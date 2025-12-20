TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¡Ö¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ»È¾¤Ð¤À¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±
¡Ö¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤Ï¾ï¤ËºÇ¸å¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×

¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï19Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤â¥í¥·¥¢¤Ë¤â¶¯À©¤Ï¤Ç¤­¤º¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬¹ç°Õ¤òË¾¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â´±¤Ë¤è¤ëÏÂÊ¿·×²è¤Î¶¨µÄ¤¬19Æü¤«¤é¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤È¤·¡¢20Æü¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ï¼«¿È¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£