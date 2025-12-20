¡Ö£´ÈÖ¼ê¤Ë¹ß³Ê¡×¤¤¤Þ¤À¡È£°ÆÀÅÀ¡É¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´íµ¡¡Ä¸ÅÁã¤ÎÊü½Ð¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡×
¡¡°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ£µ¤«·î¤¬²á¤®¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸Å¶¶¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥×Àï¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥ó¥Ì¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´üÂÔ³°¤ì¤ÎÊä¶¯¤È¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ØBirmingham Live¡Ù¤Ï12·î18Æü¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼è°ú¤ò¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥¥ç¥¦¥´¤ÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÇäµÑ¤·¤¿´ÆÆÄ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢É¬¤º·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó·è¤á¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Ï¥Þ¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤ÀÎ¤Ê¤é¤ª¼ê¤ÎÊª¤À¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡£ºÇ¤âËÜÇ½Åª¤Ê¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ç¤µ¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¬¤é¶õ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÊø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£°ìÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤ÏÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£ÍýÁÛ¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ëÁ°¡¢£±·î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«¤¯Á°¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎÆÀÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼þ°Ï¤ÎÇ¦ÂÑ¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¡£Birmingham Live¤Ï¡Ö£±·î¤ËÊÌ¤ÎFW¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤é¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï£´ÈÖ¼ê¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤â¤½¤ì¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï·èÄêµ¡¤ò³°¤¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÍê¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤Î¥¥ç¥¦¥´¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤Þ¤À¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¥´¡¼¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡30ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¸½¾õ¤òÂÇÇË¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿ô¥á¡¼¥È¥ë¡ÄÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¸Å¶¶¤Î·èÄêµ¡°ï
¡¡º£µ¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸Å¶¶¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥×Àï¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥ó¥Ì¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´üÂÔ³°¤ì¤ÎÊä¶¯¤È¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ØBirmingham Live¡Ù¤Ï12·î18Æü¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼è°ú¤ò¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥¥ç¥¦¥´¤ÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó·è¤á¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Ï¥Þ¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤ÀÎ¤Ê¤é¤ª¼ê¤ÎÊª¤À¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡£ºÇ¤âËÜÇ½Åª¤Ê¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ç¤µ¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¬¤é¶õ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÊø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£°ìÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤ÏÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£ÍýÁÛ¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ëÁ°¡¢£±·î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«¤¯Á°¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎÆÀÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼þ°Ï¤ÎÇ¦ÂÑ¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¡£Birmingham Live¤Ï¡Ö£±·î¤ËÊÌ¤ÎFW¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤é¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï£´ÈÖ¼ê¤Ë¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤â¤½¤ì¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï·èÄêµ¡¤ò³°¤¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÍê¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯¤Î¥¥ç¥¦¥´¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¤Þ¤À¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¥´¡¼¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡30ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¸½¾õ¤òÂÇÇË¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿ô¥á¡¼¥È¥ë¡ÄÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¸Å¶¶¤Î·èÄêµ¡°ï