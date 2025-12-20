¸½¶â²¼¤í¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ç44ºÐ½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç¶¼¤µ¤ìÌó10Ëü±ßÆþ¤Ã¤¿³óÃ¥¤ï¤ì¤ë ·Ù»¡¤¬ÌÜ·â¾ðÊó¤Ë»÷¤¿ÃË¤ò³ÎÊÝ
¡¡°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ç19ÆüÌë¡¢½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì³ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å7»þÁ°¡¢´¢Ã«»Ô²¸ÅÄÄ®¤Î²¬ºê¿®ÍÑ¶â¸Ë°ì¥ÄÌÚ»ÙÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤Î½÷À(44)¤¬¼Ö¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¡¢ÃË¤ËÊñÃú¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì³ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ATM¤Ç¸½¶â¤ò²¼¤í¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¡¢³ó¤Ë¤Ï¸½¶â¤ª¤è¤½10Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË¤ÏÆî¤ØÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬¤½¤Î¸å¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¤È¤è¤¯»÷¤¿ÃË¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¸½ºß»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
