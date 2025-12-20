´ÆÆÄ¤Ë¡ÈÌµ»ë¡É¤µ¤ì¤¿¼«¤é¤Î°Õ»×¡¡¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿ÊÏ©¡Ä½éÆü¤ËÀäË¾¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½ê¤Ë¡×
Âç³Ø¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÍ¶¤¤
¡¡Ìë¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿À¼¤Ë¡Ä¡Ä¡£¸µ¶áÅ´³°Ìî¼ê¤Ç4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿·ª¶¶ÌÐ»á¡ÊÆ£°æ»û»Ô¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤·¤ã¤à¤¹¤ó¡×·Ð±Ä¡Ë¤Ï1970Ç¯¤ËÄëµþ¾¦¹©¡Ê¸½¡¦ÄëµþÂç¹â¡Ë¤«¤é¶ðÂôÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£³°Ìî¼ê·óÅê¼ê¤À¤Ã¤¿1969Ç¯¤Î¹â¹»3Ç¯²Æ¤ÏÅìµþÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë°ïºà¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤È¤·¤Æ¤ÏÅö½é¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦ËÜÅÄµ»¸¦Æþ¤ê¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°ìÅ¾¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Äëµþ¾¦¹©¤Ç¤Ï1967Ç¯¤Î1Ç¯½©¤«¤éÅêÂÇ¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤³¤½²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1969Ç¯¤Î3Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢º¸Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢·ª¶¶»á¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£¤â¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³Ø¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¡Ëºë¶Ì¤ÎËÜÅÄµ»¸¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¡ÊÄëµþ¾¦¹©¤Î¼ã¿§Æ»É×¡Ë´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Âç³Ø¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¿Ê³Ø¤Ï´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤ÆËÜÅÄµ»¸¦¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡£Âç³Ø¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯ºàÎÁ¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ðÂç¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤ÇÎý½¬¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£1Çñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ì¤È¤Æµ¤¾è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¿§´ÆÆÄ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤ÐÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÈÎ®¤ì¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¶ðÂç¤ÎÎý½¬¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡ÊÆâÍÆ¤¬¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡ÊÂÇµå¤Ï¡ËÈô¤Ö¤·¡¢¸ª¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶ðÂç¤Î4Ç¯À¸¤Ç¡Ê100¥á¡¼¥È¥ë¡Ë10ÉÃÂæ¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¶¥Áè¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¡²¶¤â11ÉÃÂæ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Áö¹¶¼é3Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¡ÈÄ¶·¡¤ê½Ð¤·¤â¤Î¡É¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆó½Å´ÝÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢·ª¶¶»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä²¸»Õ¤«¤é¡Ö¹Ô¤±¤§¡ª¡×
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ë¡¢¡È½¸¹ç¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Ìë¤Ë¤Í¡£²¶¤È¤«¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤«¤é¡Ê¹ç½É½ê¤Î¡Ë2³¬¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²¼¤Î¿©Æ²¤«¤é¡Ê¾åµéÀ¸¤Î¡Ë¡Ø¤ª¤¤¡ª¡Ù¡Ø¤ª¤é¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¡Ê²¼µéÀ¸¤Î¡Ë¡Ø¤Ï¤¤¡ª¡Ù¤È¤«¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¡È¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡¢¤â¤¦¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡Ê¶ðÂç¤Ë¤Ï¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤¾¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¹â¹»¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡Äëµþ¾¦¹©¤ËÌá¤ë¤È¡¢¼ã¿§´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ø¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¡Ê¶ðÂç¤Ï¡Ë¡È¤¼¤ÒÍß¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£ÅöÁ³¡¢µñÈÝ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢²¶¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¹Ô¤±¤§¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¤Þ¤¿¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¹Ô¤±¤§¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡È¹Ô¤±¤§¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤è¡É¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¡È²¶¤Î¿ÍÀ¸¡É¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤¬·ë¶É¡¢¶ðÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤â¤¦ÌµÍýÌðÍý¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¡ÊÄëµþ¾¦¹©¤Î¡ËÀèÇÚ¤¬¡Ê¶ðÂç¤Ë¡Ë2¿Í¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£¤Ç¡¢¹Ô¤¯±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ç½É½êÆþ¤ê¡£º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½ê¤ËÍè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£²¶¤è¤ê¤Ç¤Ã¤«¤¤ÂÎ¤ÎË·¼çÆ¬¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤â¤¦ÉÝ¤¤¤Ã¤Á¤å¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ö¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤Í¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö1Ç¯À¸¤È¾åµéÀ¸¤ÎÂÐÌÌ¼°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë½Ð¿È¹»¤È¤«¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤«¤ò¸À¤¦¤ï¤±¡£²¶¤Ï¡ØÄëµþ¾¦¹©¹âÅù³Ø¹»¡ª¡¡·ª¶¶ÌÐ¡ª¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï³°Ìî¼ê¤Ç¤¹¡ª¡¡Èà½÷¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢ËÜÅö¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤ª¤¤Äëµþ¡ª¡¡1¶Ê²Î¤¨¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¡Ê¹âÁÒ·ò¤Î¡ËÌÖÁöÈÖ³°ÃÏ¡¢²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡£¡¡¤½¤ó¤Ê±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¶ðÂç¤Ç·ª¶¶»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë