¡ÖMARCH¤ËÍî¤Á¤¿¤éÏ²¿Í¤¹¤ë¤«¡¢¸½Ìò¤Î¤Þ¤ÞÆüÅì¶ðÀì¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡£¿ÊÏ©ÁªÂò¤È¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë
¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¡×¤Ï10Âå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤¬¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂç³Ø¼õ¸³¤Î»ý¤Ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Âç³Ø¿Ê³Ø¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñÀÒ¡§¡Ø17ºÐ¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼õ¸³¤Î¤³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¡£¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼õ¸³¤Î·èÄêÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÈ¯´©¤òµÇ°¤·¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÇº¤ßÁêÃÌ
¼õ¸³·ë²Ì¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¿ÊÏ©ÁªÂò
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤Ï¼õ¸³À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤à¤º¤«¤·¤¤ÁªÂò¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ó¡¼¤ä¤Þ¤µ¤ó¤Î¤ª¹Í¤¨¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ó¡¼¤ä¤Þ»á¡Ê°Ê²¼¡§¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡Ë¡§ËÜÅö¤Ë¤à¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ï²¿Í¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÍ½È÷¹»Âå¤Ê¤É¤âÊ§¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤«¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°Äó¤ÏÏ²¿Í¤¹¤ë·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢MARCH¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ä»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏ²¿Í¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Ê¸·Ï¤ÇÂç´ë¶È¤Ø¤Î¿·Â´½¢¿¦¤ò¾ÍèÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÏ²¿Í¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ó¡¼¤ä¤Þ¡§¤Þ¤º¡¢¸½Ìò¤ÇÆüÅì¶ðÀì¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ËËÍ¤ÏÂç»¿À®¤Ç¤¹¡£ÆüÅì¶ðÀì¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤È·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÅì¶ðÀì¤è¤ê¤âÌ¾Á°¤ÎÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Îò»Ë¤âÅÁÅý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÐº¹ÃÍ¤â¼õ¸³À¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë50¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¿Ê³Ø¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤¬¼õ¸³¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½ÌòÆüÅì¶ðÀì¤ÏÄ¶ÍÎÏÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÊý¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸å²ù¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ÌòÆüÅì¶ðÀì¥±¡¼¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤â¤½¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¼õ¸³À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÏ²¿Í¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¸À¤¦¤È¡ÖÀäÂÐ¤ËMARCH°Ê¾å¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤â¿´¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ë½ý¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ò¾ÃË¡¤È¤·¤ÆÏ²¿Í¤·¤ÆMARCH¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
