¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÈ¿±þ¡ª ÎÁÍý¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âË«¤á¤Þ¤¯¤ëÉ×¡¿Á´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ö¿ÍÀ¸ËþÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤À¡×ÊÔ
¡¡»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿¤È¤¡Ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ö¿ÍÀ¸ËþÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤À¡×ÊÔ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Ë«¤á¾å¼ê¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤ÊÉ×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÏÃÂê¤Î¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ö¿ÍÀ¸ËþÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤À¡×ÊÔ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É¦¡ÊÉ×¡Ë¡ß·³Áâ¡ÊºÊ¡Ë¤ÎºÇ¶¯É×ÉØ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÅÏ¤êÊâ¤¯¤¿¤á¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÂ£¤ë¡¢¼«¸Ê·¼È¯·Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤Âè3ÃÆ¡ª º£²ó¤â¡¢Á´À¤³¦¤Î´èÄ¥¤ë¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶Äì¾å¤²¡É¤ÎÀÁÉé¿Í¤Ç¤¢¤ëÉ¦¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä!?
¡¡Æ±»þÏ¢ºÜÃæ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡ÖNG¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÈÆÉ¤à¡×ÊÔ¡Ù¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ö¿ÍÀ¸ËþÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤À¡×ÊÔ¡Ù¡ÊB.B·³Áâ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ö¿ÍÀ¸ËþÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤À¡×ÊÔ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Ë«¤á¾å¼ê¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤ÊÉ×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÏÃÂê¤Î¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ö¿ÍÀ¸ËþÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤À¡×ÊÔ¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É¦¡ÊÉ×¡Ë¡ß·³Áâ¡ÊºÊ¡Ë¤ÎºÇ¶¯É×ÉØ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÅÏ¤êÊâ¤¯¤¿¤á¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÂ£¤ë¡¢¼«¸Ê·¼È¯·Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤Âè3ÃÆ¡ª º£²ó¤â¡¢Á´À¤³¦¤Î´èÄ¥¤ë¿Í¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶Äì¾å¤²¡É¤ÎÀÁÉé¿Í¤Ç¤¢¤ëÉ¦¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä!?
¡¡Æ±»þÏ¢ºÜÃæ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡ÖNG¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÈÆÉ¤à¡×ÊÔ¡Ù¤È¤¢¤ï¤»¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ö¿ÍÀ¸ËþÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤À¡×ÊÔ¡Ù¡ÊB.B·³Áâ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