¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙºÇ½ª¶ÉÌÌÆÍÆþ¤Ç»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¡á½µ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ü¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿Ï¢¥É¥é¤¬¾å°Ì¤Ë
»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Î½µ´ÖÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°(12·î8Æü¡Á14Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡á¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤è¤ê¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ù¤â·òÆ®
¤³¤Î½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£ ¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤ÇTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÏÃ¤ä¤½¤ÎÄ¾Á°¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ëËö¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤¿·Á¤À¡£Ç¯Ëö¤ÏÆÃÈÖ¤¬Áý¤¨¤Æ»ëÄ°¤¬Ê¬»¶¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤À¤¬¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬»ëÄ°¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÀª¤¬¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÃæ¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ6°Ì64.3%¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î·òÆ®¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£ Â©»Ò¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°ÀøÆþ¤äÁ°ß·Í§ºî¤µ¤óÂðË¬Ìä¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÊª¸ìÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÍ¤Î¿Í´ÖÌ£¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍ×ÁÇ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥É¥é¥Þ³ÆºîÉÊ¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍâ½µ¡¢¤³¤Î¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤«¡¢°ú¤Â³¤Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¡£
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»ý¤Ä½Å¤¤°ÕÌ£¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë
12·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤ÎÂè9ÏÃ¡Ö¥«¥Î¥ó¡×¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ë66.6%¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Êª¸ì¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ØÆÍÆþ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬¤Ä¤¤¤ËÀµÂÎ¤ò¸½¤¹Å¸³«¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼Úå±é¤¸¤ë±§ÅÔ¸«·¼¤¬Êú¤¨¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¤È¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥«¥Î¥ó¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Èá¤·¤¤°ÕÌ£¤¬½Å¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº±é¤¸¤ë¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡¼¡×¤³¤È¾®»³Î´¹°¤ËË¬¤ì¤ë¾×·âÅª¤Ê±¿Ì¿¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤«¤Ä¤ÆÊú¤¤¤¿¡Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤È¸½¼Â¤¬¡¢»Ä¹ó¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÈ¼¤Ã¤Æ½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¿¹ËÜ¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤Ø¤Î¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òÌÏ¤·¤¿Å¸³«¤¬½Å¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªÂò¤ä²áµî¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»ý¤Ä½Å¤¤°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¸ý¥Ñ¥¯¤Ç²¿¤«¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯°ÕÌ£¿¼¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ø¤Î´Ø¿´¤âµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËHulu¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö9.5ÏÃ¡×¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Îµ²±¤ò½ä¤ë¹Í»¡¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥é¥¹¥È¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ë
12·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¡¢¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤È¡¢²ÆÈÁ±é¤¸¤ë»³´ß°¾Èþ¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò·Ð¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£
¶à¿µ¤¬ÌÀ¤±¤¿¾¡ÃË¤Ï¿¦¾ìÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°ìÊý¤Î°¾Èþ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤òÁÛ¤¦¤¬¤æ¤¨¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬ºÆ¤ÓÀ¸¤¸¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤Î³«¶È»ñ¶â¤ò·×»»¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¡ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¤¿¤¤°¾Èþ¤¬Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢2¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤È¸½ºßÃÏ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¾¡ÃË¤¬»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°¾Èþ¤âÇ°´ê¤ÎÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤Î¤«¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡Ö¼«Î©¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÆ³¤«¤ì¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢2¿Í¤¬Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÉÁ¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªÂò¤òÂº½Å¤·¤¿·ëËö¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡Ö¾¡ÃË¥í¥¹¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤áÂ³¤±¤¿²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Î½µ´ÖÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°(12·î8Æü¡Á14Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡á¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤è¤ê¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ù¤â·òÆ®
¤³¤Î½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£ ¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤¬¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤ÇTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥ÞÀª¤¬¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÃæ¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ6°Ì64.3%¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î·òÆ®¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£ Â©»Ò¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°ÀøÆþ¤äÁ°ß·Í§ºî¤µ¤óÂðË¬Ìä¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÊª¸ìÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÍ¤Î¿Í´ÖÌ£¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍ×ÁÇ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥É¥é¥Þ³ÆºîÉÊ¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÍâ½µ¡¢¤³¤Î¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤«¡¢°ú¤Â³¤Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¡£
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»ý¤Ä½Å¤¤°ÕÌ£¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë
12·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤ÎÂè9ÏÃ¡Ö¥«¥Î¥ó¡×¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ë66.6%¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Êª¸ì¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ØÆÍÆþ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬¤Ä¤¤¤ËÀµÂÎ¤ò¸½¤¹Å¸³«¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼Úå±é¤¸¤ë±§ÅÔ¸«·¼¤¬Êú¤¨¤ëÁÔÀä¤Ê²áµî¤È¡¢¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥«¥Î¥ó¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Èá¤·¤¤°ÕÌ£¤¬½Å¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº±é¤¸¤ë¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡¼¡×¤³¤È¾®»³Î´¹°¤ËË¬¤ì¤ë¾×·âÅª¤Ê±¿Ì¿¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤«¤Ä¤ÆÊú¤¤¤¿¡Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤È¸½¼Â¤¬¡¢»Ä¹ó¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÈ¼¤Ã¤Æ½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¿¹ËÜ¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤Ø¤Î¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òÌÏ¤·¤¿Å¸³«¤¬½Å¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªÂò¤ä²áµî¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»ý¤Ä½Å¤¤°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¸ý¥Ñ¥¯¤Ç²¿¤«¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¯°ÕÌ£¿¼¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ø¤Î´Ø¿´¤âµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËHulu¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ö9.5ÏÃ¡×¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Îµ²±¤ò½ä¤ë¹Í»¡¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥é¥¹¥È¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ë
12·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¡¢¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤È¡¢²ÆÈÁ±é¤¸¤ë»³´ß°¾Èþ¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò·Ð¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£
¶à¿µ¤¬ÌÀ¤±¤¿¾¡ÃË¤Ï¿¦¾ìÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°ìÊý¤Î°¾Èþ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤òÁÛ¤¦¤¬¤æ¤¨¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬ºÆ¤ÓÀ¸¤¸¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤Î³«¶È»ñ¶â¤ò·×»»¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾¡ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¤¿¤¤°¾Èþ¤¬Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢2¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤È¸½ºßÃÏ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¾¡ÃË¤¬»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°¾Èþ¤âÇ°´ê¤ÎÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤òÁª¤Ó¼è¤ë¤Î¤«¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡Ö¼«Î©¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÆ³¤«¤ì¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢2¿Í¤¬Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÉÁ¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªÂò¤òÂº½Å¤·¤¿·ëËö¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏSNS¤Ç¡Ö¾¡ÃË¥í¥¹¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤áÂ³¤±¤¿²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é