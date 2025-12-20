¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¡¢Æþ¾ìÎÁÆ³Æþ¤Ø¡¡ÍèÇ¯2·î¡¢´Ñ¸÷¸ø³²ÂÐºö
¡¡¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥í¡¼¥Þ»Ô¤Ï19Æü¡¢À¤³¦ÅªÌ¾½ê¤ÎÊ®¿å¡Ö¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¡×¤Î¼þÊÕ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢ÍèÇ¯2·î1Æü¤«¤é2¥æ¡¼¥í¡ÊÌó370±ß¡Ë¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ê´Ñ¸÷¸ø³²¡ËÂÐºö¤Î°ì´Ä¡£¥°¥¢¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê»ÔÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÇÇ¯´Ö650Ëü¥æ¡¼¥í¤Î¼ý±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤ÏºòÇ¯12·î¤«¤é¡¢Ê®¿å¼þÊÕ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¿Í¿ô¤ò°ìÅÙ¤ËºÇÂç400¿Í¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î8Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ®¿å¼þÊÕ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï·×Ìó900Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¤Ï¸å¤í¤ò¸þ¤¤¤Æ¹Å²ß¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤È¥í¡¼¥Þ¤òºÆË¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥í¡¼¥Þ»ÔÌ±¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤ÐÌµÎÁ¡£