷·Ê¤Ï¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¹â²èÁÇµ¡¤Î½ÐÈÖ¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤éÉÁ¼Ì¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿24mm¡Ê36mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/200ÉÃ¡¢F7.1¡¢¡Þ0.0EV¡Ë¡¿ISO 400
¤¿¤³¾Æ¤²°¤µ¤ó¡£²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥¥ì¥¤¤Ë»£¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿35mm¡Ê52mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/500ÉÃ¡¢F13¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
»¬¤Ó¤¿¥È¥¿¥ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¹¥Êª¤Ç¤¹¤«¤é»£±Æ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤è¤¤ÉÁ¼Ì¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿24mm¡Ê36mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/400ÉÃ¡¢F10¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
Z50II¤ÏÈ¯Çä¤«¤é1Ç¯¤ò·Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥È¥êーµ¡¤ÎÂ°À¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯½é¤Ë¥¦¥Á¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ï¹â¤¤¤Þ¤Þ¿ä°Ü¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤ÏÁ°µ¡¼ï¤ÎZ50¤è¤ê¤â¾¯¡¹½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤äÂç¤¤µ¤ËÉÒ´¶¤ÊÉ®¼Ô¤Î»ëÌî¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶öÁ³¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Î°®¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢»×¤ï¤º¡¢¡Ö¤ª¤ª¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬´î¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¡¢È¯Çä¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¥Ë¥³¥óZfc¤È¤Î´Ø·¸¤¬1¥«·î¤â»ý¤¿¤º¤ËÇË¶É¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤ê´î¤Ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Zfc¤ÏÉ®¼Ô¤Î¥«¥é¥À¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¼«Á³¤ËZfc¤ËÂå¤ï¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤É¤¦¤À¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤ÊÍ×µá¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤¦¤ß¤¨¤Æ¤â¡¢¿¦¶È¼Ì¿¿²È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ï¼ñÌ£À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¾¦ÇäÆ»¶ñ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤«¤é¤Ë¤Ï¥â¥È¤Ï¤È¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Zfc¤Ç¤â¡¢ÍÆ¼Ï¤»¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï»Å»ö¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¥ì¥ó¥º¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Zfc¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤ÏÍê¤ê¤Ê¤¤¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¥Ç¥£Á°ÌÌ¤ËÄÞ¤ò¤¿¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ÎÍê¤ê¤Ê¤µ¤Ç¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤»¤Í¤Ð¼ÂÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤ß¤¨¤ëÅÔ»Ô¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡£°ÂÄê¤Î¹â²è¼Á¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿29.5mm¡Ê44mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/800ÉÃ¡¢F14¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
¤¤¤ÞÂ¿Æù¿¢Êª¤Ï¥Öー¥à¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸÷¤Î¤¢¤¿¤êÊý¼¡Âè¤Ç¤¿¤·¤«¤Ë²è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¥¯¥ê¥¢¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿26.5mm¡Ê39mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/500ÉÃ¡¢F11¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
¥Ñ¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹Åª¤Ë¤ß¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¤ÉÁ¼Ì¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 28mm f/2.8¡ÊSE¡Ë¡¿28mm¡Ê42mmÁêÅö¡Ë¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/400ÉÃ¡¢F8.0¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
2¤Ä¤á¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤Î¥¦¥ê¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ê¥Æー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ë¥³¥óDf¤Ï°ì´ã¥ì¥Õ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤òÃå¤»¤ÆÊÑ¿È¤µ¤»¤¿¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ïµ¡Ç½ÅªÉ¬Á³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Zfc¤Ç¤Ï¥ß¥éー¥ì¥¹µ¡¤Ê¤Î¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì´ã¥ì¥Õ¤Ë»÷¤»¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²¿¤»40Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ë¥³¥óÎò¤Î¤¢¤ëÇ¯´ó¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢ÁÇÄ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡¢¤¨¤¨Ï·³²¤Ç¤¹¡£
