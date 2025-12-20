¡Ú¥Ô¥¯¥µ¡¼ÁÏ¶È¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Û¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤ÎÇØÃæ¤Ë³Ø¤ó¤À¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»ÑÀª¡×
ÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼¡¡¹¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢À¤³¦¿ï°ì¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ´¤ì¤ë¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤½¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¡¦¥¥ã¥Ã¥È¥à¥ë»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Ô¥¯¥µ¡¼Î®¡¡ÁÏÂ¤¤¹¤ë¤Á¤«¤é¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÅ¾¤¸¤¿¥¨¥É¤¿¤Á¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊCGµ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸Å³ô¤Î¥Õ¥£¥ë¥àÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆ³ÆþÈ¿ÂÐ¤ËÁø¤¤¡¢¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»ÑÀª¤ò¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤ÎÇØÃæ¤Ë³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥¯¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè
¡¡¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤«¤é¼Ö¤ÇËÌ¤Ë1»þ´Ö¤Û¤É¹Ô¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥ó¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤é¤âÈô¹Ôµ¡¤Ç1»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¼«¿È¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¯ÉÊ¤Î°¤µ¤ä»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¶á¤Å¤¤¹¤®¤ë¤Î¤â·ù¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±Ç²è¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò°¦¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤¤¤º¤ì¤Î¼çÎÏÊ¸²½¤Ë¤âÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸ÉÅç¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿´Ä¶¤Ï¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Â¸³Åª¤Ê»î¤ß¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íø±×ÄÉµá´ë¶È¤ÎÀÚÇ÷´¶¤Ï³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ò´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌäÂê²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¥¢¥ë¥ô¥£¤ò¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÇ½é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î²èÁü¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë¤òÊÌ¤Î²èÁü¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢30¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇÈ¡Ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à½èÍý¤À¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½°ÊÁ°¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¸÷³Øµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ÎÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëÊýË¡¤ò¼Î¤Æ¤ëµ¤¤¬¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬²æ¡¹¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥ô¥£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢ÆÃ¼ì¸ú²Ì²èÁü¤ò¼Â¼Ì±ÇÁü¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤ËºÆ¤ÓµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë²òÁüÅÙ¤È½èÍýÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÀìÍÑ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀß·×¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤è¤½4Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤ÎÁõÃÖ¤¬»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¥Ô¥¯¥µ¡¼¤«¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ô¥£¤È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¥Æ¥¥µ¥¹½£¤È¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¤Ç²á¤´¤·¤¿¥¢¥ë¥ô¥£¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ölaser¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÆ°»ì¤Ë»÷¤¿±Ñ¸ì¤ÎÌ¾»ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿´°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥ë¥ô¥£¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡Ê¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡Ê±³¤Î¡Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÆ°»ì¡ÖPixer¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥í¡¼¥ì¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤¡ÖRadar¡Ê¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖPixer + Radar = Pixar¡×¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÑ²½¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¤ÎÆ®¤¤
¡¡¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥àÆâ¤ÎÆÃ¼ì¸ú²Ì¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎCGµ»½Ñ¤ËÈæ³ÓÅªÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ë¥àÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î»Å»ö¤ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²½¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ì¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ò´ÊÃ±¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ®¤¯¥«¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹©²ÊÂç³Ø¡ÊNYIT¡Ë¤«¤é°ú¤È´¤¤¤¿¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Î¥é¥ë¥Õ¡¦¥°¥Ã¥²¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ê¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥á¥í¥óÂç³Ø¤Ç±Ç²èÀ½ºî¤Î³Ø°Ì¤â¼èÆÀ¤·¤¿¡Ë¤¬¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ¨¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÀè¿ÊÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¤ÏÂ¸ºß¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¥é¥ë¥Õ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»îºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤â¡¢²æ¡¹¤ÎÁ°¿Ê¤òË¸¤²¤ë¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Æµ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ã