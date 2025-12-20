¡È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¡Éºä¾åÇ¦¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤ÎÅÒ¤±Êý¤Ë¡ÖºÍÇ½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä¾åÇ¦¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡¡2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¸å6¡§58¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ê¼«¿È¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçºå¤Çµ®½Å¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¡õÃæÂ¼²í½Ó¡õºä¾åÇ¦¡õ¶¶²¼Å°
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë×ÖÅÙ¤Ê¤¯¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë³¹¥Ö¥é¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¹õÅÄ¤È¶¶²¼Å°»á¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤Ê¤ó¤Ð¡¦¤¦¤á¤¤¿¤ÎÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¹õÅÄ¤È¶¶²¼¤¬¡¢Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±ØÁ°¤Î¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡£°ì¹Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¡×¤äË¡Á±»û²£Ãú¤òË¬¤ì¤ë¡£¥ì¥³¡¼¥ÉµÊÃã¡ÖGraffiti¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤¬·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÎø¿Í¤âÇ¨¤ì¤ë³¹³Ñ¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆâËë¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¾ì½ê¤ò¤¦¤á¤¤¿¤Ë°Ü¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥²¥¹¥È¡¦ºä¾å¤È¹çÎ®¤¹¤ë¡£¤¢¤È2Ç¯¤Ç´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ºä¾å¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤ÊÃæÂ¼¤ËÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡Ö¸µµ¤¤À¤è¤Í¡¢²¶¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºä¾å¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥óÀ¤Âå¤À¤â¤ó¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢°ì¹Ô¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥È¥Ô¥¢ÇßÅÄ¡×¤Ø¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥ë¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢Çã¤¤Êª¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò·è¤á¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇÂ¿³Û¤Î¶â³Û¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹õÅÄ¤Ï¡Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¶¶²¼¤Ï¡Ö¹â¤¤¥ª¥Ã¥º¤Ç¡×¤È¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Îºä¾å¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢½®·ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡£
¡¡ÂßÀÚ¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Æ¥é¥¹¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ±ã²ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¡£ÎÁÍý¤È¤ª¼ò¤ò°Ï¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÏÃÂê¤Ïºä¾å¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÏÃ¤Ë¡£Àè¤Û¤É¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç16Ëü±ß¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Àºä¾å¤ËÂÐ¤·¡¢¹õÅÄ¤¬ÅÒ¤±¤¿¤Î¤Ï1Ëü±ß¡£¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ºä¾å¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡ÊÉé¤±¤Æ¡Ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©ºÍÇ½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡Ê¡©¡Ë¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Êºä¾å¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¤ËÅÒ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ó¥Ä¤òÇä¤ê¡¢µ¢¤ê¤Ï¿·¼Ö¤Çµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçºå¤Çµ®½Å¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¡õÃæÂ¼²í½Ó¡õºä¾åÇ¦¡õ¶¶²¼Å°
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë×ÖÅÙ¤Ê¤¯¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë³¹¥Ö¥é¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¹õÅÄ¤È¶¶²¼Å°»á¤¬¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤Ê¤ó¤Ð¡¦¤¦¤á¤¤¿¤ÎÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¾ì½ê¤ò¤¦¤á¤¤¿¤Ë°Ü¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥²¥¹¥È¡¦ºä¾å¤È¹çÎ®¤¹¤ë¡£¤¢¤È2Ç¯¤Ç´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ºä¾å¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤ÊÃæÂ¼¤ËÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡Ö¸µµ¤¤À¤è¤Í¡¢²¶¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºä¾å¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥óÀ¤Âå¤À¤â¤ó¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢°ì¹Ô¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥È¥Ô¥¢ÇßÅÄ¡×¤Ø¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥ë¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢Çã¤¤Êª¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò·è¤á¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇÂ¿³Û¤Î¶â³Û¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹õÅÄ¤Ï¡Ö»ÙÊ§¤Ã¤¿Ê¬¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¶¶²¼¤Ï¡Ö¹â¤¤¥ª¥Ã¥º¤Ç¡×¤È¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Îºä¾å¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢½®·ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡£
¡¡ÂßÀÚ¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Æ¥é¥¹¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ±ã²ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¡£ÎÁÍý¤È¤ª¼ò¤ò°Ï¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÏÃÂê¤Ïºä¾å¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÏÃ¤Ë¡£Àè¤Û¤É¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç16Ëü±ß¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Àºä¾å¤ËÂÐ¤·¡¢¹õÅÄ¤¬ÅÒ¤±¤¿¤Î¤Ï1Ëü±ß¡£¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ºä¾å¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡ÊÉé¤±¤Æ¡Ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©ºÍÇ½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡Ê¡©¡Ë¤ò²¡¤¹¡£
¡¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Êºä¾å¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¤ËÅÒ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ó¥Ä¤òÇä¤ê¡¢µ¢¤ê¤Ï¿·¼Ö¤Çµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ò¸ì¤ë¡£