Z·Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Z50II¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ë¤â¹¥¤Þ¤·¤¤¶Å½Ì´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Z50II¤Ï°®¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤³¤ì¤Ï¥¤¥±¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤È½ÅÎÌ´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²Á³ÊÅª¤Ë¤âÀÇ½Åª¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊª²Á¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï´ñÀ×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤²Á³ÊÀßÄê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÍè¤ÏZ50II¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¤ËÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢»ý¤ÆÍ¾¤¹¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Î¤¦¤Á¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
°ÜÆ°¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¤µ¤¯¤Ã¤È¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò²¡¤·¡¢¹½¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¼«Á³¤Ë»£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¡§¤Ò¤£¤Ê
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 50mm f/1.8 S¡¿50mm¡Ê75mmÁêÅö¡Ë¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/1,000ÉÃ¡¢F2.5¡¢¡Ü0.3EV¡Ë¡¿ISO 400
³¹¤Î¸÷·Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ÷Î¥¤ÈÂç¤¤µ¤Ê¤Î¤ËZ50II¤ÏÆü»±¤ò¤Þ¤¸¤á¤ËÄÉ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿24mm¡Ê36mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/800ÉÃ¡¢F14¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
¤Õ¤Æ¿²¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿²¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯´éÇ§¼±¤·¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£Z50II¤¯¤ó¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿29.5mm¡Ê44mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/500ÉÃ¡¢F13¡¢－0.3EV¡Ë¡¿ISO 400
¤µ¤é¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»£±Æ»þ¤ÎÆ°ºî¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢»£±Æ»þ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¥À¥À²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¡¢¼«Ê¬¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡¢¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤è¤ê¤â·È¹Ô»þ¤È»£±Æ¤¹¤ë»þ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Z50II¤Ç¤Ï¡¢·È¹ÔÀ¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥«¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤Ë¤â¥°¥é¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¥Á¥ë¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ê¥¢¥ó¥°¥ë¤ÎLCD¤â¤±¤Ã¤³¤¦ÊØÍø¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥¶¤¬ÄË¤¤»þ¤Ë¥íー¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£¤ë»þ¤È¤«¤Í¡£Ç¯´ó¤ê¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ËÜµ¡¤Ï¥¨¥ó¥È¥êーµ¡¤é¤·¤¯¥Õ¥é¥Ã¥·¥åÆâÂ¢¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½èÍý¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤È¡¢¹ØÆþ¸å¤ËÉ¬Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç¤âÌµÍý¤ä¤ê¡Ê¾Ð¡ËÆüÃæ¥·¥ó¥¯¥í»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÄ´¸÷ÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é»þÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥³¥ó¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀºÅÙ¤ò¤ß¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Á³¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÆüÃæ¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥éÇ¤¤»¤Ç¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 28mm f/2.8¡ÊSE¡Ë¡¿28mm¡Ê42mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/200ÉÃ¡¢F10¡¢¡Þ0.0EV¡Ë¡¿ISO 200
¤³¤ì¤Ç¾åÉô¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤¬»£±Æ¥âー¥É¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¹¥Ôー¥É¥À¥¤¥ä¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤ÏËÜµ¤¤Ç¤è¤è¤Èµã¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÑÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤ÏZfc¤ò»È¤¨¤È¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¹¥Ôー¥É¥À¥¤¥ä¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ï¿¨¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ËÜµ¡¤ÇÂç¤¤Ê¥¦¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ü¥¿¥ó¡×¤ÏÉ®¼Ô¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎÈ¿±Ç¤È¤½¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤Í¡¢É®¼Ô¤Ï¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÏNikon NX Studio¤Ç²èÁü¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ÇÀßÄê¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ÎÉ¬Á³¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢F¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎMF¥Ë¥Ã¥³ー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë³ÈÂçµ¡Ç½¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤Æ¡¢Àµ³Î¤Ê¥Õ¥©ー¥«¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²èÁü³ÈÂç¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤ËÎÉ¤¤ÀßÄê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£
¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤¯¤ß¤Æ¤æ¤¯¤È¡¢AF¤ÎÀÇ½¤Ë¤â´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AF¤ÎÈï¼ÌÂÎÇ§¼±¤Î¸¡½ÐÂÐ¾Ý¤Ï5¼ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÍÊª¡×¡ÖÆ°Êª¡×¡ÖÄ»¡×¡Ö¾è¤êÊª¡×¡ÖÈô¹Ôµ¡¡×¡£¡ÖÄ»¡×¤À¤±¤òÆÈÎ©ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ªー¥È¡×¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢Íê¤Þ¤º¤È¤â¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»£±Æ¾ò·ï¤Ç¹ç¾Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¥«¥á¥éÇ¤¤»¤Ë¤¹¤ë¥ªー¥È¥¨¥ê¥¢AF¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬»î¤·¤Ë¥ªー¥È¥¨¥ê¥¢AF¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢É®¼Ô¤¬¤³¤³¤Ë¹ç¾Ç¤¹¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËZ50II¤¯¤ó¤ÎAF¥¨¥ê¥¢¤Ï¤¹¤Ã¤ÈÅ½¤ê¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦ー¤à¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¼ÂºÝ¤ËAF¤ÎÈï¼ÌÂÎÇ§¼±¤¬¹âÀºÅÙ¤¹¤®¤Æ¡¢²èÌÌÆâ¤Î¤Ï¤ë¤«¤«¤Ê¤¿¤Ë¤¤¤ë¡¢¥´¥Þ¤Ä¤Ö¤è¤ê¤â¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤Ê¿ÍÊª¤Î¥¢¥¿¥Þ¤Ë¹ç¾Ç¤·¡¢ÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¤³¤Î¿ÍÊª¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸å¤í»Ñ¡¢¤Ä¤Þ¤êZ50II¤Ï¸åÆ¬Éô¤ò·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç¯´ó¤ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³Â§¤Ë¤è¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Á¥«¥é¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤～¥¥ß¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¼¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËµÊ¶Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ë¤â¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¿ÍÊª¤ÎÈï¼ÌÂÎÇ§¼±¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Æ¬¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¥Þ¥¸¥á¤Ê¥«¥á¥é¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿70mm¡Ê105mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/800ÉÃ¡¢F7.1¡¢¡Þ0.0EV¡Ë¡¿ISO 400
¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤À¸¤Êª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤Ã¤ÈÌÜ¶Ì¤Ë¹ç¾Ç¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿70mm¡Ê105mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/4,000ÉÃ¡¢F5.6¡¢－1EV¡Ë¡¿ISO 400
Ê½¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿µÆ¡£¾¯¤·Èè¤ìµ¤Ì£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿24mm¡Ê36mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/800ÉÃ¡¢F14¡¢－0.3EV¡Ë¡¿ISO 400
É½Î©¤Ã¤ÆAF¤ÎÀºÅÙ¤Ð¤«¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤ÎÃÎ·Ã¤È¹©É×¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¥«¥Ã¥³°¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤Í¤¨¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤³¤ì¤À¤±¹â¤¤ÀºÅÙ¤Î¥«¥á¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤Ï¥é¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤¨¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥é¥¯¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤½¤³¤½¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Å»ö¤ÏµÕ¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
Z50II¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Û¤ÉÊ¸¶ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¨¤Ð¼ê¿¨¤ê¤ä¤é¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÁàºî´¶¤Ë¤Þ¤ÀÂ¿¾¯¤Î²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¥Ç¥«¤¯´¶¤¸¤ë¥âー¥É¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô½êÍ¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¤ä¤¿¤é¤ÈÆ°¤¤¬·Ú¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ôÅÙ¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñー¥Þ¥»¥ë¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀµÄ¾º¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌäÂê¤Î»£±Æ¥âー¥É¥À¥¤¥ä¥ë¤Ç¤¹¡£Æ°¤¤¬·Ú¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆü¤â¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«ÎÐ¤Î¡ÖAUTO¡×¥âー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢»£±ÆÀßÄê¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£
