ÃæÃ«½á¿Í¤È¤Î¡È¾×·â¤Î99²ó¡É¤Ë¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¹¤é¡×¡¡°æ¾å¾°Ìï¤«¤é¥À¥¦¥óÃ¥¤Ã¤¿ÃË¤¬Ï³¤é¤·¤¿ËÜ²»¡Ö¤É¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤âÁ´Éô°ã¤Ã¤¿¡×

中谷半人との「衝撃の99回」に「狂ってるとすら」　井上尚弥からダウン奪った男が漏らした本音「どのラウンドも全部違った」
¡¡µ¬³Ê³°¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¡¢Ì¾¼ê¤âÀå¤ò´¬¤¯¡£
¡¡Íè¤ë12·î27Æü¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé9°Ì¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¤Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÄ©¤à¡£ÍèÇ¯5·î¤ËÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤Î¥á¥¬¥Þ¥Ã¥Á¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë27ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Å¾µé½éÀï¡£¤¤¤ï¤Ð»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¡¢¤¤¤äÀ¤³¦¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢ÃæÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¶È³¦Æâ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«Êý¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤È¡È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ÊÃæÃ«¤Î°¦¾Î¡Ë¡É¤ò¾Î¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢WBAÆ±µé2°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£½©¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¹ç½É¤ò¶¦¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÄ¾ÀÜÂÐÖµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Ï¡¢ÊÆÀìÌçÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØPro Box TV¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Ê¥«¥¿¥Ë¤È²¶¤Ï99¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¤É¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤âÁ´Éô°ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¾Ú¸À¡£¥é¥¦¥ó¥ÉËè¤ËÈùÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤¯¸À¤¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤â³Î¤«¤À¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï8²ó45ÉÃTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°æ¾å¤«¤é2²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹äÏÓ¤¬¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÃ«¤È¤ÎÇ»Ì©¤ÊÎý½¬¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡Ö²¶¤È¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÆâÍÆ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¹¤é»×¤¨¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢·ý¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤¿¡£²¶¤¿¤Á¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÈà¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ÏËº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤µ¡£¡Ø¤Ê¤¡¡¢¤ªÁ°¤Ï¸¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë¸¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£²¶¤¬²¿¤«¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¸þ¤³¤¦¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡Ì¾¼ê¤òÓ¹¤é¤»¤¿ÃæÃ«¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°IQ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¥ë¡£Æü¿Ê·îÊâ¤ÇÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÅ·°æÃÎ¤é¤º¤Ç¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
