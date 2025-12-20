SKE48¤Î¡Èº«Ãî¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÆþÆâÅèÎÃ¡¡½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¼«¿®¡ÖÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡SKE48¤ÎÆþÆâÅèÎÃ¡Ê26¡Ë¤¬24Æü¡¢½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤µ¤ä¤±¤¸÷¡×¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÆâÅè¤ÏºòÇ¯¥°¥é¥Ó¥¢¤ò²ò¶Ø¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÁÇ´é¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¡£ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò½ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿Â¾¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤Ç¥í¥±¤â´º¹Ô¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤¬ËþÅÀ¤À¡£¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÀ¸¤Êª¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÀ¸¤Êª¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î´é¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤Îº«Ãî¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÁêËÀ¤À¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È»Ô¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Î¥Ú¥¢¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ»ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â¡È¥ë¥Í¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥¨¥ì¥Õ¥¡¥¹¥¾¥¦¥«¥Ö¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ËÜºî¤Ç¤â¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆþÆâÅè¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢±âÈþÂçÅç¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥¢¥Þ¥ß¥³¥«¥Ö¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÓ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ïÎà¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇØÃæ¡¢¤ªÊ¢¡¢´é¼þ¤ê¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¨¤Ã¤Æ¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¥«¥Ö¥È¥à¥·°¦¤òÇ®ÊÛ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë»³¤Ø½Ð¤«¤±¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥«¥Ö¥È¥à¥·¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤Ï»ô°é¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡ÖSNS¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¸º¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¡£ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤Êª¹¥¤¤ÎÊý¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆþÆâÅè¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é9´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯½é¤á¤ÆÁªÈ´Æþ¤ê¡£ËÜºî¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÁªÈ´¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÁªÈ´¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Íî¤Á¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡£ÁªÈ´¤Ë¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡¢ÁªÈ´¤Ë¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁªÈ´¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²ÎÈÖÁÈ¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¤ª»Å»ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤ó¤Êº£¸å¤ÎÌ¿±¿¤âÂ÷¤·¤¿ËÜºî¡£¡ÖÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«Éé¤·¡ÖÁªÈ´¤Ï¤â¤¦¡¢¤¹¤°¤½¤³¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£