¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡õ¥¢¥¹¥È¥í¥º¡õ¥ì¥¤¥º¤Ç»°³Ñ¥È¥ì¡¼¥É¡Ä¥Ñ·³¤Ïº£µ¨£³£±È¯¥í¡¼³ÍÆÀ¡¢Â¼¾å½¡Î´³ÍÆÀ¤Ë¤â°ÕÍß¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¥ì¥¤¥º¤Î£³µåÃÄ¤Ç»°³Ñ¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¤È£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡§£Â¡¦¥í¡¼ÆâÌî¼ê¡¢£Ê¡¦¥Þ¥ó¥¬¥à³°Ìî¼ê¡¢º¸ÏÓ£Í¡¦¥â¥ó¥´¥á¥ê¡¼¤ò¥ì¥¤¥º¤«¤é³ÍÆÀ¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¡§±¦ÏÓ£Í¡¦¥Ð¥í¡¼¥º¤ò¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤é³ÍÆÀ¡£
¡¡¥ì¥¤¥º¡§ÍË¾³°Ìî¼ê£Ê¡¦¥á¥ë¥È¥ó¤È±¦ÏÓ£Á¡¦¥Ö¥ê¥È¤ò¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é³ÍÆÀ¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÏÂÇÀþ¶¯²½¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨£³£±ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼³ÍÆÀ¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¸õÊä¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£