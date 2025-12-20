½Ð¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ø¤ÎÀâÌÀ¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡¡¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡É¸À¤ï¤Ê¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡É
¶âÌÀµ±¤ÏÊ¡²¬½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç12°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¡¡2025Ç¯¤ÎJ1¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¹½¿Þ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼¯Åç¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¥é¥¹¥È6»î¹ç¤Ç3¾¡2Ê¬1ÇÔ¤È¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Ê¡²¬¤Ç1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò12°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ËÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´7²ó¤ÎÂè6²óÌÜ¡Ë
¡¡¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£Á°È¾Àï¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï2·î7Æü¡Á5·î24Æü¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦ÆóÃÊ³¬¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤¬·èÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤ÐAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢1¤Ä¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ë²¿¤«¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ø¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¡¢Éé¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡×¤È¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤è¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´Î¿´¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÁê¼ê¥³¡¼¥È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÃ¥¤Ã¤ÆÁ°¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤Þ¤º¤ÏÅ¨¤ÎÇØ¸å¤òÆÍ¤¯°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²¿¤Ç¤â½³¤ê¤Þ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â¤Ç¤¤ë¡¢Â®¹¶¤â»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢GK¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤Îµ»½Ñ¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢1¿Í1¿Í¤¬¼«Î©¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬Áª¼ê¤Ë¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¶â´ÆÆÄ¤ÏÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½ªÎ»¸å¤Î8·î¤«¤é¤Ï26¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¡£²Æ³«Ëë¡¦½ÕÊÄËë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤ÊÉôÊ¬¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¶â´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÃ»¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢º£¤Ï½Ä¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¡¢Áª¼ê¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶â´ÆÆÄ¤Ï2026Ç¯WÇÕ¤â´Þ¤á¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀï½Ñ¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À¤³¦´ð½à¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¤·¡¢Èà¤é¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¯°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¼ã¼ê¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¶â´ÆÆÄ¤¬¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£2025Ç¯¤ÎÊ¡²¬¤Ç¤â»ÏÆ°»þ¤Ë1¿Í1¿Í¤ÈÌÌÃÌ¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¤ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÀº¿ÀÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼êÁ´°÷¤ËËè²ó¡¢ºÙ¤«¤¯ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡ÉµÕ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì»þÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤Þ¤¿½Ð¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°Â¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï°éÀ®Ç¯Âå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏËÍ¤é»ØÆ³¼Ô¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¾ï¤Ë¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤Ç¼«Î©¤·¤¿Âç¿Í¤¬Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶â´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔËþ¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡½¡½¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£µ¨¤òÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë1¿Í1¿Í¤È¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ç½ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ê¡²¬¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Á°Ç¤¤ÎÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤â2023Ç¯YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¶â´ÆÆÄ¤¬¤µ¤é¤Ë¾åÀÑ¤ß¤·¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥«¥Ã¥×Àï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¡²¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï³Î¼Â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÂè7²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë