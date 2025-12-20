¡ÚÆ£¤¢¤ä»Ò¡¡²æ¤¬Æ»19¡Û³¨¡¢½ñ¡¢Æ«·Ý¡ÄºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌµ¡×¤Î¶ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË×Æ¬
¡¡²Î¤ÏÅöÁ³¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¤ª³¨ÉÁ¤¤·¤¿¤ê¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ìÅÙ¤Ï¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤¤¤¤Á¤Î¤Ì¤ê¤¨¡×¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÉ¤ê³¨¤ËË°¤Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÍÎÉþ¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¡¢ÉÁ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤ËÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤ëÍ·¤Ó¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¿§±ôÉ®¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁÞ³¨¤òÍ·¤Ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¡¢¾¯½÷»þÂå¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤à¤é¤µ¤±«¾ð¡×¤ÎÁÞ³¨¤Ç¥¢¥¸¥µ¥¤¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¡£Á´¤¯¤Î¼«¸ÊÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð²Ö¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¿§»æ¤Ë¿§±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦Æ²¤Ç¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§±ôÉ®¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤â»È¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿å¤Ç¥Ü¥«¤¹µ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÏ³¨¤Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï½ñ¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë½¬»ú¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ñ¤Ï¿È¶á¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È³Û±ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡ÖºîÉÊ¤òÅ¸Í÷²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÄº¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢»³Íü¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿2003Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂ¤Î»°±Û¤Ç½é¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç06Ç¯5·î¤Ë¤Ï»³Íü¸©¤ÎÈ¬¥±³ÙÆîÏ¼¤Ë¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼ºÌ¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£Ìó2100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢¼«ºî¤Î³¨¤ä½ñ¤Ê¤ÉÌó200ÅÀÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢¼êºî¤ê¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¡£04Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ÎÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¡¢»äÀßÈþ½Ñ´Û¤Ç¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÊý¤ËÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯9·î¤ÇµÙ´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¶á¤¯¡¢¾®Ê¥Âô¤Î¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ªÂÎ¸³¹©Ë¼¡×¤Î»Õ¾¢¤Î²¼¤Ç¡¢Æ«·Ý¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤í¤¯¤í¤ò»È¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢1Æü¤Ë20¸Ä¤°¤é¤¤ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï·ë¹½¤ÊÎÏ»Å»ö¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»®¤Ê¤É¤ÏÁêÅöÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¤ª»®¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Ç¯¤Ë¤Ï¸Î¶¿¤Î³Ñ´ÛÄ®Ê¿Ê¡µÇ°Èþ½Ñ´Û¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ºîÉÊÅ¸¤ò³«¤¡¢¸Î¶¿¹§¹Ô¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ³¨¤ä½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ«·Ý¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌµ¡×¤Î¶ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÌÁñ¤Ë¤³¤â¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁÏºî³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÈ¢µÍ¤á¤·¤ÆÊÌÁñ¤ÇÂç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤À¤«¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Çä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£