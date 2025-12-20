³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤È¤æ¤«¤ê¤ÎÂçºå¡¦½»µÈ¤Çµ®½Å¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥í¥±¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬20ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âçºå¡¦½»µÈ¤Ç³¹¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂÎ½Åº¹122¥¥í¤ÎÁê¼ê¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë³ÑÅÄ²Æ¼Â
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤Ï¡¢½ÀÆ»²È¤Î³ÑÅÄ¡£2021¡Á23Ç¯À¤³¦½ÀÆ»Áª¼ê¸¢48¥¥íµé3Ï¢ÇÆÃ£À®¡¢24Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½ÀÆ»48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢48¥¥íµé¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ½÷»Ò½ÀÆ»¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤Ï³«»ÏÁá¡¹¡Ö¤Ê¤ó¤Ç½»µÈ¡©±ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î³ÑÅÄ¤Ë¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡ÖÂçºå¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢³ÑÅÄ¤¬½»µÈ·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¤´±ï¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥í¥±¡õÉÍÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÍÍ»Ò
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö°ìÆü½ðÄ¹¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½»µÈ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÉÍÅÄ¤µ¤ó¤È½ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ÑÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö½é¾åÎ¦¡ª¡Ö½»µÈ¡×¤ËÍè¤¿¤Ê¤é¤³¤³¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡ªÃÏ¸µÌ±¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡È½»µÈ¡É¤ò½ä¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÃÏ¸µÌ±¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï1935Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÍÎ¿©Å¹¡ÖÍÎ¿©¤ä¤í¤¯¡×¡£´ðËÜ¼èºà¤ÏNG¤À¤¬¡¢¡È¤´¤Ö¤´¤Ö¹¥¤¡É¤ÎÅ¹¼ç¤Î·×¤é¤¤¤Çº£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¼èºàµö²Ä¤¬²¼¤ê¤¿¡£Ì¾Êª¤ÏÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶Ì»Ò¥³¥í¥Ã¥±¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¶Ì»Ò¤¬¼çÌò¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¶Ì»Ò¥³¥í¥Ã¥±¤ò¿©¤Ù¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ªÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡×¤È´¶Æ°¤¹¤ë¡£¥³¥í¥Ã¥±¹¥¤¤ÎÉÍÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó½é¤á¤Æ¤ä¡ªÀ¸°Õµ¤¤ÊÌ£¡ª¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¿©¥ì¥Ý¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤ÎÃÏ¸µÌ±¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï½»µÈ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö½»µÈÂç¼Ò¡×¡£ËèÇ¯½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö°ì²ó¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤ª»²¤ê¤ò¤·¤¿¸å¤Ï³ÑÅÄ¤¬¤¤¤Ä¤â°ú¤¯¤È¤¤¤¦¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯¡£¡Ö¶§¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦³ÑÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂçµÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë¡£¡Ö¤³¤¤¤ÄÂçµÈ°ú¤¤ä¤¬¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÉÍÅÄ¤Î±¿Àª¤Ï¡£
