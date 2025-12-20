¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¤Ç¡È´ñÀ×¡É¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¡¦ÃæÅÄ²íÂç¤Î¡È¥Ç¡¼¥È¡É¤ËÁø¶ø
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¥À¡¼¥Äº×¤ê2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÄÆüËÜ»°·Ê¤Ç¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë²£»³Íµ
¡¡¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×2²óÌÜ¤Î¹À¥¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦ÃáÉã·´³§ÌîÄ®¤Ø¡£¹À¥¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëå¤ÈÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿80ºÐ²á¤®¤Î¸µµ¤¤Ê½÷À¡£ÃáÉãÌ¾Êª¡¦¤ß¤½¥Ý¥Æ¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¼«¤é¼èºà¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢½¾¶È°÷¤«¤éÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¤ß¤½¥Ý¥Æ¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎÌ£Á¹¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥Û¥¯¥Û¥¯¤À¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¡£Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÈà»á¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦4³¬µé²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¤Î»î¹ç¤ÎÁ°ºÂ¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé6²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃæÅÄ²íÂç¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Î±Ô¤¤É½¾ð¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢Èà½÷¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¹À¥¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤ë¡£
¡¡Íè½Õ60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë³§Ìî¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢²Ý³°¼ø¶È¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬½ÐÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤êÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊüÁ÷¼¼¤«¤é¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¹À¥¥¢¥ê¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¹»ÆâÊüÁ÷¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤âÀÄ½Õ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï³Ø¹»¤ËÍè¤¿µÇ°¤Ë¤¢¤ë¾Úµò¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÄÆüËÜ»°·Ê¤Ç¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë²£»³Íµ
¡¡¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×2²óÌÜ¤Î¹À¥¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦ÃáÉã·´³§ÌîÄ®¤Ø¡£¹À¥¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëå¤ÈÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿80ºÐ²á¤®¤Î¸µµ¤¤Ê½÷À¡£ÃáÉãÌ¾Êª¡¦¤ß¤½¥Ý¥Æ¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÅ¹¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¼«¤é¼èºà¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢½¾¶È°÷¤«¤éÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¤ß¤½¥Ý¥Æ¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎÌ£Á¹¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥Û¥¯¥Û¥¯¤À¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¡£Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÈà»á¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦4³¬µé²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¤Î»î¹ç¤ÎÁ°ºÂ¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé6²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃæÅÄ²íÂç¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Î±Ô¤¤É½¾ð¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡¢Èà½÷¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¹À¥¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤ë¡£
¡¡Íè½Õ60Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë³§Ìî¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢²Ý³°¼ø¶È¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬½ÐÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤êÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊüÁ÷¼¼¤«¤é¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¹À¥¥¢¥ê¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¹»ÆâÊüÁ÷¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤âÀÄ½Õ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï³Ø¹»¤ËÍè¤¿µÇ°¤Ë¤¢¤ë¾Úµò¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£