¡¡º£½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ1329±ß(2.61¡ó)°Â¤Î4Ëü9507±ß¤È¡¢4½µ¤Ö¤ê¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤ÏÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ³ô¤âÆðÄ´ÃÏ¹ç¤¤¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤ËÇÈÍð´Þ¤ß¤Î²¼¤²¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£½µËö¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ï»öÁ°Í½ÁÛÄÌ¤ê¤ÇÁê¾ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï5Ëü±ßÂçÂæ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½µÌÀ¤±15Æü(·î)¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂçÉý°Â¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£½µ¸åÈ¾¤Ë³«¤«¤ì¤ëÆü¶ä²ñ¹ç¤Ç¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼çÎÏ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£°ìÊý¡¢Æâ¼û·Ï¤Î¥Ð¥ê¥åー³ô¤Ë¤ÏÇã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£16Æü(²Ð)¤â²¼Íî¡£°ú¤Â³¤ÆðÄ´¤ÊÃÏ¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï5Ëü±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£17Æü(¿å)¤ÏÈ¿È¯¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï11·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¶¯¼å¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ(FRB)¤Ë¤è¤ëÌÀ³Î¤ÊÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤¬²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤ÎÆ°¤¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â²áÅÙ¤ÊÉÔ°Â¿´Íý¤¬¸åÂà¤·¡¢¼çÎÏ³ô¤Ø¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£18Æü(ÌÚ)¤ÏÈ¿Íî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï°ì»þ4Ëü9000±ß¤ò²¼²ó¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß·×²è¤Ë°Å±À¤¬Éº¤Ã¤¿ÊÆ¥ª¥é¥¯¥ë ¤¬µÞÍî¡£Â¾¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤â¸®ÊÂ¤ß°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤âÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤ËÇä¤ê°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤êÁ´ÂÎ¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£19Æü(¶â)¤ÏÈ¿È¯¡£¤³¤ÎÆüÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬»öÁ°¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÄÌ¤ê0.5¡ó¤«¤é0.75¡ó¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤¬·èÄê¡£Âç°ú¤±¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÆâÍÆ¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢Çä¤êÇã¤¤¤È¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°ìÊý¸þ¤Ë·¹¤±¤ëÆ°¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
¢£Íè½µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡Íè½µ¤ÏÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ò¹µ¤¨´×»¶Áê¾ì¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£Æü¶äÍø¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£½µÆ±ÍÍ¤ËÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÎÆ°¸þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£2025Ç¯Áê¾ì¤âºÇ½ªÈ×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏºÆ¤Ó5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï24ÆüÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹çµÄ»öÍ×»Ý¡¢26ÆüÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë11·î¤Î´°Á´¼º¶ÈÎ¨¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤ª¤è¤Ó¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ12·îºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡¢23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ7-9·î´üGDP¡¢ÊÆ¹ñ11·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢ÊÆ¹ñ12·î¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤ËÃí»ë¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¢£Æü¡¹¤ÎÆ°¤¡Ê12·î15Æü～12·î19Æü¡Ë
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡12·î15Æü(·î)―― µÞÈ¿Íî¡¢ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ËÇä¤ê
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 50168.11(¡¡-668.44)¡¡¡¡ÇäÇã¹â22²¯6473Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû1128²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡12·î16Æü(²Ð)―― Â³µÞÍî¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çä¤é¤ì5Ëü±ß³ä¤ì
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 49383.29(¡¡-784.82)¡¡¡¡ÇäÇã¹â22²¯4365Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû3138²¯±ß
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡12·î17Æü(¿å)―― 3Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤ËÇã¤¤Ìá¤·
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 49512.28(¡¡+128.99)¡¡¡¡ÇäÇã¹â21²¯8197Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû853²¯±ß
¡Ú¢¡Û¡¡¡¡12·î18Æü(ÌÚ)―― È¿Íî¡¢ÊÆ³ô°Â¤ò¼õ¤±È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤¬Çä¤é¤ì¤ë
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 49001.50(¡¡-510.78)¡¡¡¡ÇäÇã¹â20²¯9342Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 5Ãû1092²¯±ß
¡Ú¢¬¡Û¡¡¡¡12·î19Æü(¶â)―― È¿È¯¡¢Æü¶äÍø¾å¤²È¯É½¤â±ß°Â¤Ë¿¶¤ìÇã¤¤Í¥Àª
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ 49507.21(¡¡+505.71)¡¡¡¡ÇäÇã¹â27²¯4668Ëü³ô¡¡ÇäÇãÂå¶â 6Ãû6499²¯±ß
¢£¥»¥¯¥¿ー¡¦¥È¥ì¥ó¥É
¡¡(£±)Á´33¶È¼ïÃæ¡¢19¶È¼ï¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê
¡¡(£²)ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤ÏÇ¤Å·Æ² <7974> ¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ
¡¡(£³)¸Å²Ïµ¡¶â <5715> ¤Ê¤ÉÈóÅ´¡¢ÆüËÜÀ½Å´ <5401> ¤Ê¤ÉÅ´¹Ý¡¢Í¹Á¥ <9101> ¤Ê¤É³¤±¿¤È¤¤¤Ã¤¿·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤â°Â¤¤
¡¡(£´)Í¢½Ð³ô¤Ï»°°æ£Å¡õ£Ó <7003> ¤Ê¤Éµ¡³£¡¢°ÂÀîÅÅ <6506> ¤Ê¤ÉÅÅµ¡¤¬ÂçÉý°Â¤À¤¬¥È¥è¥¿ <7203> ¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö¤ÏÇã¤ï¤ì¤¿
¡¡(£µ)Æâ¼û³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡££Ë£Ì£á£â <3656> ¤Ê¤É¾ðÊóÄÌ¿®¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤¬¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥× <4755> ¤Ê¤É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¤¥ª¥ó <8267> ¤Ê¤É¾®Çä¤Ï¹â¤¤
¡¡(£¶)¶âÍ»³ô¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡££Ó£Â£É <8473> ¤Ê¤É¾Ú·ô¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê <8306> ¤Ê¤É¶ä¹Ô¤Ï°Â¤¤¤¬¡¢£Ô¡õ£Ä <8795> ¤Ê¤ÉÊÝ¸±¤Ï·øÄ´
¡¡(£·)ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ï£Á£Î£Á£È£Ä <9202> ¤Ê¤É¶õ±¿
¢£¡ÚÅê»ñ¥Æー¥Þ¡Û½µ´Ö¥Ù¥¹¥È£µ (³ôÃµPCÈÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¿ô)
¡¡£±(£±) ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI
¡¡£²(£¹) ¶âÍø¾å¾º¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡£³(£²) ¥í¥Ü¥Ã¥È
¡¡£´(£¶) ¥ì¥¢¥¢ー¥¹
¡¡£µ(£´) ÃÏÊý¶ä¹Ô
¡¡¢¨¥«¥Ã¥³¤ÏÁ°½µ¤Î½ç°Ì
