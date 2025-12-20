¡Ú¤¤ç¤¦¤«¤é¡ÛMrs. GREEN APPLE¡¢±Ç²è2ºî¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡ÖÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡ÈÂè2ÃÆ¡É²ò¶Ø¡¡½é½Ð¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢12¡¦20¤è¤ê
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù¤È¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿Ãæ¡£´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤¬¤¤ç¤¦20Æü¤è¤êÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È½é½Ð¤·¡É¡ÖFJORD¡×¤Î¥«¥Ã¥È¡¢Âè2ÃÆ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØFJORD¡Ù¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡¦ENCORE¡×¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Î¡ÈËÜÅö¤Î¥é¥¹¥È¡É¡£Èà¤é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤ëÄ¾Á°¤Îµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¡¢ËÜÆÃÅµ¤Ç½é½Ð¤·¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¥«¡¼¥É¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿3¿Í¤ÎÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡×¤òÇÛÉÛ¡£ ¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÐ¿§¤ÎÆÃÀ½ÉõÅû¤Ë¤Ï¡Ö±Ç²è¤´´Õ¾Þ¸å¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î°ìÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·½Å¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿´ÑµÒ¤À¤±¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë²¿¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´Õ¾Þ¸å¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¶»¤Ë¶Á¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¾¯¤·Áá¤á¤Î¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î17Æü´Ö¤ÎÎß·×À®ÀÓ¤Ï¡¢¡ØFJORD¡Ù¤¬Æ°°÷Ìó30Ëü¿Í¡¢¶½¼ýÌó10²¯¤òµÏ¿¡£¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤¬¡¢Æ°°÷Ìó32Ëü¿Í¡¢¶½¼ýÌó4²¯7ÀéËü±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2ºîÉÊ¤¢¤ï¤»¤Æ¤ÎÁíÆ°°÷¿ô¤ÏÌó62Ëü¿Í¡¢Îß·×¶½¼ý¤ÏÌó14²¯7ÀéËü±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
