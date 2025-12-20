¤¤¤Ä¤â¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤ÎÊýË¡¡É
À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ä¡¼¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó½¼¼Â¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÊÅú¤¨¤À¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¼ê½ñ¤¤Î¥á¥â¤À¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¹Í¤¨¤ë¿Í¤Î¥á¥â¤Îµ»½Ñ¡Ù¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¥á¥â¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¥³¥¯¥è¤Î¸½Ìò¼Ò°÷¤¬µ¤·¤¿¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡ÖËüÇ½¤ÎÌäÂê²ò·è½Ñ¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÉð´ï
¡¡À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¸¾Ï¤ä²èÁü¤ò¤Ä¤¯¤ëAI¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢»ÅÊ¬¤±¤·¤¿¤ê¡¢À°Íý¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢»³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼«ºß¤Ë°·¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ïº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤íº£¡¢Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅú¤¨¡×¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø¹Í¤¨¤ë¿Í¤Î¥á¥â¤Îµ»½Ñ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¥á¥â¤ò¤È¤á¤Ê¤¤¿Í¤À¤±¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¡×¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î²¼ÃÏ´²Ìé»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥Î¡¼¥È¤òÇä¤ë²ñ¼Ò¥³¥¯¥è¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¥³¥¯¥è¤Ï¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ä¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤â¼«¤é¼ÂÁ©¤·¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç²¼ÃÏ»á¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤¬ÁÏÂ¤Åª¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¯¤Êý¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡Ö¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¸¦µæ½ê¡×¤Ç¡¢½êÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤È¤¤ËÉ¬¤º¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡½ñ¤¯¤³¤È¤Ç»×¹Í¤ò¿¼¤á¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤òÎ©¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀïÎ¬¤òÉÁ¤¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥â¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î1ºý¤À¡£¼«Ê¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹Í¤¨¤ò°ú¤½Ð¤¹ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤«¡£Ãø¼Ô¤Ï¤³¤¦µ¤¹¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¥á¥â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊP.20¡Ë
¡¡¥á¥â¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤È¤ë¤â¤Î¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥á¥â¤ò¤È¤ëµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤ï¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¥á¥â¤ò¤È¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¥á¥â¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤í¤¦¡£Ëº¤ìÊª¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥á¥â¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¡£¼Ò²ñ¿Í¤Î¥¤¥í¥Ï¤È¤·¤Æ¡¢¶µ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥á¥â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃø¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÌòÎ©¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¥á¥â¤ò¤È¤ë¤±¤É¡¢·ë¶É³è¤«¤»¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Î¡¼¥È¤ò³«¤¤¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤É¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¥Ú¥ó¤¬»ß¤Þ¤ë¡×
¡Ö»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¥á¥â¤ò¤È¤ë¤±¤É½¬´·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊP.21¡Ë
¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥á¥â¤ò¤È¤ëµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤ï¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿È¶á¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ËÜ½ñ¤Ç¤¤¤¦¥á¥â¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥á¥â¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤Åú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥â¤òÍ¸ú¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥á¥â¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë½¬´·¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¥³¥Ä¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥á¥â¤Ê¤Î¤«¡£¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¥á¥â¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥á¥â¤Ï¡¢³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Â¾¿Í¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Á¤Ê¤ë¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä·Ð¸³¤«¤é¤¯¤ë¹Í¤¨¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥á¥â¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Ï¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¡¢À¤³¦¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¡¢¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤Ê»×¹Í¤ÎÁêËÀ¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ïµ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤¹¤ë¡×½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¡Ö»æ¤Î¾å¤Ë¥á¥â¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¡×½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¤Ä¤Î¥á¥â¤ÎÊýË¡¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¡×ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¹Í¤¨¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤Æ¡¢»×¹Í¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃø¼Ô¤Ïµ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¡Ö¾õ¶·¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éºÆ¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡ÖÊÔ½¸¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Î¤À¡¢¤È¡£
Â¾Êý¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¾õ¶·¤ÎÂª¤¨Êý¤â´Å¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤è¤êÂ¾¿Í¤Î¹Í¤¨¤ä·è¤Þ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÊP.25¡Ë
¡ÖÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¡×¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÎÎÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁý¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤è¤ê¥á¥â¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£ÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤óËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»æ¤Î¾å¤Ë¥á¥â¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¼«Ìä¼«Åú¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊP.27-28¡Ë
¡Ö²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤¬É¬Í×¤«¤Ê¡×¡Ö²¿¤òÈ½ÃÇ¼´¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÊÂ¤Ù¤è¤¦¡×¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼«Ìä¼«Åú¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥â¤ò¤·¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤¤â¡¢Ã±¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤Î¾ðÊó¤¬ÂçÀÚ¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¡Öº£¤Î¤Ï²¿¤«°ãÏÂ´¶¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¼ª¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¥á¥â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥â¤ÏÃ±¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤Æ¡¢»×¹Í¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¤Î¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ç²¿¤¬ÉÔÍ×¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥â¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼
1966Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢94Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¿Í¿ô¤Ï3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆËÜ¤ò½ñ¤¯¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï100ºý°Ê¾å¡£·È¤ï¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ÎÎß·×Çä¾å¤Ï200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë 100Ç¯Àè¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ø¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ®¾ëÀÐ°æ¤Ï¤Ê¤¼°Â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÈà¤é¤¬À®¸ù¤¹¤ëÁ°¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ®¸ù¼Ô3000¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡ãÃÎÅªÀ¸¤¤«¤¿Ê¸¸Ë¡ä¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¤Ë¡¢Îß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥×¥íÏÀ¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£