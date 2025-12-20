»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×½éÄ©Àï¡¡¶öÁ³¤Ë¤â¡È¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡É¤Ç¡È´ñÀ×¡ÉÏ¢È¯
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤¬¡¢¤¤ç¤¦20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¥À¡¼¥Äº×¤ê2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿»³Íü¡¦À¾È¬Âå·´»ÔÀîÂçÌçÄ®¡Ê¸½¡§»³Íü¡¦À¾È¬Âå·´»ÔÀî»°¶¿Ä®¡Ë¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¡È»ÔÀîÔ¥½½Ïº²ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡É¡£²ÎÉñ´ìÊ¸²½¸ø±à¤Ï¡¢Éã¡¦½½ÆóÂåÌÜ Ô¥½½Ïº¤¬ÀßÎ©¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1984Ç¯¤Î½üËë¼°¤Ë¤ÏÔ¥½½Ïº¤âÉã¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¡¢Ì¼¤ÎÎï²Ó¡Ê»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ë¡¢Ò°¸¼¡Ê»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ë¤È°ì½ï¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¶Ã¤¯¡£
¡¡»ÔÀî²È¤Îµ®½Å¤ÊÉÊ¡¹¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤¿Ê¸²½»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ï¡¢Ô¥½½Ïº¤ÎÆÍÁ³¤ÎÍèË¬¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ä®Ä¹¤¬µÞ¤¤¤Ç¹çÎ®¡£Ô¥½½Ïº¤È¥À¥¸¥ã¥ì¹¥¤¤ÊÄ®Ä¹¤Î¤æ¤«¤¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö¿ÀÌÀ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµ¨Àá³°¤ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î²Ö²Ð¤ò¥Ð¥éÇä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÄÁ¤·¤¤ÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ï¤Ê¤Ó¤«¤ó¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ô¥½½Ïº¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂç¶½Ê³¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡£¤³¤ìÇã¤¦¡£Îï²Ó¡¢Ò°¸¼¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÀäÂÐ¤è¤í¤³¤Ö¡×¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤Ç¤ß¤ä¤²¤òÁª¤Ö¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡È²ÎÉñ´ì²´Ã°¡É¤È¤¤¤¦Æ±Å¹¼êºî¤ê¤ÎÀþ¹á²Ö²Ð¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î²Ö²Ð¤ÏÅ¹¼ç¤¬»ÔÀîÔ¥½½Ïº²È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÁÏºî¤·¤¿²Ö²Ð¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ô¥½½Ïº¤È¤Î´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÅ¹¼ç¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ô¥½½Ïº¤Ë¿¼¤¤¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¶µ²ñ¤ò¶öÁ³ÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤Ê¤É´ñÀ×¤¬Ï¢È¯¡£¡ÖÄ®¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥í¥±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ô¥½½Ïº¤¬Ä®¿Í¤¿¤Á¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤¹ÄÁ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
