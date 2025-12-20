¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬³°¤«¤é¡ØÁë¿¡¤¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¡Ø»ÒÇ¡Ù¤¬È¿±þ¤·¤Æ¡Ä¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¿ÍÂ³½Ð¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×
Áë¿¡¤¤ò¤¹¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È»ÒÇ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì2.9Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬³°¤«¤é¡ØÁë¿¡¤¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¡Ø»ÒÇ¡Ù¤¬È¿±þ¤·¤Æ¡Ä¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¡Û
»°ÌÓÇ¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ßー¤³¤È¤Ðー¤³¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤ëÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤¬ÁëÊÕ¤ÇÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Áë¿¡¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡£Áë¤Õ¤¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£
Áë¤Õ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡©
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Áë¿¡¤¤Î¥¿¥ª¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¿¥ª¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤«¡ª¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥¿¥ª¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤¯¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¥¿¥ª¥ë¤òÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â»£±Æ¼Ô¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó
¤½¤ó¤Ê¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢Áë¿¡¤Ãæ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ö¾ìÌÌ¤â¡£¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ªÁÝ½ü¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÁÝ½ü¤¬½ª¤ï¤ê¥¿¥ª¥ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥¿¥ª¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¡£Áë¿¡¤Ãæ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¤Åê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï2.9Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¤Ðー¤³¤â¤ßー¤³¤â´ò¤·¤½¤¦¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Æó¿Í¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ßー¤³¤È¤Ðー¤³¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤æ¤ë¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æó¿Í¤Î»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ßー¤³¤È¤Ðー¤³¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§½ÕÌî¡¡¤ê¤ó
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥ÝÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£