ÉÙ»³À¸¤Þ¤ì¤ÎÄÃÄËÌô¡Ö¥±¥í¥ê¥ó¡×100ºÐ¡¡²«¿§¤¤É÷Ï¤¤ª¤±¤Î¹¹ð¤ÇÃÎ¤é¤ì
¡¡°åÌôÉÊ»º¶È¤ÎÅÁÅý¤¬¤¢¤ëÉÙ»³¸©¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿²òÇ®ÄÃÄËÌô¡Ö¥±¥í¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éº£Ç¯¤Ç100Ç¯¡£²«¿§¤¤É÷Ï¤¤ª¤±¤Î¹¹ð¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢À½Â¤¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áµÈ±ÊÈþºé¡Ë
¡¡¥±¥í¥ê¥ó¤Ï¡¢ÉÙ»³»Ô¤ÎÆâ³°ÌôÉÊ¡Ê¸½¡¦ÉÙ»³¤á¤°¤ßÀ½Ìô¡Ë¤ÎÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹ºû»³ÎÓÂ¢¤µ¤ó¤È¡¢Ä¹ÃË½çÂ¢¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿²òÇ®ÄÃÄËÌô¤Ë´ÁÊýÌô¤äÎÁÍý¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë·ËÈé¤ò²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤À¤À¤±¤ÇÄË¤ß¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Àµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£ÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¼çÀ®Ê¬¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢ÂçÀµ¥â¥À¥ó¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡ÆÃÄ§Åª¤ÊÌ¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»³¤á¤°¤ßÀ½Ìô¤Îºû»³·ÉÊå¼ÒÄ¹¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤±¤í¤Ã¤È¼£¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡É÷Ï¤¤ª¤±¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£Ìô¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á1963Ç¯¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç±Ä¶ÈÃ´Åö¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Á¬Åò¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¤ª¤±¤òÀ½ºî¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÁ¬Åò¤Ë»î¸³Åª¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ú¤¯¤Æ´è¾æ¤Ê¤³¤È¤«¤éÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Åö½é¤ÏÇò¿§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ø¤ì¤¬ÌÜÎ©¤¿¤º¡¢Ê¸»ú¤¬±Ç¤¨¤ë¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç²«¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÆÃÏ¤ÎÁ¬Åò¤äÎ¹´Û¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ê¤É¤ËÎß·×300Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÇ¼Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á´¹ñÅ¸³«¤ÎÀ¸³è»¨²ßÅ¹¤Ç¤â¸Ä¿Í¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Èºû»³¼ÒÄ¹¡£¡Ö¤ª¤±¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë100Ç¯Àè¤â¥±¥í¥ê¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£