³²¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ã³²¤È¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¿Í´Ö¤À¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¿·¤·¤¤¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ë¥àÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë½¬½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤òÄæÅá¤Î¿Ï¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¤Þ¤¿Å½¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îºî¶È¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ï°ìÀÚ¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÊýË¡¤ò³Ú¤À¤È»×¤¤¡¢ÊÑ²½¤ò¶ì¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»î¤¹ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï´Ø¤ï¤ë¤Î¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£¹©Äø¤¬ÈôÌöÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤È²æ¡¹¤¬¤¤¤¯¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ´«¤á¤Æ¤â´ØÃÎ¤»¤º¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤Î¸å²¡¤·¤âÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Ï¤º¤ÎÁê¼ê¤«¤éÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¤ËµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤ËÁª¤Ð¤»¤¿¤é¡¢¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ï±Êµ×¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤º¡¢²þ³×¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¸«½Ð¤µ¤º¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤«¤Ë³Ú¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤è¤êÍ¥¤ì¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ê¤·¤Î¿¿¶õ¾õÂÖ¤Ç¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Î²ÁÃÍ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Â¦¤Î»Ù»ý¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢·×²è¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤À¤á¤À¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£»ä¤Ï¤³¤Î¶µ·±¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤À¡£
¡Ö¥è¡¼¥À¡×¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿Å¯³Ø
¡¡¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿´Ö¡¢»ä¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ½Å°µ¤ò´¶¤¸¤ë»þ´ü¤¬³Î¼Â¤Ë²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Ëµ¿Ìä¤¬¤ï¤¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ª¥¹¡Ê·²¤ì¤Î¥Ü¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¤º¤¯¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ìä¤·¤¿»þ´ü¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î³¬ÁØÀ©ÅÙ¤òÉß¤¡¢¤Û¤«¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤Î¾å¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¥Õ¥£¥ë¥àÄë¹ñ¤Î»Ø´øÌ¿Îá·ÏÅý¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç·²¤ì¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤¿µ¤Ê¬¤ÇÌë¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¿ôÆ¬¤À¤±¤Ç¡¢´°Á´¤ÊÌîÀ¸¤ÎË½¤ìÇÏ¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î¥Ý¥Ë¡¼¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê·²¤ì¤À¡£ÂÉ¼è¤ê¤É¤³¤í¤«¡¢¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤½¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤â¡¢ÆÉ¤à¤ÈÃæ¿È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬¥è¡¼¥À¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹þ¤á¤¿Å¯³Ø¤¬¤¤¤¯¤é¤«È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤À¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤·¤¸¤ã¡×¤È¤¤¤¦¥è¡¼¥À¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÌ·½â¤ò³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ²¿¤«¤ËÃ¼Åª¤Ë¤¿¤È¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤¡Ö¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥é¥ó¥Á¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê½»µï¤ÈÀ©ºî»ÜÀß¤Î¾®ÅÔ»Ô¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¹ü¤ÎÀÞ¤ì¤ëºî¶È¤ò¡¢Á¥Ä¹¤¬Á¥³°¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÀî¤ò²¼¤ëÁ¥¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¡£¡Ö¤¼¤Ã¤¿¤¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¾¡£¥ª¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÁæ¤®Â³¤±¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀ¾Éô¤òÌÜ»Ø¤¹ËÚÇÏ¼ÖÂâ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¤«¤ÊÅÚÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦Ä¹¤¤Î¹¤ÎÆ»Ãæ¡¢³«Âó¼Ô¤¿¤Á¤ÏÌÜÅª°Õ¼±¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢ÌÜ»Ø¤¹ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ðµî¤ë¼Ô¤âÍè¤ë¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡¢¤È¡£¤¬¡¢¤Þ¤À¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²¿¤«¤Ë¸þ¤«¤¦²áÄø¤³¤½¤¬Èà¤ÎÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÚÇÏ¼Ö¤âÁ¥¤â¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Î¸«Êý¤¬¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤ÎÀ®¸ù¸å¡¢¼ã¼ê±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢¼¡¤ÎºîÉÊ¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Ç¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬Íß¤·¤¬¤ë±Ç²è¤À¡¢¹âÃÍ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤í¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤Êó½·¤òÀÁµá¤¹¤Ù¤¤À¤È¿Í¤«¤é½õ¸À¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¾ºµë¤ò¤¹¤Ù¤Æ½³¤Ã¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸¢¤ÈÈÎÇä¸¢¤ÎÊÝÍ¤òµá¤á¤¿¡£ÇÛµë²ñ¼Ò¤Î20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Â»¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÆó¤ÄÊÖ»ö¤ÇÎ»¾µ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¤½¤Î¹Í¤¨¤¬¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¡¢°¦¤¹¤ë¶È³¦¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÁÇÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤ËÅÒ¤±¡¢¤½¤ÎÅÒ¤±¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤À¡£