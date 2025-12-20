´Ú¹ñ¤ÎÀÄÇ¯¡¢10¿ÍÃæ3¿Í¤À¤±¤¬»Å»ö¤È½êÆÀ¤ËËþÂ¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ÏOECDºÇ²¼°Ì·÷
´Ú¹ñ¤ÎÀÄÇ¯¤Î10¿ÍÃæ3¿Í¤À¤±¤¬»Å»ö¤È½êÆÀ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÄÇ¯ÁØ¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤â·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡ËºÇ²¼°Ì·÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡¢¤È´Ú¹ñ»æ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë30Âå½é¤á¤Ï20Âå¤è¤ê¤â»Å»ö¤È½êÆÀ¤ÎËþÂÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¼«»¦Î¨¤Ï¹â¤¤¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Î¼Á¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ±ûÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿½è¹ñ²ÈÅý·×¸¦µæ±¡¤Ï16Æü¡¢¡Ö2025ÀÄÇ¯À¸³è¤Î¼ÁÊó¹ð½ñ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÏÀÄÇ¯¤ÎÁ´ÈÌÅª¤ÊÀ¸³è¤Î¼Á¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¤Ç¡¢19¡Á34ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë·ò¹¯¡¢Í¾²Ë¡¢¸ÛÍÑ¡¢ÄÂ¶â¡¢¿®Íê¡¢¸øÀµ¡¢½»µï¤Ê¤É12ÎÎ°è62»ØÉ¸¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯´ð½à¤ÇÄÂ¶âÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤¦¤Á»Å»ö¤ËÁ´ÈÌÅª¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿ÀÄÇ¯¤Ï36¡ó¡£23Ç¯¤Î27¡ó¤è¤êÌó10¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ30¡óÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï30¡Á34ºÐ¤¬33¡¥8¡ó¤Ç¡¢19¡Á24ºÐ¤Î39¡¥8¡ó¡¢25¡Á29ºÐ¤Î36¡¥0¡ó¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÄÇ¯ÁØ¤Î»Å»ö¤ÎËþÂÅÙ¤Ï15Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´ÈÌÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢30Âå½é¤á¤Ï21Ç¯¤Î34¡¥5¡ó¤«¤é¾®Éý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£½êÆÀËþÂÅÙ¤â¤ä¤Ï¤ê27¡¥7¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£10Ç¯Á°¤Î12¡¥8¡ó¤è¤ê¤ÏÂç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¤¤¿å½à¤À¡£30¡Á34ºÐ¤Î½êÆÀËþÂÅÙ¤Ï26¡¥3¡ó¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤È°ã¤¤¡¢º£²ó¤Ï20Âå¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑÅªÉÔËþ¤Ï¿´ÍýÅª´íµ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÍÁê¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÀÄÇ¯ÁØ¤Î¼«»¦Î¨¤Ï¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê24¡¥4¿Í¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê1¡¥3¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï30¡Á34ºÐ¤¬28¡¥5¿Í¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢25¡Á29ºÐ¤¬26¡¥5¿Í¡¢19¡Á24ºÐ¤¬17¡¥7¿Í½ç¤À¤Ã¤¿¡£30Âå½é¤á¤Î¼«»¦Î¨¤Ï09Ç¯°Ê¹ß20Âå¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÇ¯ÁØ¤ÎÂÐ¿Í¿®ÍêÅÙ¤âÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤¿¡£14Ç¯¤Ï20Âå¤È30Âå¤ÎÂÐ¿Í¿®ÍêÅÙ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â74¡¥8¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï20Âå¤¬53¡¥2¡ó¡¢30Âå¤Ï54¡¥7¡ó¤È20¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¯Íî¤Á¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆµÞÍî¤·¤Æ¤«¤é²óÉü¤·¤Ê¤¤»Ñ¤À¡£
³¬ÁØ°ÜÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤ë³ä¹ç¤Ï27¡¥7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£19¡Á24ºÐ¤Ï31¡¥3¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢30¡Á34ºÐ¤Ï24¡¥5¡ó¤ÈÄã¤«¤Ã¤¿¡£³ØÎòÊÌ¤Ç¤Ï¹âÂ´°Ê²¼¤¬21¡¥6¡ó¤Ç¡¢Âç³Ø±¡ºß³Ø°Ê¾å¤Î41¡¥7¡ó¤ÎÈ¾Ê¬¿å½à¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÄÇ¯¤ÎÀ¸³èËþÂÅÙ¤Ï10ÅÀËþÅÀ¤Ç6¡¥50ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦¹¬Ê¡Êó¹ð½ñ´ð½à¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÀÄÇ¯¤ÎÀ¸³èËþÂÅÙ¤ÏOECD38¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á31°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¿Í¸ý¹½Â¤¤È²ÈÂ²·ÁÀ®»ØÉ¸¤Ç¤âÀÄÇ¯ÁØ¤Îº¤Æñ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÀÄÇ¯¿Í¸ý¤Ï1040Ëü4000¿Í¤ÇÁ´¿Í¸ý¤Î20¡¥1¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£1¿ÍÊë¤·¤ÎÀÄÇ¯¤Î³ä¹ç¤Ï25¡¥8¡ó¤Ç00Ç¯¤Î6¡¥7¡ó¤«¤éÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë