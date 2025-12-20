¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥ì¥¤¥º¤Î3µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÂç·¿¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢µå±ãÆóÎÝ¼ê¡¢157ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¤¬°ÜÀÒ
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥ì¥¤¥º¤Î3µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÂç·¿¥È¥ì¡¼¥É¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï±¦ÏÓ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê26¡Ë¤ò¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ØÊü½Ð¤·¡¢¥ì¥¤¥º¤«¤éÆóÎÝ¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¡¼¡Ê31¡Ë¡¢³°Ìî¼ê¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥ó¥¬¥à¡Ê29¡Ë¡¢º¸ÏÓ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥ó¥´¥á¥ê¡¼¡Ê25¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥º¤Ï3Áª¼ê¤ò¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ØÁ÷¤ê¡¢¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é³°Ìî¼ê¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥á¥ë¥È¥ó¡Ê25¡Ë¤È±¦ÏÓ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥Ö¥ê¥È¡Ê21¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¥ì¥¤¥º¤Ø2Áª¼ê¤òÊü½Ð¤·¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤é¥Ð¥í¡¼¥º¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥í¡¼¤À¡£¥í¡¼¤Ï²áµî8¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥ì¥¤¥º¤Ç²á¤´¤·¡¢2018Ç¯°Ê¹ß157ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ò»ý¤ÄÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2ÅÙ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¸Î¾ã¤¬Â¿¤¯¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç107»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï2ÅÙ¤Î¤ß¡£ËýÀÅª¤Ê¹øÄË¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎÉô°Ì¤ÇÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆóÎÝ¼éÈ÷¤â30Âå¤ËÆþ¤ê¡¢¿ê¤¨¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥í¡¼¤Ï¡¢¿¼¹ï¤ÊÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀïÎÏÊä¶¯¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯¤ÎÆ±µåÃÄ¤ÇwRC¡Ü101¤ò¾å²ó¤Ã¤¿Ìî¼ê¤Ï¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Û¥ë¥¦¥£¥Ã¥Ä¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢º£¥ª¥Õ¤ÏÅê¼êÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Êü½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ð¥í¡¼¥º¤ÏÄÌ»»ËÉ¸æÎ¨3.90¤È°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë±¦ÏÓ¡£ÀèÈ¯¿Ø¤¬¸Î¾ã¤ÈFAÎ®½Ð¤Ç¼êÇö¤Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£¥ì¥¤¥º¤Ï¥í¡¼¤ÎÇ¯ÊðÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë¼ã¼ê2¿Í¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç¤ÎÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤¿¡£