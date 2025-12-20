ÃæÂ¼²í½Ó¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¤Ç2»þ´ÖÈ¾ÃÙ¹ï¢ªÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤¤È¿±þ¤Ë¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¡Ö²¶¤ä¤Ã¤¿¤é1¥ö·îÌµ»ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¤¬20ÆüÊüÁ÷¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡¡2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¸å6¡§58¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçºå¤Çµ®½Å¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¡õÃæÂ¼²í½Ó¡õºä¾åÇ¦¡õ¶¶²¼Å°
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¤¬¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÂçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤¯¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë³¹¥Ö¥é¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¹õÅÄ¤È¶¶²¼Å°»á¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤Ê¤ó¤Ð¡¦¤¦¤á¤¤¿¤ÎÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¹õÅÄ¤È¶¶²¼¤¬¡¢Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±ØÁ°¤Î¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼¤Î»Ñ¤¬¡£¹õÅÄ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤¯¥½¥ï¥½¥ï¤¹¤ë¡£°ì¹Ô¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉµÊÃã¡ÖGraffiti ¡×¡£¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤½7000Ëç¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÃæÂ¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¹õÅÄ¤Î·»¤¬ÃæÂ¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¹õÅÄ¤âÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÃæÂ¼¤Î²Î¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£ÃæÂ¼¤Î³Ú¶Ê¤ÎÊÑÁ«¤äÆÃÄ§¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢°¦¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¹õÅÄ¤ËÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã¡£¤µ¤é¤Ë·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÎø¿Í¤âÇ¨¤ì¤ë³¹³Ñ¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆâËë¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤¬ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¡£Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2»þ´ÖÈ¾¤ÎÂçÃÙ¹ï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ËÄ¾¡¹¤Ë¼Õºá¤·¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤Ë¡Ö²¶¤ä¤Ã¤¿¤é1¥ö·îÌµ»ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹õÅÄ¡£¤µ¤é¤ËÅö»þ¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºä¾åÇ¦¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçºå¤Çµ®½Å¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¡õÃæÂ¼²í½Ó¡õºä¾åÇ¦¡õ¶¶²¼Å°
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¤¬¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÂçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤¯¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë³¹¥Ö¥é¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¹õÅÄ¤È¶¶²¼Å°»á¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤Ê¤ó¤Ð¡¦¤¦¤á¤¤¿¤ÎÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¹õÅÄ¤Î·»¤¬ÃæÂ¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¹õÅÄ¤âÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÃæÂ¼¤Î²Î¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£ÃæÂ¼¤Î³Ú¶Ê¤ÎÊÑÁ«¤äÆÃÄ§¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢°¦¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¹õÅÄ¤ËÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶·ã¡£¤µ¤é¤Ë·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÎø¿Í¤âÇ¨¤ì¤ë³¹³Ñ¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆâËë¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤¬ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¿¼·¡¤ê¼ÁÌä¡£Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È2»þ´ÖÈ¾¤ÎÂçÃÙ¹ï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ËÄ¾¡¹¤Ë¼Õºá¤·¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤Ë¡Ö²¶¤ä¤Ã¤¿¤é1¥ö·îÌµ»ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹õÅÄ¡£¤µ¤é¤ËÅö»þ¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ¡ºÙ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºä¾åÇ¦¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£