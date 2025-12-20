¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÙºÇ½ª²ó À¨»´¤ÊÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Î¡È¤¹¤Ù¤Æ¡É¤¬È½ÌÀ
¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¡Ê¤¤¡Ë¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬20Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÌÚ¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤ä±§ÅÔ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤È¤â´Ø·¸¤Î¿¼¤¤º£Ô¢¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡£Æ±Áë²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿´é¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¡£»ö·ï¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹âÌÚ¾¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤È±î¶¶±à»Ò¡Ê¿·ÌÚ¡Ë¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡Ä¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÈ´¤¼è¤é¤ì¤¿DVD¤Ë¤Ï¡¢5Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¹âÌÚ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿À¥¸Í»ç±ñ¡ÊµÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡Ë¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ç±ñ¤Ï¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨Áá¡¹¤Ë¹âÌÚ¤¿¤Á¤«¤é¤¤¤¸¤á¤é¤ìÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»ç±ñ¡ÊÂç¸å¼÷¡¹²Ö¡Ë¤¬¥×¥í¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Èà½÷¤Îº§Ìó¼Ô¤¬·º»ö¤Î±§ÅÔ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹âÌÚ¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÎ´¹°¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ë¡£¿ÆÍ§¤Î»à¤ËÊòÁ³¤È¤¹¤ë¹âÌÚ¤Î¤â¤È¤Ë±§ÅÔ¸«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±§ÅÔ¸«¤Ï¹âÌÚ¤ËÎ´¹°¤Î»¦³²¤ò¹ðÇò¡£¤½¤³¤«¤é±§ÅÔ¸«¤Ï¡¢»ç±ñ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢À¨»´¤ÊÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË21»þÊüÁ÷¡£
