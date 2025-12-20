¡Ú¹ÈÇò¡Û³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¶ÊÌÜÈ¯É½¡ªPerfume¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼
NHK¤Ï19Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Ë¤Î³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¶ÊÌÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯Æâ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ëPerfume¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£3Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎKing¡õPrince¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤òÈäÏª¡£¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤È¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«ºòÇ¯¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾ÞÃæ¤ÎMrs¡¥GREEN APPLE¤Ï¡ÖGOOD DAY¡×¡¢½é½Ð¾ìHANA¤Ï¡ÖROSE¡×¡¢4ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎSixTONES¤Ï6¼þÇ¯µÇ°¥á¥É¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤Î3¶Ê¤òË¿½ê¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤ÏÇµÌÚºä46¤¬º£Ç¯7·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSame numbers¡×¡¢FRUITS ZIPPER¤¬¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤òÈäÏª¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ç¤Ïµ×ÊÝÅÄÍø¿¤äTUBE¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎºæÀµ¾Ï¤é¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£