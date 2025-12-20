2²óÌÜ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤ËµÞ»à¡Ä ¸¡»ë¤ò¤·¤Æ¤â¸¶°øÉÔÌÀ ·ì±Õ¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ë°å»Õ¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¡È¤¢¤ëÉûÈ¿±þ¡É¡Ú¡È¥ï¥¯¥Á¥ó¸å°ä¾É¡É¤ò¹Í¤¨¤ë ¥·¥êー¥º1¡Û
¢§CBC¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¡¦ÃæÂ¼¶è¤ÎºÙÀî³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È»àÂÎ¸¡°Æ½ñ¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿½ñÎà¡£¸¶°øÉÔÌÀ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¡¢»à°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î70Âå¤Î½÷À¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÀÜ¼ï¤ò¼õ¤±¤¿Æü¤Î¿¼Ìë¤Ë¡¢µÞ»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ýÉÂ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»à°ø¤Ï¡©¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö°õ¤¬ÂÎ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡×
¼Â¤ÏºÙÀî±¡Ä¹¡¢Ç¯´Ö500ÂÎ¤Û¤É¤Î°äÂÎ¤Î¸¡»ë¤ò¹Ô¤¦¡Ö´Æ»¡°å¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½÷À¤Î¸¡»ë¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊºÙÀî±¡Ä¹¡Ë
Q.ºÇ½ªÅª¤Ê»à°ø¤Ï¡©
¡Ö¡ÉÉÔ¾Ü¤ÎÆâ°ø»à¡É¤È¤¤¤Ã¤ÆÉÔ¾Ü¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Q.¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ê¤Î¤«°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡©
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ãí¼Í¡Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¤¬ÂÎ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÆÇÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ê¤½¤ì¤Ç¡ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´¤¯¸¡ºº¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤è¤ë»àË´¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×
¥ï¥¯¥Á¥ó¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¡ÉÉ¾²ÁÉÔÇ½¡É
¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þ¤¬»à°ø¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸¡»ë¤ÇÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Î»àË´Îã¤Ï2021Ç¯8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë1093·ï¡£¤·¤«¤·¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤È»àË´¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤Æ¤¬¡ÉÉ¾²ÁÉÔÇ½¡É¡£¡É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´ØÏ¢¤òÇ§¤á¤¿¥±ー¥¹¤Ï¡¢1·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÜ¼ï´õË¾¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¡¢1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌ±¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ö¿ÆÀÌ¤¬¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¡Ú2021Ç¯9·î¡Û
¡ÊÀÜ¼ï¤¹¤ë¤«Ì¤Äê¡¡30Âå¡Ë
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÂÇ¤Ä¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃÊ¹¤¯¤È¡×
¡ÊÀÜ¼ï¤·¤Ê¤¤¡¡17ºÐ¡Ë
¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤¹¤è¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÀÜ¼ïÍ½Äê¤¢¤ê¡¡30Âå¡Ë
¡Ö°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¿¤«¤·¤é¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò±£¤·¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·Êý¤Î¤Û¤¦¤¬¤³¤Ã¤Á¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ê2²óÀÜ¼ïºÑ¤ß¡¡Ãæ³ØÀ¸¡Ë
¡Ö¿ÈÆâ¤Çµ¯¤¤¿¤«¤é¡Ä¿ÆÀÌ¤¬¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢ÉûºîÍÑ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¼«ÂðÎÅÍÜÃæ¤Î½÷À¡Ö´¶À÷Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Î½÷À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¡¢¼«ÂðÎÅÍÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷ ¼«ÂðÎÅÍÜÃæ 30Âå½÷À¡Ë
¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ËÉ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç»à¤ó¤À¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼þ¤ê¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Ä¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Q.¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Ï¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÆÃ¸úÌô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦Í½ËÉ¤¹¤ë¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦¥ï¥¯¥Á¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×
ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Î¤È¤³¤í´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Å¾É²½ËÉ¤°¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡É¤¢¤ëÉûÈ¿±þ¡É¤ËÃí°Õ
¥ï¥¯¥Á¥ó¤È·ì±Õ¤Î´Ø·¸¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤Î¾®ÅçÀªÆóÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£
¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø ¾®ÅçÀªÆó°å»Õ¡Ë
¡Ö¼Â¤ÏmRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÈ±Ö¤ò»É·ã¤¹¤ëÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¿§¡¹¤ÊÉûÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡×
¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÉûÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Î¾å¤Ç¤Ï»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®Åç°å»Õ¡Ë
¡Ö¡Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤¿¡Ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ç¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³ä¹ç¤È¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÇÆ±¤¸Ç¯Îð¤Ç¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³ä¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯Èæ¤òÅý·×³ØÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¡Ë9.5ÇÜ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÍ°Õº¹¤¬¤¢¤ë¡×
¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ï½Å¾É²½¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È¤¢¤ëÉûÈ¿±þ¡É¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®Åç°å»Õ¡Ë
¡Ö°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬·ì°µ¤ÎÊÑÆ°¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£µÞ¤Ë·ì°µ¤¬160¡¢170¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Æ¬¤¬ÄË¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·ì´É¤Ë¾ã³²¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¾Æ°Ì®áî¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
Q.·ì°µ¤Î·×Â¬¤Ç°ÛÊÑ¤¬¤ï¤«¤ë¡©
¡Ö¤½¤³¤ÇµÞ¤Ë·ì°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¹ß°µºÞ¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£·ì°µ¤Î·×Â¬¤Ê¤É¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢Ç¾·ì´É·Ï¤Ê¤É¤ÎÉûÈ¿±þ¤òËÉ¤²¤ë¤«¤â¡×
