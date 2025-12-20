¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¡Ö°ìÈÖ¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¿¥ÅÄ¿®À®»á¤¬Àä»¿¤·¤¿ÃË»Ò£Ó£Ð¤Î±éµ»¡Ö°ã¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¡×
¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡·ó¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹»°±º²ÂÀ¸¡Ê¤«¤ª¡¢£²£°¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡á¤¬£¹£µ¡¦£¶£µÅÀ¤Ç£²°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¤·Îõ¤ÊÂåÉ½£³ÏÈÌÜ¤ÎÁè¤¤¤ÇÁ°¿Ê¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¾å°Ì¤ò»à¼é¤·¡¢Ì´¤ÎÂåÉ½ÀÚÉä¤ØÆ»¤ò³«¤¯¡££±°Ì¤Ï¸°»³Í¥¿¿¡Ê£²£²¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡á¤¬£±£°£´¡¦£²£·ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í¥¾¡¤Ç¤Î°ìÈ¯ÆâÄê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ë±éµ»¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸°»³Áª¼ê¤¬°ìÈÖ¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¦¥ë¡¼¥×¡¢¥µ¥ë¥³¡¼¤Î£´²óÅ¾£²ËÜ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÂç¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤·¤¿¡£µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â°ã¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»°±ºÁª¼ê¤Îº£Âç²ñ¤Î¥«¥®¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡½£³²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤òÁè¤¦Í§ÌîÁª¼ê¤Ï¡¢»°±ºÁª¼ê¤è¤ê¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç£¸ÅÀ¤Ï¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë£±¸ÄÊ¬¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤Êº¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í§ÌîÁª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î±éµ»¤ò¤·¤Æ£±£¸£µÅÀ°Ê¾å¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º´Æ£Áª¼ê¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤òÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬º£²ó¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Î²óÅ¾¿ô¤ä¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¾è¤êÊý¤Ê¤É¤ò¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Âçµ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅÀ¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ê£²£°£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÂåÉ½¡¦¿¥ÅÄ¡¡¿®À®¡Ë