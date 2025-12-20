¡Ú¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡ÛWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Ï5·î31Æü¤Î»î¹ç¸å¤«¡¡¥°¥ë¡¼¥×ÆÍÇËÁÛÄê¤·¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ïº£¸å·èÄê¡¡¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢JFA¤¬¹Ô¤Ã¤¿2026Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWÇÕ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤«¤éWÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆüËÜ¤¬¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ø¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢À¤³¦°ì¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÊ¤¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ¥¾¡¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¸½¾õ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥È¤ÏÇò»æ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢È¯É½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Æ5·î31Æü¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»î¹ç¸å¤Ë·è¤á¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÏÉý¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á´°÷¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¸«¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿3·î²¼½Ü¤È6·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢WÇÕ¤òÁÛÄê¤·¤¿¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ2¥«¹ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢2»î¹çÌÜ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÏÈó¾ï¤Ë¼éÈ÷¤¬·ø¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£