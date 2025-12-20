¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ø¤ÎÏªÅà·ë»ñ»º³èÍÑ¡¢£Å£ÕÃÇÇ°¡ÄÊóÉü¡¦ÁÊ¾Ù·üÇ°¿¡¤¨¤º
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡á¾å¿ùÍÎ»Ê¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç³«¤¤¤¿¼óÇ¾²ñµÄ¤ÇÍâÆüÌ¤ÌÀ¤ËµÚ¤ÖÄ¹»þ´Ö¤Î¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÍ»»ñ¤Ë¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤ò³èÍÑ¤¹¤ë°Æ¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÌ¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿»Ù±ç°Æ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¤ì¤º¡¢£Å£Õ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë£²£´¤«¹ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¡¢Í»»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
ÀïÈñÄ´Ã£¡¡¶¦Æ±¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ç
ÌµÍø»Ò
¡¡·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÌÁ£²£·¤«¹ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥Á¥§¥³¤ò½ü¤¯£²£´¤«¹ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¡¢£²£°£²£¶¡Á£²£·Ç¯¤Î£²Ç¯´Ö¤Ë£¹£°£°²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£¶Ãû±ß¡Ë¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÌµÍø»Ò¤ÇÍ»»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ÏªÅà·ë»ñ»º³èÍÑ°Æ¤ÈÆ±¤¸Í»»ñ³Û¤È¤Ê¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¿¯Î¬¤ÎÇå½þ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊÖºÑµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¡££Å£Õ¤Ï¡¢ÏªÅà·ë»ñ»º¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ú¤Â³¤µÄÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡£Å£Õ¤Î¼¹¹Ôµ¡´Ø¡¦²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î¥¦¥ë¥º¥é¡¦¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¼óÇ¾²ñµÄ½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡££²°Æ¤Î¤¤¤º¤ì¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤«¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ÏªÅà·ë»ñ»º¤Î³èÍÑ¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë²¤½£¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ëµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼
¡¡ÏªÅà·ë»ñ»º¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó»á¤¬£¹·î¤ËÀµ¼°¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡££±£°·î¤Î£Å£Õ¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¤½£µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ï¡¢£Å£Õ°èÆâ¤Ë¤¢¤ëÏªÅà·ë»ñ»º£²£±£°£°²¯¥æ¡¼¥í¤Î¤¦¤Á£¸³ä°Ê¾å¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢ÂÐÏªÀ©ºÛ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Ïª»ñ»º¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤äÍ§¹¥¹ñ¤ÇÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢Â¿³Û¤ÎÂ»³²Çå½þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼À¯ÉÜ¹â´±¤ä¶âÍ»µ¡´Ø´´Éô¤¬¡¢Ïª¾ðÊóµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ù±çÈè¤ì
¡¡¿¯Î¬¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë²¤½£³Æ¹ñ¤ÎÉéÃ´´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¶¦Æ±¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¡Ö¼Ú¶â¡×¤¬Áý¤¨¡¢ºâÀ¯¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÍøÊ§¤¤¤Ê¤É¹ñÌ±ÉéÃ´¤âÀ¸¤¸¤ë¡£
¡¡À¯¼£ÀìÌç»æ¥Ý¥ê¥Æ¥£¥³¤Îº£·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç£´£¶¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï£³£·¡ó¤¬ºâÀ¯»Ù±ç¤ò¡Öºï¸º¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÁý¤ä¤¹¤Ù¤¤À¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±¼Ú¤êÆþ¤ì¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö»Ù±çÈè¤ì¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡¡Í»»ñ·èÄê¤ò´¿·Þ
¡¡²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Ë¤è¤ëÍ»»ñ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÆ®¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÌÈ¤ì¤¿¡£¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¹Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤ò¹â¤á¡¢ºâÀ¯Åª°ÂÄê¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢·èÄê¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ç£¹£·£°²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£·Ãû£¹£°£°£°²¯±ß¡Ë¤ÎºÐ½Ð¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¤¦¤Á£¶³ä¤ò¹ñËÉÈñ¤¬Àê¤á¤ë¡££Å£Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í½»»Á´ÂÎ¤Î¤¦¤Á£´£³£°²¯¥æ¡¼¥í¤ò¹ñ³°¤«¤é¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢£±£±·î»þÅÀ¤Ç³ÎÊÝ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï£²£²£°²¯¥æ¡¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡ÖÉÔÂÊ¬¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ÎÀ¸»º¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÏªÅà·ë»ñ»º¤Î³èÍÑ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÎÏÂÊ¿¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ê¥ë¡¦¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥ÕÏªÂçÅýÎÎÆÃÊÌÂåÉ½¤Ï£±£¹Æü¡¢¡ÖË¡¤È·òÁ´¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡×¤È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£ÏªÅà·ë»ñ»º¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡Ö°ãË¡¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Åà·ë»ñ»º¤Î³èÍÑ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÏªÃæ±û¶ä¹Ô¤¬£±£¸Æü¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÃçºÛºÛÈ½½ê¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÂÊ¿°Æ¡ÖÁ´Åö»ö¼Ô¤Î¹ç°ÕÉ¬Í×¡×¡ÄÃóÆüÊ©Âç»È
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡¦¥ë¡¦¥Õ¥é¥Ú¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¨¥ì¥óÃóÆüÂç»È¤¬£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¤½£½ô¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆ²¤¤¬°ìÃ×¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼è¤ëÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÊ¿°Æ¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤Ç¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÎÅÚÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç»È¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÎÅÚÊÝÁ´¤Ï²æ¡¹Á´°÷¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤À¡£¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ËÎ©¤Ä¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÍèÇ¯£¶·î¡¢Àè¿Ê£·¤«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê£Ç£·¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£º£Ç¯¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¼óÇ¾Àë¸À¤ÎºÎÂò¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Âç»È¤Ï¡Ö£Ç£·¤Ï¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹ç°ÕÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹ÅØÎÏ¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£µÄÄ¹¹ñ¤È¤·¤Æ£Ç£·¤Î·ëÂ«¤ò¹â¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¹ñºÝÉô¡¡Âç²æ´²¼ù¡Ë
