¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û19Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ183.04¥É¥ë¹â¤Î4Ëü8134.89¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ö¡¼¥à¤Ø¤Î²áÇ®´¶¤«¤éÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¡¢Áê¾ì¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬º£¸å¤âÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤âÇã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂ³¿¤·¡¢301.26¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü3307.62¡£
¡¡¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤Î¥Ê¥¤¥¤ÏÇä¤é¤ì¤¿¡£