¥Ü¥¿¥ó¤Î²¡²¼´¶¤Ê¤É¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼¼¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª°Â¤¤¥«¥á¥é´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥«M11-P¤À¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥³ーGR·Ï¤â¤½¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Èµö¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢³¸¤Î¤Ö¤é¤Ö¤é´¶¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¤ê¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤Í×·ï¤Ë¤ÏÀµÄ¾¥¨¥ó¥È¥êーµ¡¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤ËºÙÉô¤ËÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Z50II¤¬¥¨¥ó¥È¥êーµ¡¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Í¥¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Ç¤¢¤ë¾ÚÌÀ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆºÇ½ª´°À®·¿¤È¤·¤Æ¡¢Z50II¤Î¸å·Ñµ¡¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢VR¡Ê¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÉ®¼Ô¤ÏÂç´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡£
Äí»Õ¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤È¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿¢ÌÚ¤Î¥¢¥¿¥Þ¤Î¥¢ー¥ë¤ò¤ß¤ë¤ÈÉï¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»£¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿41mm¡Ê61mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/640ÉÃ¡¢F13¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
¥â¥À¥ó¤Ê¶¶¡£¥¯¥ê¥¢¤ÊÀÄ¶õ¡£¥Ì¥±¤Î¤è¤¤²èÁü¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿24mm¡Ê36mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/640ÉÃ¡¢F13¡¢－0.3EV¡Ë¡¿ISO 400
²«¿§¤ÈÀÄ¤Î¸÷·Ê¡£È¿¼ÍÎ¨¤«¤é¤·¤Æ¥¢¥ó¥Àー¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿32.5mm¡Ê48mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/1,000ÉÃ¡¢F16¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
º£¸å¤ÏZ50II¤ò2ÂæÂÎÀ©¤Ç¤¤¤¯¤«¤Ê¤¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËZ5II¤¬¤¹¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁàºîÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¡£FX¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎZ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤ì¤Ï¥Þ¥º¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥Ë¥³¥ó¤â¤Þ¤À»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âFX¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¥«¥á¥é¤ÏÍÑ°Õ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤È¡¢¤¤¤¦¤Î¤¬¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ËÁÆ¬¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¡Ö¥«¥á¥é¤òÇã¤¦ÍýÍ³¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¸¤Ä¤±¤Ç¤â¤½¤ÎÍýÍ³¡¢ÇØ·Ê¤ËÎ®¤ì¤ëÊª¸ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢FX¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎZ¤â¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë³Ð¸ç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Z5II¤â¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿²Á³ÊÀßÄê¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£·ë¶É¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¤Ç¤â¤Í¡¢Z50II¤ÈZ5II¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÇ®¤¤¥Ë¥³¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ï¼Ì¿¿¡¢¥«¥á¥é¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¤ß¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¡¢¥³¥³¥í¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¥«¥á¥é¤¬¤µ¤é¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤¨¤¨¡¢¤â¤¦É®¼Ô¤Ï¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥ó¥È¤«¡©
ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Áá¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤ÈZ50II¤Ç¤Ï28mm¤Ç¤Ï¾¯¤·¶¹¤¤»ë³Ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Æ°¤¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 28mm f/2.8¡ÊSE¡Ë¡¿28mm¡Ê42mmÁêÅö¡Ë¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/1,250ÉÃ¡¢F5.6¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 200
Ë¿±Ø¤ÎÃ¦ÎÏ¤·¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¼ä¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿28mm¡Ê42mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/80ÉÃ¡¢F4.5¡¢¡Þ0.0EV¡Ë¡¿ISO 1600
ÂÀÍÛ¤ò¥É¥ó¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¥¢¥ó¥ÀーÌÜ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤È¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿30.5mm¡Ê45mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/1,250ÉÃ¡¢F18¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
¿Í·Á¤À¤í¤¦¤¬¥ª¥Ö¥¸¥§¤À¤í¤¦¤¬¡¢´é¤Î¥«¥¿¥Á¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ã¤È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥ó Z50II¡¿NIKKOR Z 24-70mm f/4 S¡¿49mm¡Ê73mmÁêÅö¡Ë¡¿¥×¥í¥°¥é¥àAE¡Ê1/400ÉÃ¡¢F5.0¡¢－0.3EV¡Ë¡¿ISO 400