¾®¤µ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò¾Ã¤·Èô¤Ð¤¹¡£Æü¾ï¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ú¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Û¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥Þ¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
´é¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¡¢¤â¤¦²æËý¤·¤Ê¤¤¡£¼§ÎÏ¤Ç¸ÇÄê¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤Ë²÷Å¬¤ò´¶¤¸¤ë¡Ú¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Û¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥Þ¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥Þ¥°¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤ò°û¤â¤¦¤È¥Ü¥È¥ë¤ò·¹¤±¤¿½Ö´Ö¡¢³°¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤¬´é¤Ë¤Ô¤í¤Ô¤í¤ÈÅö¤¿¤Ã¤ÆÈÑ¤ï¤·¤¤--¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÉÔ²÷´¶¤ò²ò·è¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹ÉôÊ¬¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤¹¤È¡¢¼§ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢°û¤àÆ°ºî¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔÊØ¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¹©É×¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤ë²÷Å¬¤µ¤È¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ü¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìÊâ¤À¡£
´é¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¡¢¤â¤¦²æËý¤·¤Ê¤¤¡£¼§ÎÏ¤Ç¸ÇÄê¡¢°û¤à¤¿¤Ó¤Ë²÷Å¬¤ò´¶¤¸¤ë¡Ú¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Û¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥Þ¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¥ã¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥Þ¥°¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤ò°û¤â¤¦¤È¥Ü¥È¥ë¤ò·¹¤±¤¿½Ö´Ö¡¢³°¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤¬´é¤Ë¤Ô¤í¤Ô¤í¤ÈÅö¤¿¤Ã¤ÆÈÑ¤ï¤·¤¤--¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÉÔ²÷´¶¤ò²ò·è¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹ÉôÊ¬¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤¹¤È¡¢¼§ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢°û¤àÆ°ºî¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔÊØ¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¹©É×¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²ò¾Ã¤·¤¿¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë´¶¤¸¤ë²÷Å¬¤µ¤È¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ü¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìÊâ¤À¡£