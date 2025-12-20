SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¡¢ÆüËÜ»°·Ê¤ÎÃÏ¤Ç¡È¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡É¡¡»Ò¤É¤â¤¬µã¤½Ð¤¹»öÂÖ¤Ë
¡¡SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢¤¤ç¤¦20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¥À¡¼¥Äº×¤ê2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡²£»³¤Ï¡¢ÆüËÜ»°·Ê¤Î¤Ò¤È¤ÄµÜ¾ë¡¦µÜ¾ë·´¾¾ÅçÄ®¤Ø¡£ºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¹âÎð¤Î¤´É×ÉØ¤Ï²£»³¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£É×¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¸«¤Æ¤¿¤è¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¡£2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ëÉ×¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¯ºÊ¤Î¡ÈÀÄ½Õ¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë²£»³¤Ï¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬Îø¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤ë¤ä¤Ä¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¶á¤¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤«¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¤¿¤á²´éÚ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤²£»³¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë»î¿©¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä²´éÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ëµù»Õ¤é¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢º×¤ê¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤¬ÆÍÁ³¡¢²£»³¤ò¡ÈÌß»µ¤¡ÉÃ´Åö¤ËÇ¤Ì¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÂçµù¤òµ§´ê¤·¤Æ¡¢¤Û¤é¡¼¡ª¡×¤È¹ë²÷¤ËÌß¤ò»µ¤¯²£»³¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µã¤½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¹²¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÈÆüËÜ°ì¡É¡Ê¡ØJAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024¡Ù¤Ë¤Æ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ç¡¢²£»³¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¯¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤¦ÆüËÜ°ì¤ÎÌ£¤Ë¡ÖÁ´Éô·×»»¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó´¶Æ°¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢SUPER EIGHT¤È¤Î±ï¤ò´¶¤¸¤ë¿Æ»Ò¤«¤éº¾µ½»Õ¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È²£»³¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃçÎÉ¤·¤ÊµÁÍý¤Î·»Äï¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢²£»³¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë³Ú¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²£»³¤Î¤Û¤«¡¢¹À¥¥¢¥ê¥¹¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¤ä¤¹»Ò¤â¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¤ËÄ©¤à¡£
